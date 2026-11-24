86% - זהו הזינוק האדיר המיועד בתקציב משרד ההגנה הטורקי ל־2027, שלפי טיוטת התקציב יעמוד על 1.53 טריליון לירות טורקיות (כ־30.4 מיליארד דולר). לתקציב עוד דרוש אישור הפרלמנט.

לא רק שישראל מהווה גורם לעלייה בהשקעה הטורקית בביטחון, באנקרה לא מסתירים זאת. שר ההגנה ישאר גולר ציין את "המתקפות הישראליות על המדינות השכנות", לצד מלחמת רוסיה־אוקראינה, והמערכה האמריקאית־ישראלית מול איראן, כסימנים לכך שנדרשת השקעה גבוהה בביטחון. "ההתפתחויות הללו מחייבות אותנו לנהל את מדיניות הביטחון בגישה רב־ממדית, שמסתגלת במהרה לתנאים המשתנים", אמר. גולר גם נימק את העלייה ביעדי ברית נאט"ו להשקעת 5% מהתוצר בביטחון עד שנת 2035. השנה, לפי נתוני נאט"ו, תקציב הביטחון הכולל הטורקי היווה כ־2.85% מהתוצר.

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שר ההגנה לא ציין את ברית מכה עם ערב הסעודית ופקיסטן, שבמסגרתה התחייבה טורקיה לספק להן הגנה במידת הצורך. לטורקים יש גם מחויבויות בעקבות פריסת כוחות משמעותית בסומליה, בלוב, בקטאר ובעוד זירות. ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מדגיש כי סוגיות אלו יושבות בסדרי העדיפויות. "טורקיה נדרשת לתפקד בכל הזירות שבהן התחייבה, וגם סגרה חוזי התחמשות בתחום הימי".

ד"ר גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומרת כי העלייה משקפת מסקנות שנלמדו במבצע "עם כלביא". "אז, טורקיה הגיעה למסקנה שעליה להאיץ את תוכנית הטילים שלה, את בניית מערכות ההגנה האווירית וגם את בניית יכולות ההגנה האחרות, בהן מקלטים".

צמיחה לצד קריסה

תקציב משרד ההגנה הוא חלק משמעותי מתקציב הביטחון הכולל הטורקי (51.4 מיליארד דולר השנה), שלפי הצהרת סגנו של ארדואן בספטמבר, יוגדל ב־229% בין השנים 2029-2027. לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום, טורקיה ממוקמת במקום ה־11 בטבלת יצואניות האמל"ח בעולם בין השנים 2025-2021 עם 1.8% מכלל הסחר, כאשר היא יותר מהכפילה את שיעורה בתקופה זו. בנוסף, בין השנים 2020 ל־2025 זינק היצוא הביטחוני הטורקי מכ־2.3 מיליארד דולר לכ־10 מיליארד דולר.

עם זאת, המצב הכלכלי של טורקיה בכי רע. הלירה הטורקית נשחקה מול הדולר האמריקאי ב־19% בשנה החולפת (וב־78% בחמש השנים האחרונות), והאינפלציה אמנם בשפל של חמש שנים, אך עדיין גבוהה מאוד במונחים בינלאומיים: 29.77% באוקטובר.

ד"ר לינדנשטראוס אומרת כי "הגדלת תקציב הביטחון אמנם תבוא על חשבון האזרח הפשוט, אבל זה עדיין לא מה שידחוף את המדינה לקצה. ההאצה בתעשיות הביטחוניות היא אחת ההצלחות הגדולות של ארדואן, וצפויים להיות לה רווחים מבחינת היצוא ובוודאי מבחינת ההשפעה הטורקית במרחב. לכן, זו לא בהכרח השקעה בלי תמורה בהמשך".

ד"ר כהן ינרוג'ק אומר כי גם בתקשורת הטורקית אין ביקורת לגבי מדיניות ההתחמשות: "מתייחסים לנושא בתור גאווה לאומית. אף אחד לא מדבר על מי ישלם על זה ואילו קיצוצים או העלאות מס יידרשו לטובת זה".