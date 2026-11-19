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מי אני | חנה קפלן (25), מהוד השרון. עובדת במשאבי אנוש, בעלת תואר בכלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש. לומדת לתואר שני במשפטים מבנה התיק: 87% במדדים, בהם S&P 500, ת"א 125 ו־MSCI העולמי; 10% בקרן כספית נזילה; 3% במניות

את המילים "שוק ההון" חנה קפלן שמעה פעמים ספורות כילדה: פעם אחת כשאמה אמרה לה שהיא משקיעה את כספי בת המצווה שלה בשוק, ופעמים אחרות כשדיברו במשפחה על הדוד הצרפתי שעובד בשוק ההון.

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"אמא שלי שמה את כספי בת המצווה במסלול שמרני, ובגיל 20 קיבלתי את הכסף, וזה היה כאילו הרבה יותר ממה שהיה בקרן. אז הבנתי שהיא כן מאמינה בשוק ההון, אבל זה היה מסלול ללא סיכון ודרך הבנק. כשהיא אמרה שהיא שמה את הכסף בשוק ההון, לא הבנתי מה זה אומר. כן, ידעתי שיש לי דוד בצרפת שעובד בשוק ההון, אז בתפיסה שלי זה היה משהו ששייך לעשירים, כמו נדל"ן. מעין מילת קוד ל'עשירים'".

היום, כשהיא משקיעה בעצמה בשוק ההון, היא כבר יודעת ש"לא באמת צריך להיות עשיר כדי להשקיע. אפשר גם לעשות את זה בסכומים קטנים".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"במהלך התואר הראשון שלי בכלכלה התחלתי להבין יותר בנושא הכסף ושוק ההון. רציתי ללמוד משהו בתחום משאבי אנוש, אבל גם שתהיה לי ההבנה הכלכלית-פיננסית-עסקית כדי להצליח כמנהלת משאבי אנוש. עכשיו אני עושה תואר שני במשפטים בדיוק בשביל זה, כדי שיהיה לי כמה שיותר רקע וידע.

"במהלך התואר הייתי פעילה עם נועה שלמוני (אחת המרואיינות שהשתתפו בעבר במדור זה, אל"ו) באגודת הסטודנטים. כעבור כמה זמן היא סיפרה לי שהיא הופכת להיות מנטורית ב'מועדון האלף' (מיזם משותף של 'סופרסונס' ואקסלנס טרייד, שמטרתו להרחיב את הידע של נשים בשוק ההון ולהגדיל את שיעור הנשים המשקיעות, אל"ו). היא הזמינה אותי להצטרף ואמרתי 'יאללה, למה לא?'. חשבתי שאני יודעת הרבה על כלכלה ושוק ההון, אבל שם הבנתי כמה יש לי עוד ללמוד, ודרך מועדון האלף התחלתי להשקיע באופן אישי.

"התחלתי בהשקעות הקלאסיות במדדים: 500 S&P ות"א 125, לא לקחתי סיכונים עם מניות. עד היום, גם אחרי שקניתי כמה מניות, אני לא משקיעה אקטיבית שמוכרת וקונה מניות. אני נכנסת פעם בחודש לראות מה קורה בתיק.

"הסיפור של למה כן קניתי מניה קצת מצחיק. פתחו סניף של רשת הדיסקאונט לבית מקס סטוק ליד הבית שלי, ואני מכורה למקס סטוק, כל הזמן קונה ומבזבזת שם מלא כסף. אז אמרתי לעצמי שאם אני כבר מוציאה שם כל כך הרבה, ועכשיו כשפתחו ליד הבית שלי כנראה אבזבז יותר, אז אולי אני כבר אשקיע שם. נכנסתי לאתר מקס סטוק וראיתי שיש באמת אפשרות להשקיע וקניתי מניות הרשת. זה היה תמריץ פסיכולוגי - כאילו אם אני גם מושקעת שם אז הבזבוזים הם לא סתם. אני לא חושבת שעכשיו המניה תעלה בטירוף. זה יותר בשביל ההרגשה הטובה שלי כאילו שאני לא מבזבזת, אלא משקיעה".

איך אני מתעדכת

"אני לא מתעדכנת. אני נכנסת פעם בחודש לבדוק מה קורה בתיק שלי, את התשואות, ולא הרבה מעבר. אני לא רוצה להיות אובססיבית ל'זה עלה וזה ירד'. אני גם לא קוראת יותר מדי ברשתות החברתיות בנושא שוק ההון, ולא בעיתונים, אבל כן לפעמים בגוגל קופץ לי מידע שרלבנטי לתיק ההשקעות שלי ואני קוראת אותו.

"אני גם בקבוצת וואטסאפ של מישהו שלומד איתי באוניברסיטה, שפתח קבוצת עדכונים על השקעות וכל הזמן שולחים שם קישורים, לפעמים פותחת אותם. הרוב זה בוטים אז אני לא נכנסת, אבל אותו ספציפית אני מכירה אז אני נכנסת למה שהוא שולח והוא כותב דברים מעניינים. למשל, גיליתי דרך העדכונים שלו שהשוק בסין ירד וזה מלחיץ. אם השוק בסין נופל, אז צריך לחשוב מה ההשפעה על שווקים אחרים בעולם.

