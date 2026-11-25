סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:55

פסימיות בשווקים הבוקר לאור מה שנראה כגל מימושים חדש לאחר הראלי שהיה עם חזרתו של ג'נסן הואנג להנהגת אנבידיה. לאחר הזינוק החד שנרשם בתחילת השבוע, המשקיעים ממהרים לממש רווחים ולצמצם חשיפה למניות השבבים והבינה המלאכותית, על רקע חזרתם של החששות המבניים שמלווים את הענף בחודשים האחרונים - ובראשם היקפי הוצאות ההון האדירים, הספקנות לגבי ההחזר על ההשקעה, התמחור הגבוה וסימני השאלה סביב קיימות הביקושים מעבר לשנת 2027. נראה כי המהלך המפתיע באנבידיה הצית התלהבות רגעית של יום מסחר אחד בלבד, אך לא פתר את אי-הוודאות הבסיסית בשוק, וכעת לחץ המכירות שהחל אמש בוול סטריט מתפשט במהירות לבורסות אסיה ולחוזים העתידיים.

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אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות חדות במדדים מוטי הטכנולוגיה, על רקע גל מכירות חריף במניות השבבים ובחברות הקשורות לשרשרת האספקה של הבינה המלאכותית. הירידות באסיה מגיעות בהמשך לסגירה השלילית אמש בוול סטריט, שם מחק מדד הנאסד"ק חלק ניכר מהזינוק שנרשם יום קודם לכן בעקבות חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה.

את הירידות החדות באזור מוביל מדד הקוספי בדרום קוריאה שצונח ב-5.7%, ואחריו מדד הניקיי ביפן שמאבד 2.8% ומדד שנחאי בסין שיורד ב-1%. מנגד, מדד הנג סנג בהונג קונג נסחר בעלייה קלה של 0.2%.

במוקד הסערה ניצבות מניות השבבים היפניות, שסופגות לחץ מכירות כבד על רקע חששות המשקיעים מהיקף הוצאות ההון (Capex) בתחום ה-AI, ספקנות לגבי ההחזר על ההשקעה וסימני שאלה סביב מודלי המימון המעגליים בענף. ענקית ההשקעות הטכנולוגיות סופטבנק צונחת בכ-14%, אדוונטסט (ספקית ציוד בדיקת השבבים של אנבידיה) נופלת בכ-12%, וטוקיו אלקטרון (המספקת ציוד ייצור שבבים לשותפת הייצור של אנבידיה, TSMC) מאבדת כ-13%. עוד ביפן: יצרנית ציוד בדיקת השבבים לייזרטק נופלת בכ-11%, דיסקו קורפוריישן מאבדת 9% ורנסאס אלקטרוניקס יורדת בכ-10%.

מגמה דומה נרשמת גם בבורסה בטאיוואן: ענקית השבבים TSMC צונחת בכ-5%, הון האי (Hon Hai Precision Industry) נופלת בכ-9% ויצרנית הרכיבים האלקטרוניים פוקסקון מאבדת כ-9%.

גם בדרום קוריאה סופגות ענקיות השבבים מכה קשה: יצרניות שבבי הזיכרון סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס, הספקיות המרכזיות של שבבי זיכרון ברוחב פס גבוה עבור מאיצי AI, צונחות ביותר מ-9% כל אחת, ו-LG אינוטק מאבדת כ-6%.

