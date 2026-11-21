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שוק אוזניות הפרימיום הפך לצפוף במיוחד, כשכל יצרנית מנסה למצוא את הבידול שלה, מעבר למפרט הטכני היבש של איכות שמע וסינון רעשים. השחקניות השונות מנסות לחדש בעזרת עיצוב אייקוני, אינטגרציית AI או חיבור עמוק למערכת ההפעלה של הסמארטפון.

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בדיוק לזירה הזו נכנסת סונוס, שמשיקה את אוזניות הדגל החדשות שלה, Sonos Ace Ultra, גרסה משודרגת של דגם ה-Sonos Ace המקורי שהושק ב-2024. המהלך של סונוס סביב האוזניות החדשות נוגע לאקוסיסטם - מהלך שנועד לחבר לראשונה את קו ההאזנה ישירות למערכת הרמקולים הביתית, ה-Beam Ultra. איך זה עובד? יצאנו לבדוק.

החידוש העיקרי: האקוסיסטם

הבשורה המרכזית של ה-Sonos Ace Ultra אינה מסתכמת בעוד שיפור טכני במפרט, אלא בבשורה בהפיכת המוצרים לאקוסיסטם אמיתי. הודות למערך Wi-Fi חדש בתוך המערכות, סונוס מציגה את פיצ'ר Headphone Linking, שמטמיע את האוזניות במערכת הביתית בדיוק כמו כל רמקול אחר.

הרעיון הוא לאפשר לאוזניות "להסתנכרן" עם כל רמקול אחר שיש בבית. כך שאם יש לכם את ה-Beam Ultra של החברה, סאונדבר שמתחבר לטלוויזיה, תוכלו בלחיצת כפתור להעביר את מה שמתנגן שם ישר לאוזניות וההפך. לחיצה ארוכה על מקש השליטה באוזנייה הימנית מעבירה את השמע בשני הכיוונים תוך שנייה או שתיים, בליווי צליל חיווי.

עם זאת, החוויה הזו עדיין כבולה לתנאי סף: ההאזנה חייבת להתחיל מתוך אפליקציית Sonos עצמה. מי שרגיל להזרים תוכן חיצונית דרך אפליקציות אחרות, יגלה שהפיצ'ר אינו זמין עבורו - אם כי באפליקציה של סונוס ניתן לבחור ישירות באוזניות כיעד ההשמעה הראשוני, מבלי לעבור קודם דרך רמקול.

פיצ'ר נוסף, שככל שישתפר יהיה רלוונטי יותר, הוא השילוב של כלי בינה מלאכותית המוכרים באפליקציה. סונוס הכניסה למערכת ההפעלה החדשה SONOS 27 שליטה במערכת ישירות מתוך צ'אטבוטים וסוכני AI חיצוניים.

למעשה, סונוס מאפשרת לחבר את המערכת לעוזרים פופולריים כמו ChatGPT, Claude ו־Gemini (כולל חיבור מובנה בהגדרות של ChatGPT ו־Claude, או דרך כתובת שרת ייעודית במודלים תומכים אחרים) ולנהל את הסאונד בבית דרך מודל בינה מלאכותית. נכון לעכשיו, התמיכה מוגבלת לאנגלית בלבד.

היתרון הבולט: עיצוב ונוחות

היתרון הבולט של ה-Sonos Ace Ultra נמצא דווקא בבסיס: העיצוב והנוחות. מבחינה חיצונית, סונוס שמרה על קו עיצובי נקי ומוכר, שכמעט ולא השתנה. הגימורים המוקפדים ופלטת הצבעים החדשה מעניקים לאוזניות מראה יוקרתי ובוגר במיוחד, שבולט לטובה בקטגוריה.

המשקל טיפס קלות ל-322 גרם, נתון שעשוי לדרוש תקופת הסתגלות קצרה למי שרגיל לדגמים קלילים יותר. כריות האוזניים החדשות עשויות ספוג רך ועמוק יותר, מה שמייצר חלוקת משקל מאוזנת ומתאים למגוון רחב של מבני אוזניים וראשים. התוצאה בפועל היא אוזניות שמצליחות "להיעלם" על הראש ולאפשר האזנה ממושכת של שעות ללא תחושת לחץ או עייפות.

