להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: בבחירות 1992 כ-40% מהמצביעים הערבים הצביעו למפלגות יהודיות-ציוניות.
מה נכון:
· במערכת הבחירות של שנת 1988, כ-42% מהמצביעים הערבים הצביעו למפלגות יהודיות-ציוניות
· בבחירות 1992 שיעור ההצבעה למפלגות אלו היה גבוה אף יותר, ועמד על כ-52%.
הציון: נכון
שאלת שילוב החברה הערבית בקואליציה העתידית היא אחת הסוגיות הבוערות על סדר היום הפוליטי. אחד האישים המרכזיים שעמדתם עשויה להכריע בסוגיה הוא יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. בריאיון טען שהשתלבות החברה הערבית בפוליטיקה הישראלית טמונה בהצבעה למפלגות כלל־ישראליות.
לדבריו, בעוד שבבחירות 1992 הצביעו כ־41% מהבוחרים הערבים למפלגות הציוניות, בבחירות האחרונות עמד שיעורם על פחות מ־14%. ובכן, הנתון שהוא ציין מדויק, אבל למערכת הבחירות הקודמת לזאת שאליה התייחס. בשנת 1988 41.6% מהאזרחים הערבים הצביעו למפלגות היהודיות־ציוניות - שיעור נמוך מזה של 1992, אז הצביעו 52.3% מהם למפלגות יהודיות, מה שמהווה נתון שיא. הניתוח מתייחס ליישובים ערביים - מוסלמים, נוצרים ודרוזיים, ולא כולל בשקלול את תושבי הערים המעורבות.
● איזנקוט מנסה למחוק את הרפורמה של לוין. ממה הוא צריך להיזהר?
● תזכורת תקופתית: ממשלת בנט־לפיד לא העבירה שטח ריבוני לחיזבאללה
ד"ר אריק רודינצקי ממרכז משה דיין, אוניברסיטת ת"א, והמכון הישראלי לדמוקרטיה, אומר שבעבר היה מדובר בנורמה. "בשנות ה־80 עד אמצע שנות ה־90 חלק גדול מהבוחרים הערביים הצביעו למפלגות יהודיות". אחד ההסברים שהוא נותן לכך, הוא שהמפלגות היהודיות אפשרו לנציגים ערביים להיכנס לרשימות.
כפי שמציינים בעמותת יוזמות אברהם, בלטה באותה התקופה העלייה בשיעור ההצבעה למפלגת העבודה, שהכניסה לשורותיה נציגים כמו עבד־אלוהאב דראושה, שנתפס כנציג האותנטי ביותר של הציבור הערבי באותה תקופה. אולם, החל מבחירות 1996 חלה ירידה משמעותית בשיעור ההצבעה הערבית למפלגות היהודיות. ישנם כמה הסברים לתמורה.
ראשית, המעבר להצבעה בשני פתקים, אפשר לאזרחים הערבים להצביע בפתק אחד למפלגות הערביות, ובפתק השני למועמד לראשות הממשלה. הבחירה הישירה הגדילה את כוחן של המפלגות המגזריות ככלל, ושל המפלגות הערביות בפרט.
אירועי אוקטובר 2000 חיזקו את המגמה. כפי שמסביר ד"ר רודינצקי. "זה היה מין קו פרשת מים שסימן להם גבול בהשתלבות בפוליטיקה הישראלית, ובחברה הישראלית. זה הגיע אחרי כמה שנים שדיברו על שלום וחזון שתי המדינות, והאזרחים הערביים חשבו שזה יביא לנורמליזציה. מבחירות 2003 מתחילים לראות ירידה דרסטית באחוז ההשתפות בחברה הערבית, ובהתמעטות ההצבעה למפלגות יהודיות".
לפי ניתוח של מרכז משה דיין, בבחירות האחרונות כ־11% מהערבים הצביעו למפלגות יהודיות, רובם ממוצא דרוזי. "93% מהמצביעים הדרוזיים הצביעו למפלגות יהודיות", אומר רודינצקי. ישר! של אייזנקוט, קיבלה את רוב הקולות, אחריה ישראל ביתנו והדמוקרטים בסדר יורד.
השורה התחתונה: דברי ליברמן נכונים. ב־1992 הצביעו למפלגות יהודיות כ־52% מהמצביעים הערביים, נתון אף גבוה יותר מזה שציין ליברמן.
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: אביגדור ליברמן
מפלגה: ישראל ביתנו
תכנית: אולפן שישי
ציטוט: ״השתלבות זה הצבעה למפלגות כלל ישראליות. ב-92' כ-41% מכל האוכלוסייה הערבית הצביעו למפלגות הציוניות. בבחירות האחרונות פחות מ-14% הצביעו... זה בדלנות״.
