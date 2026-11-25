בשנה החולפת עלו בישראל לא מעט קמפיינים שנוצרו ב-AI, באופן מלא או חלקי. האתגר מאחוריהם לא היה רק קריאייטיבי, אלא גם העלה שאלות משפטיות: איך נמנעים מעבירה על זכויות יוצרים, האם עבודה עם המודל חושפת מידע עסקי רגיש ועוד.

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"אין היום כמעט עבודה בלי נגיעה של AI, ולכן החשיפה הופכת גדולה יותר ויותר", אומר יוסי לובטון, מנכ"ל ויו"ר קבוצת הפרסום פובליסיס ישראל. לאחרונה הכריזה הקבוצה העולמית הכריזה על שיתוף-פעולה אסטרטגי עם אנתרופיק, מפתחת קלוד, מהלך שמצטרף לעשרות הסכמים קודמים, בין היתר עם הפלטפורמות של OpenAI ו־Adobe.

המשמעות היא לא רק גישה לכלים טכנולוגיים, אלא גם עלות כספית משמעותית. אם רישיון לקופיילוט עומד על יותר מ-100 דולר לעובד בקבוצה כמו פובליסיס הכוללת כ-120 אלף עובדים (המחיר גבוה בהרבה לגופים קטנים יותר), ההסכם מסתכם ב-12 מיליון דולר לפחות. "מעבר לזה, עלויות הטוקנים יכולות להגיע לעשרות אלפי דולרים", מוסיף לובטון.

"נוצרת כלכלה שמייצרת שיווי משקל חדש, ועכשיו עולות שאלות כמו מי משלם את זה ואיך מתייעלים. בהתחלה השימושים היו קטנים והעלויות היו זניחות, אבל ברמה של פרויקט גדול או ארגון גדול, העלויות כבר לא זניחות. יש חיסכון בכוח-אדם והתייעלות, אבל נוצרת משוואה חדשה, ולכן יהיו הסכמים חדשים. פעם שילמת על שעות מעצב ומחר תשלם על טוקנים, זה ייכנס כסעיף".

ארבע סכנות עיקריות

לאחרונה עלה קמפיין שילוט חוצות של פובליסיס לממתקי עלית (מהלך הנוסטלגיה) שנעשה כולו ב-AI, וקודם לכן עלו קמפיינים ב-AI לביטוח רכב וביטוח נסיעות של הראל. לובטון מזכיר כי "יש הבדל בין שימוש פרטי לבין עבודה עם יישומים מסחריים מול לקוחות, וכל עוד אין הסכם מול חברות ה-AI, זו מגבלה.

"יש חברות שמודעות לזה, והמחלקות המשפטיות שלהן מנסות לייצר מנגנוני הגנה שימזערו חשיפות, ויש חברות שעוד לא הפנימו את הסכנה בשימוש בכלי AI. זה שלעובדים שלכם יש יכולת לתכנת בוייב קודינג זה לא מספיק, יש עולם שצריך לשים לב אליו, והוא מסוכן".

לובטון מצביע על ארבע סכנות עיקריות. "הראשונה היא הגנה על המידע - במודלים פתוחים הם מתאמנים על המידע שאתה מעלה, וכשזה מידע סודי של הארגון, זו בעיה, כיוון שהוא יהפוך לבסיס לתשובות למתחרים שלך.

"הסכנה השנייה קשורה לזכויות יוצרים - לא פעם, מודלי ה-LLM משתמשים בלמידה מתוך עבודות ויצירות, ואז ברור שיגיעו תביעות, מה גם שהסכנה גדולה יותר כשמזהים כיס עמוק.

"שלישית, הגנה על הפרטיות - כשאתה מתעסק בדאטה של הלקוחות שלך בעולמות המדיה והשיווק, צריך לוודא שפרטים לא עולים למקום שלא צריך.

"ורביעית, הפרה של זכויות מול הפלטפורמות עצמן. זה שאתה יכול לייצר סרטון בפלטפורמת AI, לא אומר אתה יכול לעשות את זה בטלוויזיה בלי הסכם מסחרי. וייתכן שיש עוד חשיפות וסיכונים, שנגלה רק כשיעבור הזמן".