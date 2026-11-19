חברת מרחבים טל זכתה במכרז רשות שדות התעופה להפעלת מערך החניונים בנמל התעופה בן גוריון, בנמלי התעופה חיפה ורמון ובמסוף בגין. החברה, שמפעילה את המערך גם כיום, תמשיך לנהל כ-20 אלף מקומות חניה הפרוסים על פני 27 חניונים, לצד שירותי חניית רכבים (Valet Parking).

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היקף הפעילות ממחיש את הפוטנציאל הכלכלי של המכרז: הפדיון ברוטו מחניוני המערך הסתכם בכ-180 מיליון שקל ב-2023, ירד לכ-130 מיליון שקל ב-2024 ועמד על כ-147 מיליון שקל ב-2025. מדובר במחזור הכנסות משמעותי, עוד לפני שילוב שירותי החניה האישית (Valet Parking), שלפי רשות שדות התעופה עשויים להרחיב את פוטנציאל ההכנסות. עם זאת, חשוב להדגיש כי מדובר בפדיון ברוטו ולא ברווח של המפעילה.

גם תנאי הסף שקבעה הרשות למכרז ממחישים את היקפו. חברות שביקשו להתמודד נדרשו להציג מחזור הכנסות של לפחות 50 מיליון שקל בשנה, בכל אחת מארבע השנים האחרונות, וכן ניסיון בהפעלה של שמונה מגרשי חניה לפחות, שבהם 7,000 מקומות חניה במצטבר. כלומר, הרשות ביקשה להבטיח שהמפעילה תהיה בעלת ניסיון מוכח בהפעלת מערך חניה רחב ובהיקף הכנסות משמעותי.

במסגרת ההתקשרות החדשה תהיה מרחבים טל אחראית להפעלה המלאה של מערך החניונים, לרבות חניה לטווח קצר וארוך, שירותי Valet Parking, הפעלת חדרי בקרה, גבייה, שירות למנויים והכוונת תנועה. ההפעלה תשלב מערכות טכנולוגיות לניהול ובקרה, מערכות תשלום אוטומטיות וממשקים לאפליקציות תשלום.

ברשות שדות התעופה מציינים כי מערך החניונים פועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, וכי ההתקשרות נועדה להבטיח את המשך פעילותו הרציפה ולשפר את השירות לנוסעים, למבקרים ולעובדים בנמלי התעופה.