תאריך: 20/11
שאלת שילובה של החברה הערבית בקואליציה העתידית היא אחת הסוגיות הבוערות על סדר היום הפוליטי. אחד האישים המרכזיים שעמדתם עשויה להכריע בסוגיה הוא יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. בריאיון לאמנון אברמוביץ' טען ליברמן כי "השתלבות זה הצבעה למפלגות כלל ישראליות. ב-92' כ-41% מכל האוכלוסייה הערבית הצביעו למפלגות הציוניות. בבחירות האחרונות פחות מ-14% הצביעו... זה בדלנות״.
ובכן, הנתון שציין ליברמן מדויק - למערכת בחירות אחת לפני כן. בשנת 1988 הצביעו למפלגות היהודיות-ציוניות 41.6% מהמצביעים הערבים, שיעור נמוך אפילו מזה של שנת 1992, אז הצביעו 52.3% מהמצביעים הערבים למפלגות יהודיות, מה שמהווה נתון שיא. הניתוח מתייחס ליישובים ערביים - מוסלמים, נוצרים ודרוזיים, ולא כולל בשקלול את תושבי הערים המעורבות.
שוחחנו עם ד״ר אריק רודינצקי ממרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, והמכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים, שסיפר כי על אף שהנתונים הללו די מפתיעים לאור המציאות כיום, בעבר היה מדובר בנורמה. ״בשנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90 חלק גדול מהבוחרים הערביים הצביעו למפלגות יהודיות, זה היה דבר מאוד מקובל״. אחד ההסברים לכך, כפי שמציין רודינצקי, היא שהייתה להן אחיזה רחבה יותר בחברה הערבית - המפלגות היהודיות פתחו את השערים ואיפשרו לנציגים ערביים להיכנס לרשימות, מה שעודד את המצביעים להעניק את הקול למפלגות הללו.
כפי שמציינים בעמותת יוזמות אברהם (בפרק 8 של אוגדן המידע שפירסמו על החברה הערבית בישראל), בלטה באותה התקופה העלייה בשיעור ההצבעה למפלגת העבודה, שהסירה את תמיכתה במפלגות הערביות הנלוות והכניסה לשורותיה נציגים כמו עבד-אלוהאב דראושה, שנתפס כנציג האותנטי ביותר של הציבור הערבי באותה תקופה. יתר ההצבעה של החברה הערבית למפלגות יהודיות התפלגה גם ב-1988 וגם ב-1992 בין מר"צ/מפ"ם, הליכוד, ישראל ביתנו והמפד"ל.
אולם, החל מבחירות 1996 חלה ירידה משמעותית בשיעור ההצבעה הערבית למפלגות היהודיות. ההסבר לתמורה זו עומד על שתי רגליים; ראשית כל, המעבר להצבעה בשני פתקים (לרשימה ולראשות הממשלה) אפשר לאזרחים הערבים להצביע בפתק אחד למפלגות הערביות, ובפתק השני למועמד לראשות הממשלה. הבחירה הישירה הגדילה את כוחן של המפלגות המגזריות ככלל, ושל המפלגות הערביות בפרט.
מאוחר יותר, אירועי אוקטובר 2000 נתנו את אותותיהם. כפי שמסביר ד״ר רודינצקי, שרר הלם בחברה הערבית. ״זה היה מין קו פרשת מים שסימן להם גבול בהשתלבות בתוך הפוליטיקה הישראלית, והחברה הישראלית באופן כללי. זה הגיע אחרי כמה שנים שדיברו על שלום וחזון שתי מדינות, והאזרחים הערביים חשבו שזה יביא לנורמליזציה של המעמד שלהם. מבחירות 2003 מתחילים לראות ירידה דרסטית באחוז ההשתפות בחברה הערבית, ובהתמעטות ההצבעה למפלגות יהודיות״.
ומה לגבי הבחירות האחרונות? לפי ניתוח עדכני של מרכז משה דיין, אשר צפוי להתפרסם בקרוב, בבחירות האחרונות הצביעו למפלגות יהודיות כ-11% מהמצביעים הערביים, אשר ברובם הינם מצביעים ממוצא דרוזי. ״93% מהמצביעים הדרוזיים הצביעו למפלגות יהודיות״ אומר לנו רודינצקי, ״כך שמדובר ברוב גדול מתוך אחד עשר האחוזים״. המפלגה שקיבלה את מרבית קולות המגזר הערבי היא מפלגת ישר של אייזנקוט, בעוד אחריה ברשימה ניצבות מפלגת ישראל ביתנו של ליברמן ומפלגת הדמוקרטים בסדר יורד.
השורה התחתונה: דברי ליברמן נכונים.
בשנת 1992 הצביעו למפלגות יהודיות כ-52% מהמצביעים הערביים, נתון אף גבוה יותר מזה שציין ליברמן.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.