סאונד ובידור רעשים: קפיצת מדרגה

ה-Sonos Ace Ultra מצוידות בדרייברים בקוטר 40 מ"מ, ומספקות חוויית סאונד מרשימה ועוטפת. הבס עמוק ומלא נוכחות מבלי לבלוע את שאר התדרים, ורמת הפירוט גורמת לצליל להישמע עשיר ומדויק. החוויה הזו מקבלת חיזוק משמעותי בצפייה בטלוויזיה: המעקב הדינמי אחר תנועת הראש שומר על מיקום הסאונד במרחב ביחס למסך, מה שהופך את ההאזנה לקולנועית ומשכנעת הרבה יותר.

גם מערך ביטול הרעשים האקטיבי, הנשען כעת על 10 מיקרופונים, רושם קפיצת מדרגה. האוזניות מצליחות להנחית ביעילות רעשי רקע מעיקים כמו צפצופים מבחוץ או טלוויזיה דולקת בחדר, אם כי מול דיבורים אנושיים קרובים עדיין אין איטום מוחלט. מנגד, מצב השקיפות מאפשר להישאר קשובים לסביבה בקלות יחסית, אך התחושה מעט מלאכותית ורובוטית לעומת הטבעיות שמציגה אפל בדגמים המקבילים שלה.

לצד האוזניות, גם מקרן הקול Beam Ultra מציג שדרוג אקוסטי מורגש. למרות מידותיו הקומפקטיות הוא כולל תשעה דרייברים, ושניים מהם פונים כלפי מעלה, מה שמעניק לו תמיכה אמיתית ב-Dolby Atmos ותחושת נפח וגובה המורגשת היטב בסלון. השילוב של הרמקול, האיכותי במיוחד, מוסיף מאוד לחווייה.

ביצועים: נוחות וסוללה חזקה

ממשק השליטה הפיזי של ה-Ace Ultra שומר על הפשטות והאינטואיטיביות המוכרות, בלי להסתבך עם משטחי מגע רגישים מדי. באוזנייה השמאלית ממוקם כפתור ההפעלה, בעוד שהאוזנייה הימנית מרכזת את עיקר הפעולה עם כפתור ייעודי לביטול הרעשים ולצידו "מקש התוכן" (Content Key) הרב־תכליתי. מדובר במתג הזזה ששולט על עוצמת השמע - לחיצה קצרה משהה או מפעילה את המוזיקה, ולחיצה ממושכת מעבירה את הסאונד הלוך ושוב בין האוזניות לבין הרמקולים.

בגזרת הסוללה רושמות ה-Sonos Ace Ultra שיפור מורגש: החברה מצהירה על עד 35 שעות עבודה רצופות בטעינה בודדת - תוספת של כחמש שעות לעומת הדור הקודם. ההבטחה הזו עמדה היטב במבחן המציאות, והנתון הזה ממקם אותן במקום טוב בקטגוריה, ומאפשר ימי עבודה ארוכים ללא צורך במטען.

המחיר: יקר, מאוד

ה-Sonos Ace Ultra נחתו בישראל עם תג מחיר של 1,699 שקל - סכום שמציב אותן עמוק בקטגוריית הפרימיום. המחיר יעלה עוד יותר אם תנסו לממש את הבשורה המרכזית של סונוס. כדי ליהנות מהחוויה השלמה של העברת הסאונד החלקה במערכת הביתית, יש לצרף את ה-Beam Ultra, שמחירו עומד על 2,899 שקל, כך שהסכום הכולל מזנק ל-4,598 שקל - מה שהופך את הכניסה לאקוסיסטם של סונוס להשקעה גבוהה במיוחד.

המתחרות העיקריות: Bose, סוני ואפל קטגוריית הפרימיום כוללת לא מעט אוזניות שקיימות בשוק, ומול ה־Sonos Ace Ultra ניצבות שלוש מתחרות מרכזיות, שלכל אחת מהן יש יתרון מובהק. לאפל יש את AirPods Max 2, שנהנות מאינטגרציה ל־iOS ובסינון רעשים מהמוצלחים בשוק, אבל הסוללה שלהן חלשה ביחס לזו של סונוס. סוני השיקה את ה־Sony WH-1000XM6, שמתאפיינות ביכולות ביטול רעשים מהחזקות בשוק ואיכות סאונד מעולה. ואילו Bose מציעה את QuietComfort Ultra הנוחות, עם סוללה דומה לזו של סונוס. כולן אוזניות פרימיום, ומחירן בהתאם - חלקן יקרות משמעותית מהאחרות.

***גילוי מלא: חברת באג, יבואנית מוצרי סונוס בישראל, סיפקה לגלובס את המכשירים לסקירה