"מגפת הקורונה התחילה בסין והשפיעה על כל העולם, אז זה רלבנטי לבחון איך נפילת השוק בסין תשפיע על שוקי ההון בעולם. סין זו מעצמה ואם הכלכלה אצלם קורסת, זה יגיע די מהר לשאר העולם. הבנתי שגם המון בנקים ובורסות נשענים על הסינים ולוקחים מהם הלוואות, אז עלול להיות אפקט דומינו".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם?

"אף אחת. אני נגד רשתות חברתיות בגלל ההתמכרות. אני מתמכרת לזה ואני מבזבזת מלא זמן, שחבל לי עליו". ביטקוין או אתריום?

"ביטקוין, למרות שאני לא משקיעה בקריפטו. פשוט כי יותר מאמינים בו ויותר אנשים משקיעים בו. אין לי מטבעות דיגיטליים, אבל אם היו שואלים אותי ב־2012 אם כדאי להשקיע בביטקוין, כנראה הייתי הולכת על זה. חבל שהייתי רק בת 11 אז, ולא היה לי כסף. היום זה לא שווה, המחיר גבוה מדי". ת"א 35 או S&P?

"S&P 500, כי המחיר של תל אביב 35 עכשיו גבוה. לפני שנתיים הייתי הולכת על ת"א 35, לפני העליות הגבוהות של המדד. זו חוכמת הבדיעבד, כמובן". מדדים או מניות?

"מדדים, כי לא שמים את כל הביצים בסל אחד. מדדים הם גם הרבה יותר דינמיים ואני לא צריכה עכשיו לקנות כל מניה בנפרד. אלא אם כן יש איזה משהו שאני סופר־סופר רוצה, ואז אקנה את המניה, אבל באופן כללי מדדים". חשבון בבנק או בבית השקעות?

חשבון להתנהלות שוטפת בבנק וחשבון להשקעות בבית השקעות, כי העמלות בבית השקעות נמוכות יותר".

לקח שלמדתי

"אני לא נמצאת הרבה זמן בשוק ההון, רק שנה כמשקיעה, אבל כבר הבנתי שכשיש הייפ על משהו, זה הזמן להתרחק ממנו דווקא. למשל, היה עכשיו את ההייפ המטורף על תשתיות AI ושבבים, עם אנבידיה וחברות נוספות, ואמרתי 'אני רוצה להצטרף לחגיגה של העליות' וקניתי, ברוך השם לא הרבה - וזה ממש ירד. למדתי מזה שאם יש המון אנשים שאומרים 'וואי, זה מטורף' וההייפ ממש גדול על מניה מסוימת, אז לא בטוח שבשבילי עכשיו זה הזמן הנכון לקנות. יכול להיות שזה כבר מיצה את עצמו. למשל עכשיו לא הייתי נכנסת למדדי תל אביב, בגלל שהם מאוד גבוהים. חשוב לזכור באיזה מחיר אתה קונה ובאיזה טיימינג אתה נכנס".

בחיים לא אשקיע ב...

"חברות שמצהירות שהן נגד ישראל, פרו פלסטיניות. למה שאשקיע בהן?! וגם לא בחברות הימורים וקזינו ותעשיות פוגעניות".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"לא להתרגש מהתנודתיות בשוק. לא יותר מדי לשמוח כשיש עליות ולא להיות עצובה מדי כשיש ירידות. לדעת לשלוט על הרגשות והתגובות שלי לתנודתיות. להבין שזה קודם כל לטווח ארוך וכל מה שקורה עכשיו, הזמני, לא צריך להכריע לגבי ההחלטות בתיק ההשקעות.

"חוץ מזה, הייתי רוצה ללמוד יותר על אנרגיה מתחדשת. אני מאוד מאמינה בשוק הזה ואני מקווה שהוא גם יהיה רווחי מאוד בתקופה הקרובה. לדעתי העתיד שם".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"יש לי תשואה של 5,000 שקלים, כ־8% תשואה שנתית. כרגע אני עדיין מנסה להגדיל את ההון שלי, אבל כשמחירי הדירות יירדו, אני מקווה שאוכל לקנות דירה בעזרת התשואות שיצטברו עד אז. אני אנזיל חלק מהתיק בשביל הון עצמי למשכנתא.

"אני רואה יותר ערך בדירה מאשר במניות. נכון לעכשיו שוק הנדל"ן בישראל הוא בועה, פצצה מתקתקת, אז אני לא אכנס להשקעות שם עכשיו, אבל כשהמחירים יירגעו או שאראה איזושהי הזדמנות, אני אקנה נדל"ן - כי לדעתי זו השקעה נכונה. היום אני מאמינה יותר בשוק ההון, אבל אני עם הפנים לעתיד ומאמינה שבעתיד אשקיע בנדל"ן".

המלצת מעקב

"אנרגיות מתחדשות. יש עכשיו מחסור בחשמל ובתשתיות, אז אנשים, מוסדות וממשלות ישקיעו הרבה בנושא של האנרגיות המתחדשות. אני מאמינה ששווה ללכת על זה".

מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

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