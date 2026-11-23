קבוצת שינטרקו הגיעה למצב של חדלות פירעון עם חוב של 265 מילון שקל, מתוכם 225 מיליון שקל לבנק לאומי, הפועלים ומזרחי טפחות - כך עולה מבקשה שהגישו הבנקים לבית המשפט ביום שישי האחרון. הבנקים מבקשים למנות לקבוצה נאמן ולהכריז עליה כעל חדלת פירעון. הקבוצה כוללת את חברת האם שינטרקו והחברות בנות קציר ברכת הארץ וישרא־בר שמנים ותבואות.

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מעבר לבנקים, לחברות חובות נוספים לגופים חוץ־בנקאיים, ספקים, רשויות ועובדים בסכום של יותר מ־40 מיליון שקל. נכסי החברות לשיטת החברות, הכולל את המלאי וחובות לקוחות, נאמדים ב־60 מיליון שקל. הבנקים מבקשים צו להקפאת הליכים ומינוי נאמן זמני. שינטרקו הודיעה לבנקים כי היא מינתה את רו"ח אריאל אלפסי כבודק חיצוני.

בבקשה נטען כי בכיר בחברה ביצע מעילה בהיקף של 70 מיליון שקל, שהוסתרה מהבנקים במשך 4 שנים בעוד שהבנקים המשיכו להזרים כספים. תלונה הוגשה במשטרה החודש. במקביל, הוגשה החודש נגד החברה תביעה של חברת צמרת מימונים, נושה חוץ־בנקאי של החברה, על סכום של 10.5 מיליון שקל בשל חוב נטען.

מי זו חברת שינטרקו?

שינטרקו, שנוסדה בשנת 1991, פועלת בתחום יבוא ושיווק התבואה בישראל ובגדה המערבית, בין היתר במסגרת מכרזים ממשלתיים לאחזקת מלאי חירום. היא מעסיקה 15 עובדים, פועלת ממשרדים ברמת גן ומפעילה מחסנים בשדה עוזיה. החברה מחזיקה גם בחברות הפועלות בתחומים משלימים - סוכר, תה, שמנים וניהול מלאי חירום למדינה. בעלי המניות בשינטרקו הם שלום חתוקה, המחזיק ב־49% מהמניות, וחברת PROALUM השווייצרית, שבבעלות ריגס פרדיקיס, המחזיקה ב־51%.

שינטרקו תחום עיסוק: פועלת בתחום יבוא ושיווק התבואה בישראל וביהודה ושומרון, בין היתר במסגרת מכרזים ממשלתיים לאחזקת מלאי חירום. היסטוריה: החברה נוסדה בשנת 1991. בעלי המניות בשינטרקו הם שלום חתוקה, המחזיק ב־49% מהמניות, וחברת PROALUM השווייצרית, שבבעלות ריגס פרדיקיס, המחזיקה ב־51%. עובדים: 15. החברה פועלת ממשרדים ברמת גן ומפעילה מחסנים בשדה עוזיה.

מה היה היקף המעילה, וכיצד הבעלים הסתבך בפלילים?

חתוקה עצמו הורשע בתחילת החודש בעבירות מס בהיקף של מיליונים לטובת החברה. במסגרת ההסדר שנערך מול רשות המסים, הצדדים יבקשו להטיל על חתוקה עונש מאסר של 9 חודשי עבודות שירות ותשלום של 3.3 מיליון שקל הכולל קנס והשבת המס.

החובות לבנקים כוללים כ־112 מיליון שקל לבנק הפועלים, כ־75 מיליון שקל לבנק לאומי וכ־37.5 מיליון שקל למזרחי טפחות. הבקשה מתארות נסיבות יוצאות דופן שהובילו את החברות למצב של חדלות פירעון. החברות דיווחו לבנקים על אירוע מעילה בהיקף עתק של עשרות מיליוני שקלים, שהתבצעה על פני שנים ארוכות ועד לאחרונה. נטען כי דבר המעילה התגלה לחברות כבר לפני 4 שנים, והן בחרו משיקוליהן שלא לגלות לבנקים, מתוך רצון לסגור את הדברים מול הבכיר.

כך מתחלקים החובות של קבוצת שינטרקו בנק הפועלים

112 מיליון שקל בנק לאומי

75 מיליון שקל בנק מזרחי טפחות

37.5 מיליון שקל

עוד נטען כי הבכיר נשאר בתפקידו שנים נוספות עם זכויות חתימה וגישה לכספי החברה ולחשבונותיה, כאשר בכל שנה המשיכה המעילה והתעצמה תוך שמועברים כספים מחשבונות החברה בהיקפים עצומים, לחשבון הבנק של חברה הרשומה על שמו של הבכיר. בבקשה נכתב כי לפי החברה, כ־70 מיליון שקל הועברו במסגרת המעילה. הבנקים טוענים כי במשך כל אותן שנים, החברות המשיכו והגדילו את חובותיהן לבנקים, הגדילו אשראי מבלי שאירוע המעילה דווח לבנקים ואף מבלי להדיח את המועל.