בסקירה של רשת CNBC, הסביר רולף בולק, אנליסט בקבוצת המחקר The Futurum Group, כי גל המכירות המחודש משקף חששות מתמשכים לגבי קיימות ההוצאות על AI מעבר לשנת 2027 - וציין כי חזרתו של הואנג לאנבידיה לא שינתה מהותית את התמונה. "עדיין קיימים חששות לגבי קיימות הביקוש ל-AI, היכולת של הסקטור לממן את הקמת התשתיות ושאלות סביב אספקת החשמל", אמר בולק. לדבריו, יצרניות ציוד השבבים היפניות פגיעות במיוחד להאטה אפשרית בהשקעות בתשתיות AI נוכח האופי המחזורי של פעילותן, וההוצאות על ציוד לייצור סיליקון עלולות לרדת משמעותית אם הביקוש יאט מ-2028 ואילך. לעומתן, העריך בולק כי יצרניות שבבי הזיכרון הדרום-קוריאניות עשויות להיות מוגנות יחסית בשל מחסור בהיצע, שצפוי לדבריו להחריף בשנתיים הקרובות ולהקשות על חזרה לאיזון בין היצע לביקוש ב-2028.

בניגוד מוחלט למגמה השלילית בשאר יבשת אסיה, מניות הטכנולוגיה הסיניות הנסחרות בהונג קונג רושמות עליות שערים: שיאומי מזנקת בכ-5%, קואישו מטפסת בכ-3% ועליבאבא מוסיפה כ-1%. עליות קלות נרשמות גם במייטואן (+0.3%), בבאידו (+0.2%) ובטנסנט.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות שערים בהמשך למגמת הירידות של אתמול: החוזים על מדד הנאסד"ק מאבדים כ-1.2%, החוזים על S&P 500 יורדים בכ-0.7% והחוזים על הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.4%.

הראלי שנרשם בוול סטריט ביום שני, בעקבות חזרתו המפתיעה של ג'נסן הואנג להנהגת אנבידיה , החזיק מעמד יום אחד בלבד והתפוגג אתמול. מדד נאסד"ק ירד אתמול ב-1.5% לאחר שזינק כמעט ב-7% אתמול. מדד S&P 500 איבד 0.5% בהובלת סקטור הטכנולוגיה (XLK ), מנגד נרשמה עלייה נאה בסקטור הצריכה (XLP ). במקביל, מדד הפחד בוול סטריט, VIX, טיפס לרמה של כ-27 נקודות, המעידה על עלייה במתח ובציפיות לתנודות חדות בשוק.

גורם נוסף שהכביד על השווקים הוא תוכנית המכסים החדשה של ממשל טראמפ. הממשל פועל להחליף את המכסים שבוטלו על ידי בית המשפט העליון. לפי גורמים המעורים בפרטים, המכסים החדשים לא יעלו על הרמות שנקבעו בהסכמי הסחר שעליהם חתם טראמפ, ויותאמו לכלכלות בנפרד במקום להטיל שיעור אחיד על כלל המדינות.

הירידות משקפות את חזרתם של החששות סביב השקעות הבינה המלאכותית: העלויות העצומות, היכולת לשמר את קצב הצמיחה, התמחור הגבוה והאפשרות להטלת מגבלות רגולטוריות. מדד השבבים של פילדלפיה צנח והשלים ירידה של 40% מהשיא שקבע ביוני.

גם המתחרות של אנבידיה, AMD וברודקום ירדו, כשטרייד הבינה המלאכותית כולו נקלע ללחץ מחודש. מניית יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון ועמיתתה אס.קיי. הייניקס ירדו אף הן בחדות. חברות האחסון והזיכרון סנדיסק וווסטרן דיגיטל גם הן ירדו. אפילו אזורים אחרים בעסקי הבינה המלאכותית לא נשארו יבשים, ובהם מניות ספקיות הענן החדשות, קורוויב ונביוס .

"התנודות מיום ליום מסחררות", אמר אדם פיליפס, מנהל אסטרטגיית השקעות ב-EP Wealth Advisors. לדבריו, דבר מהותי לא השתנה מאז יום שני, אך השוק עדיין לא יצא מהמשבר, והחששות ואי-הוודאות סביב השקעות ה-AI עדיין לא נפתרו.

מניית אנתרופיק ירדה בשיעור חד, פחות ממחיר ההנפקה שלה שעמד על 83 דולר למניה. בכך נמחקו למעשה הרווחים של המשקיעים שהשתתפו בהנפקה ההיסטורית של חברת הבינה המלאכותית. הירידות מגיעות על רקע נסיגה רחבה בשוקי המניות, לאחר העליות החדות בתחילת השבוע. מאז החלה להיסחר בשבוע שעבר, מניית החברה בהובלת דריו אמודיי מתאפיינת בתנודתיות גבוהה: ביום המסחר הראשון שלה ביום חמישי זינקה לזמן קצר מעל 115 דולר, אך לאחר מכן ירדה במשך שני ימי מסחר רצופים, וכעת אף נסחרת מתחת למחיר ההנפקה.

לעומת הירידות במניות ה-AI למיניהן, עליות יפות נרשמו במניות הצריכה:

מניית דיקס ספורטינג גודס עלתה, אחרי שהקמעונאית פרסמה תוצאות לרבעון השלישי שעקפו את הערכות האנליסטים, והעלתה את תחזית הרווח לשנת הכספים 2026.

מניית אברקרומבי אנד פיץ' זינקה אחרי שמכירות הרבעון השלישי עקפו את התחזיות והקמעונאית שיפרה את התחזית שלה. החברה צופה כעת צמיחה של כ-6% במכירות נטו, לעומת 5% קודם. המכירות בשני המותגים, אברקרומבי והוליסטר, עקפו את ציפיות האנליסטים ברבעון שהסתיים ב-31 באוקטובר.

סחורות ומטבעות

תנודתיות חדה בשוק הנפט העולמי: לאחר שמוקדם יותר אתמול (ג') ירדו מחירי הנפט לשפל של שלושה חודשים, הם עברו לעליות קלות ברקע דיווחים על תקיפות נוספות של מכליות במצר הורמוז. למרות ההתחזקות היומית, ולמרות שמחירי הנפט עדיין גבוהים ביותר מ-40% מתחילת השנה בעקבות המלחמה מול איראן, חבית WTI איבדה מתחילת נובמבר יותר מחמישית מערכה.

המגמה השלילית החודשית מונעת משני גורמים מרכזיים: רגיעה יחסית בחזית הדיפלומטית והתאוששות מהירה מהצפוי בהיצע העולמי. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נמנע מחידוש התקיפות נגד איראן לאחר ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, והעניק למגעים הדיפלומטיים ארכה עד לאחר השנה האזרחית החדשה.

במקביל, יצוא הנפט מהמפרץ הפרסי התאושש לכ-74% מרמתו טרם המלחמה, לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). סעודיה הצליחה לעקוף את חסימת מצר הורמוז באמצעות צינור חלופי לנמל ינבוע בים האדום והגיעה באוקטובר לשיא ביצוא מאז פרוץ המלחמה - נתון שאפשר למשרד האוצר בריאד לחתוך היום את תחזית ההתכווצות הכלכלית ל-2026 מ-3.6% ל-2.1%. לכך מצטרפים פתיחתו מחדש של צינור הנפט שרארה בלוב, שחרור מלאים אסטרטגיים, וזינוק לשיא ביבוא הנפט הרוסי של הודו וסין בחסות הקלות זמניות בסנקציות האמריקאיות.

הנתונים הללו מובילים בתי השקעות וגופים מובילים, בהם סוכנות האנרגיה הבינלאומית, גולדמן זאקס ודויטשה בנק, להזהיר מפני מעבר לעודף היצע בשוק. גם מבנה החוזים העתידיים של נפט מסוג דובאי התהפך השבוע למבנה דובי המאותת על היצע העולה על הביקוש, ומרווחי הזיקוק נפלו לרמתם הנמוכה מאז מרץ.

