17,387 שקלים זה הסכום שתשלם ישראייר למשפחת פוגל בעקבות ביטול טיסת החזור שלה מלונדון לישראל במהלך מבצע "עם כלביא", כאשר השמיים היו סגורים. מתוך הסכום, 5,000 שקל נפסקו כפיצויים לדוגמה. זאת, אף שרק לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי יש לנקוט זהירות בפסיקת פיצויים לדוגמה בתביעות מסוג זה, בשל החשש לאפקט מצנן.

"הוכח כי הנתבעת התעלמה ביודעין מפניות התובעים בזמן אמת, תוך שחזרה אליהם באופן מיידי רק לשם ביצוע מכירה חדשה. בהתחשב מחד גיסא במצב החירום המורכב של מבצע 'עם כלביא', ומאידך גיסא בהתנהלותה השירותית של הנתבעת ובסגנונו המשתלח של כתב הגנתה", קבע בית המשפט.

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התובעים, ארבעה בני משפחה, רכשו מישראייר כרטיסי טיסה הלוך ושוב מישראל ללונדון לחודש יוני 2025, תמורת סכום כולל של 3,000 דולר. הם המריאו ללונדון ב־6 ביוני והחלו את חופשתם, אלא שבין 12 ל־13 ביוני נסגר המרחב האווירי של ישראל לחלוטין, וטיסת החזור שלהם, שתוכננה ל־13 ביוני, בוטלה. לנוסעים הוצע החזר כספי מלא.

בעקבות ביטול הטיסה נאלצו התובעים למצוא פתרונות לינה באופן עצמאי בלונדון. את הלילה הראשון העבירו במלון בעלות של 1,000 שקל, ובהמשך עברו ליחידת דיור שבה שהו תשעה לילות נוספים, בעלות של 6,300 שקל. לאחר מכן פנו לישראייר באמצעות הודעה באתר החברה, בדרישה לקבל טיסה חלופית. הם ציינו כי בשל העלויות הגבוהות הם שוקלים לעבור לבודפשט. משלא קיבלו מענה, רכשו כרטיסי טיסה לבודפשט מחברת וויז אייר ועברו לעיר.

אין מחלוקת כי טיסת החזור בוטלה בשל נסיבות ביטחוניות חריגות וסגירת השמיים, שנכפו על ישראייר. עם זאת, הצדדים נחלקו באשר להתנהלות החברה לאחר הביטול. התובעים טענו כי ישראייר זנחה אותם בחו"ל ולא הציעה להם טיסה חלופית חזרה ארצה. מנגד, ישראייר טענה כי מדובר בכוח עליון ובסיכול חוזה, שכן המרחב האווירי היה סגור לחלוטין, וכי מוקד השירות שלה בשדרות פעל תחת מצב חירום קיצוני.

שירות הלקוחות עזר רק כשביקשו לקנות כרטיס

בתביעתם עתרו התובעים לפיצוי בסך הסכום המרבי המותר להגשה בהליך כזה - 38,900 שקלים, המורכב מהחזר הוצאות סיוע (לינה, מזון, תחבורה וטיסת וויז אייר), עלות הטיסה החלופית ופיצויים לדוגמה בסך 20 אלף שקל.

בית המשפט קבע כי מן הנתונים עולה כי המרחב האווירי של ישראל אכן היה סגור לחלוטין מיום 13.06.25 ועד ליום 25.6.2025 עקב מבצע "עם כלביא". יחד עם זאת, נקבע כי "הוכח כי הנתבעת כשלה במתן מענה ושירות לקוחות אקטיבי ואישי לתובעים במהלך שהותם הכפויה בחו"ל. התובעים הציגו פנייה מפורשת לנתבעת אשר זכתה אך ורק למענה אוטומטי ללא התייחסות אנושית".

בהקשר לכך ציין בית המשפט את עדותן של התובעות לפיה לא ניתן היה להשיג את שירות הלקוחות של ישראייר במשך 19 ימים, אך נציג מכירות חזר אליהן באופן מיידי ברגע שביקשו לרכוש כרטיס טיסה חדש.

ביחס לפיצוי בגין שירותי לינה שנדרשו להוציא, בית המשפט העמיד את סכום הפיצוי על 4,000 שקל ולא על 7,000 שקל שכן לא היו קבלות על מרבית ההוצאה. לצד זאת הוסיף כי "ניתן לקבוע כי במצב של סגירת שמיים מוחלטת, אין חלוקה אוטומטית של העלות בין הנוסע למפעיל לפי נוסחה של שני לילות או 150 דולר. נקודת המוצא היא חובת המפעיל לספק שירותי סיוע נחוצים וסבירים, אך היקף ההחזר נקבע לפי משך השהייה שנכפה בפועל, המאמצים שנעשו להשבת הנוסע, זמינות טיסות החילוץ, סבירות הלינה והתנהלות שני הצדדים".

בנוסף, נפסקו פיצויים לדוגמה בשם 5,000 שקל. סעיף 11 לחוק שירותי תעופה מסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה כאשר מפעיל הטיסה נמנע מיודעים ממתן הטבות המגיעות לנוסע וזאת ללא הוכחת זדון. "היעדר מענה אנושי מוחלט וממושך לתובעים השוהים בחו"ל תחת חוסר ודאות מקיים את היסוד של מניעת הטבות הסיוע ביודעין. התנהלות זו, הכוללת גם זיכוי חד-צדדי מאוחר ללא תיאום, שללה מהתובעים את זכות הבחירה המוקנית להם בחוק בין השבת התמורה לכרטיס חלופי", נקבע. נזכיר בהקשר זה כי סעיף 11(א)(1)(ב) לחוק מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה של עד 11,120, אז הסכום שנפסק הוא בכל זאת במדרג התחתון.

מישראייר נמסר בתגובה: "ישראייר לומדת את פסק הדין וחולקת על חלק מקביעותיו, בפרט בכל הנוגע להטלת פיצויים לדוגמה בנסיבות המקרה. הטיסה בוטלה עקב סגירת המרחב האווירי במהלך מבצע 'עם כלביא' - נסיבות ביטחוניות חריגות שלא היו בשליטת החברה. החברה סבורה כי נפלו בפסק הדין קשיים משפטיים המצדיקים בחינה נוספת, ולפיכך שוקלת להגיש בקשת רשות ערעור".