הסיבות לחדלות פירעון של החברה

לפי דוח שהגיש הבודק החיצוני, פעילותה של שינטקו נשחקה באופן ניכר. בשנת 2022 עמד מחזור פעילותה על 836 מיליון שקל, לעומת כ־265 מיליון שקל בחודשים ינואר עד ספטמבר 2026. הדוח מצביע על שלושה רכיבים שהביאו את הקבוצה לחלדות פירעון: השקעות כושלות, חובות לקוחות ומעילה בכספים. שינטרקו ביצעה שלוש השקעות שלא הניבו תוצאות בסכום של 62 מיליון שקל וחובות לקוחות בסך כ־43 מיליון שקל שקיים ספק לגבי יכולת גבייתם.

לפי הדוח, השחיקה נבעה מקשיים ביבוא סחורות ומאי יציבות במחירים, בעיקר על רקע המלחמה באוקראינה שהביאו לחברה הפסדים ניכרים. לצד זאת, על פי הדוח, בשנתיים האחרונות תזרים המזומנים הדחוק הכביד על יכולת הרכש ועל תשלום מקדמות ותנאי המשא ומתן עם הלקוחות.

מה פשר המחלוקת בין הבעלים שהובילה לתביעה?

בתוך כך, בין בעלי המניות בחברה מתנהלת תביעה על מיליונים. ביולי השנה הגיש בעלי החברה השוויצרית תביעה על סכום של 3.41 מיליון שקל (השווה למיליון אירו) נגד החברה, בעל המניות חתוקה, אסף שחק מנכ"ל החברה וחתנו של חתוקה.

ריגס פרדיקיס, המתאר את חתוקה כחבר עשרות שנים, טען כי בהגיעו לגיל 70 הוא ביקש לקצור את פירות השקעתם ולהנזילן כדי לתכנן ולהבטיח את הפנסיה. הוא פנה לחתוקה בשנת 2025 בדרישה לחלוקת דיבידנד באופן מיידי של מיליון אירו לכל אחד מבעלי המניות, לצד בקשה לגיבוש מדיניות בדבר חלוקה מינימלית עתידית של דיבידנד מדי שנה בשיעור של 2.5%־3% מרווחי החברה. את הסכום ביקש על בסיס דוחות כספיים שהועברו אליו, דמהם עלה כי לחברה רווחים של כ־127 מיליון שקל במהלך אותה השנה.

בתביעה כתב בעל המניות השוויצרי כי חתוקה והמנכ"ל טענו שמצב זה נוצר כתוצאה מהשקעות לא מוצלחות, בהן השקעה של 6 מיליון דולר בחברת אריזות תה שירדה לטמיון, הליכים משפטיים המשפיעים על מצב החברה בבוררות בינלאומית בארגון הסחר בדגים ובמזון לבעלי חיים והפסדים מפעילות עסקית שהושפעה ממלחמת חרבות ברזל. בנוסף, החברה חוששת כי חשיפת מצבה הפיננסי האמיתי בדוחות יוביל לסגירת קווי אשראי מהבנקים. פרדיקיס טוען כי הוא מודר מקבלת מידע על חתוקה ואחיינו.

בכתב ההגנה השיבו חתוקה ושחק כי מדובר ב"ניסיון בוטה של בעלת מניות רוב פסיבית לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט כדי להפעיל לחץ פסול". זאת כדי לחלק דיבידנד תוך התעלמות מחובות הזהירות המוטלות על החברה ועל חתוכה המשמש כדירקטור יחיד בחברה. חתוקה טוען כי הוא זה שפיתח את החברה לבדו במשך 35 שנים.

עו"ד חובב ביטון המייצג את שינטרקו מסר: "החברה שיתפה פעולה באופן מלא עם נציגי המערכת הבנקאית וכך תמשיך לעשות גם בעתיד. החברה סבורה כי המשך פעילותה חיוני ונחוץ, לטובת כלל הגורמים המעורבים". את הפועלים מייצג עו"ד אמנון ביס ממשרד עוה"ד גורניצקי, את לאומי מייצגת עו"ד שירלי יפרח אזור ואת מזרחי עו"ד ישראל בכר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ.