רונית זלמן־מלאך, סמנכ"לית הכספים והכלכלה של רכבת ישראל, הודיעה על סיום תפקידה ב-17 בפברואר 2027. כך עולה מדיווח של רכבת ישראל לבורסה. זלמן־מלאך החלה לכהן בתפקיד ב-1 בדצמבר 2024, כך שכהונתה ברכבת תסתכם בקצת יותר משנתיים.

● מה יקרה לשוק הכרמל בת"א בזמן העבודות על המטרו?

● אחרי שנתיים של מחלוקות: ההחלטה שתאיץ את הרחבת מסילת החוף

זלמן־מלאך הגיעה לרכבת לאחר קריירה ארוכה בתפקידים פיננסיים בכירים במגזר העסקי והציבורי, שנפרשה על פני כשלושה עשורים. בתפקידה הקודם כיהנה כמנהלת חטיבת הכספים (CFO) בישראכרט, שאליה הצטרפה באוגוסט 2022. קודם לכן שימשה סמנכ"לית הכספים של מקורות במשך כשלוש שנים וחצי, החל מ-2019. לפני כן כיהנה כסמנכ"לית כספים ובקרה בתע"ש מערכות, והייתה בין הבכירים שהובילו את תהליך ההפרטה של החברה.

פרק משמעותי נוסף בקריירה שלה היה בכלל ביטוח, שם מילאה שורה של תפקידי ניהול פיננסיים בין 2005 ל-2016, ובהם משנה למנכ"ל ומנהלת הכספים הראשית של הקבוצה. ב-2016 פרשה מהחברה על רקע חילוקי דעות עם המנכ"ל דאז, איזי כהן, ובעקבות צמצום סמכויותיה, כפי שפורסם באותה עת.

שורה של עזיבות ברכבת

עזיבתה של זלמן־מלאך מצטרפת לשורה של שינויים וטלטלות בצמרת רכבת ישראל בשנה האחרונה. באוגוסט 2025 סיים המנכ"ל משה (שיקו) זנה את תפקידו, ומאז החברה מתקשה לאייש את התפקיד באופן קבוע. גם יו"ר הדירקטוריון משה שמעוני סיים את כהונתו ביוני 2026, לאחר כשש שנים, ועבר לכהן כיו"ר מקורות.

במקביל, ניסיון למנות את יעקב מרציאנו לממלא מקום המנכ"ל עורר מחלוקת בדירקטוריון והוביל להתפטרותן של שתי דירקטוריות חיצוניות - השופטת בדימוס שרה פריש ופרופ' שולמית גלר. המינוי עצמו נפסל בהמשך בוועדת המינויים, ובמקום זאת מונה אבשלום אלמליח למנכ"ל בפועל. גם סמנכ"ל המטענים ישראל מרקו הועבר מתפקידו ביוני 2026, בעקבות שני אירועי בטיחות חריגים ברכבות משא. במקביל, החברה נותרה במשך יותר מחודשיים ללא דירקטורים חיצוניים, עד למינוי שתי דירקטוריות חדשות בספטמבר.