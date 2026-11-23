ירון צפדיה, מנכ"ל חברת ניופאן, הודיע ליו"ר ומייסד החברה צביקה גיור על החלטתו לסיים את תפקידו, לאחר כמעט 24 שנים בחברה, מתוכן שמונה שנים כמנכ"ל. צפדיה ימשיך לכהן בתפקיד עד למינוי מחליף וילווה את תהליך החפיפה. בשלב זה טרם נמסר מועד לסיום כהונתו או זהות המנכ"ל הבא.

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צפדיה מילא לאורך השנים שורה של תפקידים ניהוליים בכירים בניופאן, בהם סמנכ"ל השיווק, ובשמונה השנים האחרונות עמד בראש החברה, הפועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. במהלך כהונתו היה שותף למהלכי התרחבות ולפיתוח הפעילות העסקית של החברה.

צביקה גיור, מייסד ויו"ר ניופאן, מסר כי "ירון הוא חלק בלתי נפרד מסיפורה של ניופאן ומהצלחותיה לאורך השנים. במשך כמעט 24 שנים זכיתי לעבוד לצדו, לראות אותו צומח ומתפתח בחברה ולהוביל יחד איתו מהלכים משמעותיים שעיצבו את פניה של ניופאן". עוד הודה לצפדיה על תרומתו לחברה ועל שנות השותפות ביניהם.

צפדיה מסר כי "אחרי שנים שבהן השקעתי בתפקיד את כל כולי, החלטתי שהגיע הזמן לסיים את תפקידי כמנכ"ל ולצאת לפרק חדש בחיי. אני מסיים את התפקיד בגאווה גדולה על מה שבנינו והשגנו יחד, בהכרת תודה לאנשים שליוו אותי לאורך השנים ובביטחון גדול בניופאן, באנשיה ובעתידה".