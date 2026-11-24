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המושג

מרווח בנקאי: הפער בין הריבית שהבנק גובה מלווים לבין הריבית שהוא משלם על הכסף שהוא מגייס.

ההקשר האקטואלי

ריבית בנק ישראל ירדה מ־4.5% לפני נובמבר 2025 ל־3.25% כיום, וההחלטה הבאה צפויה ב־23 בנובמבר. אלא שלפי דיווח על ניתוח שפורסם בגלובס, הבנקים מרחיבים את המרווח שלהם ובולעים חלק מההורדות, במקום להעבירן במלואן ללווים. לכן מי שנוטל משכנתא או הלוואה לא בהכרח מרגיש את מלוא ההקלה.

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איך נוצר המרווח?

בנק הוא עסק שמגייס כסף ומלווה אותו הלאה. הוא משלם ריבית על הפיקדונות וגובה ריבית על ההלוואות, וההפרש ביניהן, לצד עמלות, הוא חלק מרכזי מהכנסותיו. במשכנתאות ובהלוואות רבות המנגנון הזה בולט במיוחד, כי הוא נשען על ריבית הפריים.

בנק ישראל קובע את ריבית המדיניות, וריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. כל בנק קובע את הפריים בעצמו, אבל בפועל כולם נצמדים לאותה נוסחה, ולכן הפריים זהה בכולם. מה שמבדיל ביניהם הוא המרווח שהבנק מוסיף או מפחית מהפריים עבור לקוח מסוים, בהתאם לפרופיל הסיכון שלו, להכנסותיו ולכוח המיקוח שלו.

למשל, הצעה של "פריים פחות 0.5%" פירושה שהבנק מוותר על חצי אחוז מעל ריבית הבסיס. ככל שהמרווח קטן יותר, הלקוח משלם פחות. ככל שהוא גדול יותר, הבנק מרוויח יותר מכל שקל שהוא מלווה.

המרווח קיים גם בצד החיסכון: בנק שמשלם ריבית נמוכה מאוד על פיקדונות ובמקביל גובה ריבית גבוהה על אשראי מגדיל את הפער ביניהן. המרווח מממן גם עלויות תפעול והפסדים מחובות שלא יוחזרו, ולכן לא כולו רווח נקי.

למה זה חשוב?

המרווח הוא החוליה שמחברת בין מדיניות הריבית של בנק ישראל לבין הכיס של הציבור. כשהנגיד מוריד ריבית, ההקלה אמורה להגיע למשקי הבית דרך הפריים. אבל אם בו בזמן הבנקים מגדילים את המרווח, חלק מההקלה נעצר בדרך. כך שני לווים שפועלים באותה ריבית בנק ישראל עשויים לשלם סכומים שונים בתכלית.

ההשפעה אינה סמלית. על משכנתא של מיליון שקל, חצי אחוז נוסף בריבית שווה כ־5,000 שקל בשנה בתחילת הדרך, ולאורך עשרות שנים הסכום מצטבר לעשרות אלפי שקלים.

יש לכך גם משמעות רחבה יותר. מרווחים גבוהים ויציבים עשויים להעיד על תחרות מוגבלת בענף הבנקאות, ולכן המרווח הוא אחד המדדים שבהם רגולטורים וקובעי מדיניות עוקבים כדי לבדוק אם הציבור נהנה מתחרות אמיתית.

ואולם, מרווח גבוה לא מעיד בהכרח על חוסר תקינות, שכן הוא תלוי גם בסיכון ובעלויות של הבנק. כמו כן, השאלה עד כמה הוא סביר תלויה גם בפוטנציאל התחרות - כלומר אם לקוחות יכולים לעבור למתחרה שמציע מרווח נמוך יותר. ולצרכן יש כאן הזדמנות מעשית: זה החלק שאפשר לנהל עליו משא ומתן. לפני שחותמים, שווה לבדוק מהו המרווח שהוצע על הפריים, להשוות בין הבנקים ולבקש הסבר בכתב.