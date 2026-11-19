לראשונה מאז חנוכת הקו המהיר לירושלים ב-2018, רכבת ישראל מגדילה את תדירות הרכבות היוצאות מתחנת ירושלים יצחק נבון לכיוון המרכז. החל מ-29 בנובמבר יופעלו שלוש רכבות בשעה בשעות השיא, בין 6:00 ל-9:00 בבוקר ובין 15:00 ל-19:00 בערב, לעומת שתי רכבות בשעה כיום. הרכבות ימשיכו לנתב"ג, תל אביב, הרצליה ונתניה.

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השינוי כולל גם תגבור בקווים נוספים: בתחנת נתניה תעלה התדירות לחמש רכבות בשעות השיא; בקו ירושלים-מודיעין יתווספו שתי רכבות בשעות הבוקר, בין 7:00 ל-9:00; ובקו ירושלים-חדרה יתווספו שתי רכבות בשעות הבוקר המוקדמות, בין 5:00 ל-6:00, אחת לכל כיוון. בתחנת חדרה מערב יבוצעו גם התאמות בלוח הזמנים.

הגדלת התדירות מתאפשרת, בין היתר, בזכות הטמעת מערכת האיתות האירופית ETCS Level 2, המאפשרת להגדיל את מספר הרכבות על גבי תשתית המסילה הקיימת, תוך שיפור הדיוק והבטיחות. הקו המהיר לירושלים הוא הראשון בישראל שבו נעשה שימוש במערכת, שצפויה להיות מוטמעת בהמשך גם בקווים נוספים ולתמוך בהגדלת תדירות הרכבות בציר האיילון.

יותר מ-45 מיליון נוסעים עברו בתחנת ירושלים יצחק נבון מאז פתיחתה, ורכבת ישראל צפויה לפתוח בה בשבועות הקרובים כניסה חדשה מן הכיוון של בית המשפט העליון וחניון שז"ר, במטרה לשפר את זרימת הנוסעים אל התחנה. בנוסף, מקודמת הארכת הקו המהיר אל תחנת החאן בירושלים, באמצעות מסילה תת-קרקעית ושתי תחנות חדשות הנמצאות בשלבי הקמה: ירושלים מרכז וירושלים חאן. התחנות אמורות לשפר את הנגישות למרכז העיר ולחבר את הרכבת הכבדה לרשת הרכבות הקלות.