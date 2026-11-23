בית המשפט השלום בחיפה פסק פיצויים בסך כ-17 אלף שקל, בתוספת הוצאות משפט בסך 5,000 שקל, לטובת לקוחה שרכשה שני זוגות נעליים של המותג UGG מאתר האינטרנט "קינגשוז" המופעל על ידי חברת סי. בר קומרס בע"מ, שטען כי הוא משווק רשמי של המותג - אך בפועל נקבע כי מכר נעליים לא מקוריות.

בפסק הדין קבע השופט אבישי רובס כי "החברה פעלה תוך הטעיה מכוונת של לקוחות פוטנציאליים, שעה שהציגה מצג שווא לפיו הנעליים שפורסמו באתרה הן נעליים מקוריות, למרות שלא כך הם פני הדברים".

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התובעת שילמה בכרטיס אשראי סך של 989 שקלים בשלושה תשלומים, לאחר שלפי הפרסומים באתר ומדברי נציגיו, השתמע כי מדובר בנעליים מקוריות של המותג UGG הנמכרות בהנחה. אולם, לאחר קבלת המשלוח הבחינה הלקוחה כי תפרי הנעל אינם נראים טוב, וחשדה שלא מדובר במוצר מקורי. בתגובה, שלח לה נציג האתר הודעה שלפיה כל המוצרים מקוריים, החברה עובדת עם ספקים מורשים בלבד וניתן לאמת זאת באמצעות קוד הדגם והקופסה. התובעת השיבה כי היא מעוניינת להחזיר את הנעליים ולקבל החזר כספי עבור שני הזוגות. בפועל, הנעליים אמנם הוחזרו לחברה, אך חשבונה של התובעת מעולם לא זוכה.

בית המשפט דחה את טענות האתר כי התובעת לא הוכיחה באמצעות חוות דעת כי מדובר בנעליים שאינן מקוריות או מזוייפות. "התובעת תיארה בזמן אמת את הפגמים בשתי הנעליים, שאינם אופייניים למוצר המקורי ואף שלחה לחברה תמונות של הפגמים. אולם לא נשאלה על כך בחקירתה הנגדית וטענתה לא נסתרה".

טענות התובעת, שלפיהן מוצרי האתר אינם מקוריים, נתמכו בעדויות נוספות. לאור זאת, נקבע כי התובעת עמדה בנטל ההוכחה והראתה שהנעליים שסופקו לה אינן מקוריות וכי איכותן הייתה ירודה. מנגד, בכתב ההגנה נמנעו הנתבעים מלהצהיר במפורש כי הנעליים מקוריות, והסתפקו באמירה שלפיה "למיטב ידיעתם" המוצר מקורי וסופק באריזתו הרשמית. בפסק הדין נכתב כי "התובעת הפנתה לשורה של פסקי דין שניתנו בעניינה של החברה (האתר) והראתה שלא מדובר במעידה חד-פעמית, אלא בהתנהלות שיטתית של מכירת נעליים מזויפות, תוך הצגת מצג שווא לפיו מדובר במוצר מקורי".

בית המשפט קיבל את טענות התובעת כי היא זכאית לבטל את העסקה בשל הטעיה בעניין מהותי בעסקה. "התובעת הזמינה את הנעליים, מאחר וסברה שמדובר במוצר מקורי של המותג UGG וברור שלא היתה מתקשרת בעסקה, אלמלא סברה כך". כמו כן, קיבל ביהמ"ש את טענת התובעת כי נגרמה לה עוגמת נפש משמעותית עקב התנהלות החברה וקבע פיצוי של 7,000 שקל והחזר בסך 700 שקל. בנוסף, קיבלה סך של 10,000 שקל בגין פיצוי לדוגמה.

בנוסף לתביעה נגד החברה עצמה, בית המשפט דן בשאלת הטלת אחריות אישית על בעל החברה ובחיוב הנתבע ואביו בתשלום הפיצוי מכיסם הפרטי. בית המשפט קיבל את הבקשה לגבי בעל החברה, וקבע כי "ההטעיה היא פרי מעשי הנתבע מס' 1, כבעל מניות יחיד בחברה, 'הרוח החיה' בה והגורם שמכתיב את פעילותה", וכי "אין ספק שידע לאורך כל הדרך מי מספק לחברה את הנעליים ששווקו על ידה וכי לא מדובר בנעליים מקוריות".

עוד נקבע בפסק הדין כי "פעילותו העסקית תחת החברה נועדה להרחיק ממנו את מעשה ההטעיה, החובות והתביעות ומדובר בשימוש מכוון לרעה במסך ההתאגדות, באופן שיש בו להונות את התובעת". מנגד, הבקשה לחייב באופן אישי גם את אביו של בעל החברה נדחתה, שכן הוא לא היה רשום כבעל מניות בה.