ברוב של 38 תומכים מול 15 מתנגדים אושרה המלצת הוועדה המסדרת למנות כסגנים זמניים 9 חברי כנסת משלל מפלגות: "ביחד", הדמוקרטים, ישראל ביתנו, יהדות התורה, הליכוד, עוצמה יהודית וש"ס. אליהם הצטרפו עוד שני מינויים שעוררו סערה: וליד טאהא ממפלגת רע"מ ואחמד טיבי מהרשימה המשותפת. מה משמעות התפקיד, למה מונו 9 סגנים, האם ניתן להדיח אותם מתפקידם, ובאיזו עילה?

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מה תפקידו של סגן יו"ר הכנסת?

יו"ר הכנסת רשאי, מזמן לזמן, למסור לאחד מסגניו את ניהול ישיבות הכנסת ותפקידים אחרים שנקבעו לו בתקנון, זאת למעט סמכויותיו לעניין הכנתו וביצועו של תקציב הכנסת ואחריותו למנהל הכנסת ולמזכירות הכנסת. לסגן יושב הראש שנמסרו לו סמכויות יהיו באותו מעמד כל החובות והסמכויות הנתונות ליו"ר הכנסת, לרבות סמכות קריאה לסדר והוצאה מישיבה, וקביעת סדר ההצבעה ואופן ההצבעה.

בנוסף, יו"ר הכנסת וסגניו מרכיבים את נשיאות הכנסת, שבסמכותה למנות את מזכיר הכנסת, להחליט בנסיבות מיוחדות שיידונו יותר מחמש הצעות דחופות בשבוע אחד, ולאשר את הנחתן של הצעות חוק פרטיות על שולחן הכנסת. לפי סעיף 75 לתקנון הכנסת, נשיאות הכנסת לא תאשר הצעת חוק שלדעתה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או שהיא גזענית במהותה. אם יש ספק ביחס להסתייגויות מהצעת החוק, היו"ר יכריע, ובידו הסמכות לקבוע אם למספר הצעות חוק באותו נושא יתקיים דיון משולב. אם יו"ר הכנסת יוצא מגבולות המדינה או שנבצר ממנו למלא את תפקידו מטעמי בריאות, ימלא את מקומו סגן. כך גם אם הושעה יו"ר הכנסת מתפקידו, הועבר ממנו או התפטר.

למרות שבבחירות באוקטובר 2026 אף אחד מהגושים לא קיבל מהציבור רוב ברור להקים ממשלה, גוש השינוי החל במהלך ממוקד לבחירת יו"ר כנסת חדש, כך שהמפלגות שיתפו פעולה גם אם אינן מקימות ממשלה יחד. יו"ר הכנסת מנהל את ענייני הכנסת, מייצג אותה כלפי חוץ, אחראי על הסדר בישיבותיה ועל קיום התקנון שלה, וגם על מנהל הכנסת, מזכירות הכנסת, הכנת תקציב הכנסת וביצועו. "עוצמתו של היו"ר נובעת מכך שהוא מעורב בכמה מהצמתים שבהם נקבעת עבודת הכנסת. הוא קובע בתחילת כל שבוע את סדר היום ומציג אותו לנשיאות הכנסת, הגוף שמורכב ממנו ומסגניו. הנשיאות עצמה מחליטה אם לאשר הצעות דחופות לסדר היום, הצעות לדיון מהיר בוועדות והצעות חוק פרטיות", מסבירים במכון תכלית. כך, הלכה למעשה, היו"ר משפיע על סדר העבודה ועל המועד שבו נושאים יגיעו לדיון.

"הרבה פעמים מדכאים ממש את תפקידי הסגנים, ולכן לא תמיד צריך להתרגש מהמספרים או מהסמכויות עלי ספר", מוסיפה ד"ר בל יוסף, חוקרת בכירה במכון תכלית. "בפועל, המון תלוי בשאלה אם היו"ר תופס את עצמו כממלכתי ומופקד על טובת הכנסת, או כתפקיד שכל-כולו מיועד לשרת את הקואליציה. ברור שזה תפקיד פוליטי, והוא מגיע מתוך הקואליציה, אבל השוני בתפיסת התפקיד של היו"ר משנה את כל הניהול של נשיאות הכנסת".

למה זה כל-כך קריטי?

לשליטה בסדר העבודה יש משמעות פוליטית, והיא עשויה להשפיע על הקצב שבו מהלכים פרלמנטריים מתקדמים ועל המועד שבו חברי הכנסת נדרשים לדון בהם. החלטות כמו מתן אישור להצעת חוק או הכרה בה כבקשה דחופה אינן קובעות אם ההצעה תתקבל, אבל הן משפיעות על הדרך שבה היא נכנסת לעבודת הכנסת. "בחקיקה, שליטה בפרוצדורה היא שליטה בתוכן", מסבירה ד"ר יוסף. "עצם הבחירה לאשר או לא לאשר שאילתות או הצעה לסדר היום, הבחירה לקצר זמני הנחה להצעה זו ולא אחרת, משפיעה באופן ישיר על היכולת לקבוע את סדר היום של הכנסת, ובהרבה מקרים גם להכתיב את התוצאה. הצעת חוק שמקודמת מהר עכשיו אולי לא תהיה רלוונטית עוד 45 ימים".

בנוסף, היו"ר משפיע על האופן שבו מתנהל הדיון במליאה: הוא יכול לקרוא לחברי הכנסת לסדר או להוציא אותם. ליו"ר הכנסת יש תפקיד נוסף: כשנשיא המדינה יוצא מישראל, הוא ממלא את מקומו. באוקטובר 2026 מילא אמיר אוחנה את תפקידו של הרצוג, שהיה בביקור מדיני בחו"ל. השפעה נוספת יש ליו"ר בהפקת אירועים וטקסים: בפברואר 2026 החליט אוחנה, בתפקידו כיו"ר, שלא להזמין את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, לישיבה המיוחדת לציון 77 שנים לכינון הכנסת.

למה מונו 9 סגנים ליו"ר?

סעיף 10 לחוק הכנסת קובע כי מספרם של חברי הכנסת המכהנים כסגנים ליו"ר הכנסת לא יעלה על תשעה. אולם בהתאם לסעיף, ועדת הכנסת רשאית, ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת הספציפית לא תחול מגבלה זו.

האם וכיצד ניתן לפטר סגן יו"ר כנסת?

השעיה של סגן יו"ר עשויה לקרות במקרים די נדירים. הכנסת רשאית, בהחלטה של רוב חבריה ובהתאם להצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב חברי הוועדה, להשעות סגן יו"ר מכהונתו לתקופה שתקבע, אם מסר היועץ המשפטי לממשלה עותק של כתב אישום נגדו או אם מתקיימים נגדו הליכים פליליים. העברה מכהונה, לעומת זאת, יכולה לקרות בהחלטה של שלושה רבעים מחברי הכנסת, אם קבעה כי הסגן אינו ראוי לכהן בתפקיד מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו. הכנסת תעביר סגן יו"ר מכהונתו רק עקב תלונה שהובאה בפני ועדת האתיקה על ידי 61 חברי כנסת לפחות.