"למרות המשך הפעילות הצבאית במזרח התיכון, השוק נותר במצב של הימנעות מסיכון (Risk-off), ומבנה מרווחי הזמן מאותת על עודף היצע" , אמר וויל קאנליף, אנליסט בקבוצת Onyx Capital, לבלומברג. ג'ובאני סטאונובו, אנליסט בבנק UBS, הסביר לרשת CNBC כי "מחירי הנפט ניצבים בפני לחץ מתון כלפי מטה משני כיוונים: השווקים מתמחרים החוצה חלק מהסיכון הגיאופוליטי לטווח הקצר במזרח התיכון, בעוד ששחרור ממאגרים אסטרטגיים שומר על היצע נוח יחסית - למרות הירידה ביצוא האזורי והביקוש החזק יותר מסין".

מנגד, בשוק מזהירים כי הרגיעה שברירית וכי הלוגיסטיקה העולמית נותרה מתוחה, כאשר המלאים היבשתיים מצויים בשפל של עשור (ורוב הגידול במלאים נובע מחביות המאוחסנות על מכליות בים). אתמול נפגעו שלוש ספינות במצר הורמוז, ארה"ב חוקרת מעורבות איראנית במתקפות סייבר על עד 50 מכליות, והיום נפצעו 11 בני אדם במתקפה חות'ית על מגדל ברובע הפיננסי של ריאד.

"הסטטוס-קוו הנוכחי אינו בר-קיימא לטווח הבינוני והארוך, וכל עוד סיום הסכסוך אינו נראה באופק, הנפט הגולמי צפוי לשמור על פרמיית סיכון בתמחור - מה שמצביע על פוטנציאל עלייה מכאן" , אמר ריאן מקיי, אסטרטג סחורות בכיר ב-TD Securities, לבלומברג. ברוח דומה, דניאל היינס, אסטרטג סחורות בכיר בבנק ANZ, כתב בסקירה ללקוחות כי "מחירי הנפט, מרווחי הזמן, מרווחי הזיקוק ופוזיציות המשקיעים מצביעים יותר ויותר על כך שהשוק מצפה שהתנאים יחזרו לנורמליות. עם זאת, הלוגיסטיקה עדיין מוגבלת וכריות הביטחון של המלאים דקות".

הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לרדת. חבית נפט מסוג ברנט יורדת בכ-1.3% ונסחרת סביב 90.2 דולר, בעוד חבית נפט אמריקאי (WTI) מאבדת כ-1.6% לרמה של 80.8 דולר.

תל אביב

המניות הדואליות צפויות להכביד מעט על פתיחת המסחר בתל אביב, עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי של כ-0.14% על מדד ת"א 35. את הלחץ השלילי מובילות איי.סי.אל שחוזרת מוול סטריט עם פער שלילי של כ-1.4%, נייס ואופקו הלת' עם פער שלילי של 1.2%, ונובה שצפויה לרדת ב-1.1% בפתיחה. עוד יחזרו באדום טבע (-0.6%), טאואר סמיקונדקטור (-0.5%) ואלביט מערכות (-0.2%), ובין המניות הקטנות יותר בולטות בפערים שליליים חדים פורסייט (-7.6%) ואלארום טכנולוג'יס (-6.8%). מנגד, מספר מניות דואליות צפויות למתן את הירידות ולחזור בפערים חיוביים - ובראשן קומפיוג'ן שצפויה לזנק בכ-4.5%, אינטרקיור (+3.3%), ארבה רובוטיקס (+3.1%), גילת (+2.2%), קמטק (+1.3%), אורמת טכנולוגיות (+0.9%) ופאלו אלטו נטוורקס (+0.5%).

עוד משהו שכדאי לדעת

לקראת שנת 2027, בבנק אוף אמריקה משרטטים את תרחישי הקיצון, החיוביים והשליליים, שעלולים לתפוס את המשקיעים לא מוכנים. בסקירת התחזית השנתית שפרסם השבוע הבנק, בהובלת האסטרטג הראשי מייקל הרטנט, מציינים הכלכלנים כי אמנם לא מדובר בתרחיש הבסיס שלהם, אך שורת "הפתעות" עשויה לשנות לחלוטין את כיוון השווקים בשנה הבאה.

