להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: בבחירות 1992 כ-40% מהמצביעים הערבים הצביעו למפלגות יהודיות-ציוניות. מה נכון: · במערכת הבחירות של שנת 1988, כ-42% מהמצביעים הערבים הצביעו למפלגות יהודיות-ציוניות · בבחירות 1992 שיעור ההצבעה למפלגות אלו היה גבוה אף יותר, ועמד על כ-52%. הציון: נכון

שאלת שילוב החברה הערבית בקואליציה העתידית היא אחת הסוגיות הבוערות על סדר היום הפוליטי. אחד האישים המרכזיים שעמדתם עשויה להכריע בסוגיה הוא יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. בריאיון טען שהשתלבות החברה הערבית בפוליטיקה הישראלית טמונה בהצבעה למפלגות כלל־ישראליות.

לדבריו, בעוד שבבחירות 1992 הצביעו כ־41% מהבוחרים הערבים למפלגות הציוניות, בבחירות האחרונות עמד שיעורם על פחות מ־14%. ובכן, הנתון שהוא ציין מדויק, אבל למערכת הבחירות הקודמת לזאת שאליה התייחס. בשנת 1988 41.6% מהאזרחים הערבים הצביעו למפלגות היהודיות־ציוניות - שיעור נמוך מזה של 1992, אז הצביעו 52.3% מהם למפלגות יהודיות, מה שמהווה נתון שיא. הניתוח מתייחס ליישובים ערביים - מוסלמים, נוצרים ודרוזיים, ולא כולל בשקלול את תושבי הערים המעורבות.

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ד"ר אריק רודינצקי ממרכז משה דיין, אוניברסיטת ת"א, והמכון הישראלי לדמוקרטיה, אומר שבעבר היה מדובר בנורמה. "בשנות ה־80 עד אמצע שנות ה־90 חלק גדול מהבוחרים הערביים הצביעו למפלגות יהודיות". אחד ההסברים שהוא נותן לכך, הוא שהמפלגות היהודיות אפשרו לנציגים ערביים להיכנס לרשימות.

כפי שמציינים בעמותת יוזמות אברהם, בלטה באותה התקופה העלייה בשיעור ההצבעה למפלגת העבודה, שהכניסה לשורותיה נציגים כמו עבד־אלוהאב דראושה, שנתפס כנציג האותנטי ביותר של הציבור הערבי באותה תקופה. אולם, החל מבחירות 1996 חלה ירידה משמעותית בשיעור ההצבעה הערבית למפלגות היהודיות. ישנם כמה הסברים לתמורה.

ראשית, המעבר להצבעה בשני פתקים, אפשר לאזרחים הערבים להצביע בפתק אחד למפלגות הערביות, ובפתק השני למועמד לראשות הממשלה. הבחירה הישירה הגדילה את כוחן של המפלגות המגזריות ככלל, ושל המפלגות הערביות בפרט.

אירועי אוקטובר 2000 חיזקו את המגמה. כפי שמסביר ד"ר רודינצקי. "זה היה מין קו פרשת מים שסימן להם גבול בהשתלבות בפוליטיקה הישראלית, ובחברה הישראלית. זה הגיע אחרי כמה שנים שדיברו על שלום וחזון שתי המדינות, והאזרחים הערביים חשבו שזה יביא לנורמליזציה. מבחירות 2003 מתחילים לראות ירידה דרסטית באחוז ההשתפות בחברה הערבית, ובהתמעטות ההצבעה למפלגות יהודיות".

לפי ניתוח של מרכז משה דיין, בבחירות האחרונות כ־11% מהערבים הצביעו למפלגות יהודיות, רובם ממוצא דרוזי. "93% מהמצביעים הדרוזיים הצביעו למפלגות יהודיות", אומר רודינצקי. ישר! של אייזנקוט, קיבלה את רוב הקולות, אחריה ישראל ביתנו והדמוקרטים בסדר יורד.

השורה התחתונה: דברי ליברמן נכונים. ב־1992 הצביעו למפלגות יהודיות כ־52% מהמצביעים הערביים, נתון אף גבוה יותר מזה שציין ליברמן.