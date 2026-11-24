תחרות האפי, הנחשבת למדד היוקרתי ביותר בעולם הפרסום והשיווק לבחינת אפקטיביות עסקית, יצאה החודש לדרך בפעם ה-25. שלב ההגשות יימשך עד 22 בדצמבר, ובשונה משנים קודמות, ניתן יהיה להגיש עבודות שבוצעו בשנה וחצי האחרונות (עד 30 בספטמבר).

● מימון לחוגים, כרטיסי טיסה חינם ונוסטלגיה: אלה הפרסומות שכיכבו השבוע

● בלעדי | סגירה בשבת ומהפכה קולינרית: מה מתכנן עומר אדם לזאפה?

התחרות, בהובלת איגוד השיווק ואיגוד הפרסום, מעניקה הכרה למהלכים שיווקיים ופרסומיים שהתמודדו עם אתגרים עסקיים והציגו תוצאות מוכחות - וכוללת השנה עוד מספר חידושים. בין היתר, השנה נפתחת לראשונה קטגוריית שיווק לצעירים; ניתן להגיש כל מהלך בעד ארבע קטגוריות - קטגוריית מוצר אחת ועוד שלוש קטגוריות מיוחדות; ותתאפשר גם הגשת סרטון קייס, המציג את הקריאייטיב מאחורי המהלך. סבב השיפוט הראשון יתקיים ב-20 בינואר.

בתחרות הקודמת, שהתקיימה באפריל 2026, התמודדו 61 עבודות שעלו לגמר ב-20 קטגוריות, בפני כ-80 שופטים. בפרס הגרנד אפי, הנחשב ביותר, זכה אז מהלך של שטראוס דוריטוס באמצעות משרד הפרסום אדלר-חומסקי & ורשבסקי, ובפרס הפלטינום להישגים מתמשכים זכו מחלבות גד וראובני-פרידן. מקאן תל אביב הוביל במספר הזכיות (23).

כרזת תחרות האפי

לדברי אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes ויו"ר האפי בישראל, "25 שנות אפי בישראל הן הזדמנות מצוינת להצדיע לענף השיווק והפרסום הישראלי, שממשיך להפגין יצירתיות, חדשנות ויכולת להתמודד עם אתגרים עסקיים במציאות שמשתנה ללא הרף.

"בעידן שבו הטכנולוגיה, ה-AI והרגלי הצריכה משנים את כללי המשחק, שיווק מצוין הוא כבר לא רק רעיון מבריק או קמפיין שכולם מדברים עליו, אלא זה שמצליח לייצר השפעה אמיתית ותוצאות עסקיות מוכחות. זו המשמעות של תחרות האפי - להוקיר את המהלכים שמצליחים לחבר בין אסטרטגיה חכמה, יצירתיות פורצת דרך וביצוע מדויק שמוביל לתוצאות".