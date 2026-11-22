הנדסאי בניין, שהורשע על-פי הודאתו באי-דיווח על הכנסותיו מייעוץ לחברות נדל"ן והעלמת הכנסות משכירות, בהיקף של כ-6.4 מיליון שקל, נשלח ל-12 חודשי מאסר בפועל. עוד גזר בית משפט השלום בתל אביב על הנאשם 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 25 אלף שקל.

● מסתמן: כתב אישום בעבירות מס והלבנת הון ביותר מ-10 מיליארד שקל

● חשד: רואה חשבון ויועצת מס לא דיווחו על הכנסות במיליונים של בעל שליטה בחברה ציבורית



הנאשם, אמיר קינן, הוא הנדסאי בניין אשר במהלך השנים 2008-2018 עסק במתן שירותי ביקורת תקציבית, ליווי, יעוץ והדרכה לחברות בתחום הבנייה. בנוסף, במהלך התקופה הרלוונטית עסק קינן בשירותי הסעדה באמצעות מסעדה בראשון לציון, וכן היה הבעלים של שמונה נכסי נדל"ן.

במהלך התקופה הרלוונטית הפיק קינן הכנסות מעיסוקו כהנדסאי בניין, אך במסגרת דיווחיו השנתיים לרשויות המס הוא לא דיווח על הכנסותיו מהעיסוק כיועץ, אלא רק על הכנסותיו מהמסעדה ומהשכרת הנכסים. זאת, בהיקף שלא נופל מסך של כ-4.6 מיליון שקל כולל מע"מ.

בנוסף, במהלך השנים 2018-2009 צמחו לקינן הכנסות מהשכרת הנכסים, אך הוא לא דיווח לפקיד השומה על מלוא הכנסותיו משכירות, בהיקף של כ-1.8 מיליון שקל. בשנים 2009-2012 ו-2014 דיווח הנאשם על הכנסותיו משכירות עד לגובה סכום הפטור של הכנסות משכר דירה, זאת למרות שהכנסותיו משכירות עלו על הסכום הקבוע לפטור.

קינן הואשם בהשמטת הכנסה מתוך דוח על-פי פקודת מס הכנסה, בסכום שלא נופל מסך של כ-6.4 מיליון שקל, וכן במרמה, עורמה ותחבולה - והכול בכוונה להתחמק מתשלום מס.

במסגרת אישום נוסף יוחסה לקינן השמטת הכנסה בסך של 552,800 שקל בקשר להכנסה משכירות של שלושה נכסי נדל"ן.

במסגרת הסדר טיעון הודה קינן בעובדות כתב האישום המתוקן והורשע בתשע עבירות של השמטה מתוך דוח על-פי פקודת מס הכנסה, 11 עבירות של הכנה או קיום פנקסי חשבוניות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות ו-11 עבירות של שימוש במרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס.

במסגרת ההסדר, המדינה, שיוצגה על-ידי עו"ד גל ליפסקר, הגבילה עצמה לעתור לעונש של 34 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 250 אלף שקל וכן מאסר על-תנאי לשיקול-דעת בית המשפט.

קינן, באמצעות עורכי הדין חיים לוי ויוסף סמארה, עתר לעונש של מאסר על-תנאי. סנגורו טען בין היתר כי מערכת הפקת ההכנסות המיוחסת בכתב האישום נמשכה בשנים 2008-2018, החקירה נפתחה באוקטובר 2018, הודעת הידוע הראשונה ניתנה בשנת 2021, וכתב האישום הוגש ביוני 2023. לפיכך, האירועים החלו 18 שנה לפני מתן הכרעת הדין, וחלפו 15 שנה עד הגשת כתב האישום. לטענתו, זהו פרק זמן קיצוני, בלתי סביר ובלתי נסבל, הנושא עמו פגיעה אינהרנטית ממשית ומוחשית בחיי הנאשם.

בית המשפט: "פגיעה בערכים מוגנים"

השופט, סגן הנשיאה אור ממון, ציין בגזר הדין כי "מעשיו של הנאשם פגעו בערכים מוגנים של הגנה על הקופה הציבורית מפני הנזק שנגרם מהעבירה וכן הגנה על עיקרון השוויון בנשיאת נטל המס. בנוסף, קיימת פגיעה בערכים מוגנים נוספים של שלמות הדיווח, אמינות הרישומים ותקינות מנגנון הגבייה באמצעות הטעיה של רשויות המס".

עוד ציין השופט כי "מדובר בנאשם אשר הורשע בכך שהעלים לאורך עשור שלם הכנסות שהופקו משני מקורות הכנסה שונים בסך כולל של 6,427,286 שקל. המעשים מאופיינים בתכנון מוקדם, אי-ניהול ספרים כדין, לצד פעולות מרמה אקטיביות כמו דיווח חלקי המוגבל לגובה הפטור בלבד".

מנגד ציין השופט את השיקולים להקל עם קינן: "המעשים בוצעו על רקע משפחתי מורכב שקשור בביצוע העבירה - הסתבכות כלכלית של האב שגרמה קשיים כלכליים לתא המשפחתי המורחב, 'התגייסותו' של הנאשם לסייע לאחיו ולאמו לאחר מות האב ובהמשך לאותה הסתבכות, ורישומו של הנאשם, כבחור צעיר (חייל), כאחראי לעסקים שלא הוא ניהל אותם בפועל, וזאת גם תוך נשיאה בהפסדים וחובות משפחתיים שונים, וגם תוך יצירת מורכבות דיווחית וחשבונאית".

לאחר בחינת כלל הנתונים, קבע השופט כי מתחם העונש ההולם את נסיבות כתב האישום - בהתעלם מטענות של חלוף זמן או שיהוי, אך תוך שקלול הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה - הוא מאסר בפועל בן 15 חודשים ועד 38 חודשי מאסר, לצד מאסר מותנה וקנס בין 25 אלף ל-50 אלף שקל.

לבסוף, בין היתר לאור השיהוי בהליכים, השופט העמיד את העונש על שנת מאסר בפועל.