בצד החיובי, השווקים עשויים ליהנות מתמריץ פיסקלי מאסיבי מצד ממשלת סין, מקריסה במחירי הנפט העולמיים, ומפשרה פוליטית מפתיעה בארה"ב: הדמוקרטים יסכימו לתמוך בהקמת מרכזי נתונים ובתשתיות בינה מלאכותית, בתמורה להסכמה רפובליקנית על ביטוח בריאות אוניברסלי. לפי הרטנט, אם תנופת ה-AI תימשך בחסות פשרה פוליטית כזו, מדד S&P 500 עשוי לטפס עד לרמה של 8,888 נקודות.

מנגד, בצד השלילי, הרטנט מזהיר מפני "אירוע אשראי" בענף הבינה המלאכותית שיוביל לצניחה חדה במניות השבבים. בבנק מצביעים על כך שהשקעות ההון (Capex) ב-AI צפויות להגיע ל-1.3 טריליון דולר ב-2027, למרות תזרים מזומנים חופשי שלילי של 283 מיליארד דולר - נתון שהופך את השוק לפגיע לכל קיצוץ בתחזיות ההשקעה. סיכון נוסף הוא שהמשקיעים יגלו באיחור כי הפדרל ריזרב נחוש לעמוד ביעד האינפלציה של 2%. אם הכלכלה האמריקאית תגלוש ל"נחיתה קשה", תרחיש שרק 3% ממנהלי הקרנות שנסקרו החודש צופים, תחזיות הצמיחה (5% עד 6% בתוצר ו-15% עד 20% ברווח למניה) יתבררו כאופטימיות מדי, ומדד S&P 500 עלול לצנוח ל-6,666 נקודות.

כעת, מדד ה-S&P 500 ממוקם סביב 7,150 נקודות.

ומהו תרחיש הבסיס של הבנק? הרטנט מעריך כי 2027 תתאפיין ב"נחיתה רכה", אך תחייב סבלנות וניהול טקטי. כלכלני הבנק צופים כי גל העלאות הריבית העולמי יימשך עד האביב, עם 38 העלאות ריבית מצטברות של בנקים מרכזיים מעכשיו ועד יוני, ולאחר מכן ייבלם עם התמתנות האינפלציה, כאשר המחצית השנייה של השנה תהיה חיובית יותר ותכלול 21 הורדות ריבית.

בתרחיש זה, ובהנחה שרווחי החברות בעולם יצמחו בכ-10% (מתחת לקונצנזוס השוק), מניות העולם צפויות לעלות ב-4% עד 8%. בבנק מציינים כי מכפילי הרווח כבר אינם מאיימים: מדד המניות העולמי (MSCI ACWI) נסחר במכפיל של כ-14, ובנטרול ארה"ב במכפיל 11 בלבד - נמוך מהממוצע של העשור האחרון.

מבחינה טקטית, הרטנט ממליץ למשקיעים "לשמור אבק שריפה יבש" (מזומן) עד מרץ-אפריל, וברגע שהתנאים הפיננסיים יתחילו להקל - לעבור למניות מחזוריות, בדגש על ארבעת ה-"C" המועדפים עליו: שבבים (Chips), סחורות (Commodities), קריפטו (Crypto) ומניות צריכה (Consumer).

בנוסף, הרטנט מעדכן את ראשי התיבות המפורסמים שלו: אסטרטגיית "הכול מלבד אג"ח" (ABB) מיצתה את עצמה וכעת צפויה תשואה חיובית באג"ח; "הכול מלבד סין" (ABC) הופכת למסוכנת לנוכח אפשרות לתמריץ סיני; ואילו "הכול מלבד הדולר" (ABD) והשקעה מסיבית ב-AI נמצאות כעת בהשהיה, אך עשויות לחזור במחצית השנייה של 2027. ומה עושים אם תרחיש "הנחיתה הקשה" בכל זאת יתממש? אז הרטנט ממליץ לעבור לאסטרטגיית GRAB: אג"ח ממשלתיות (Government bonds), נדל"ן (Real estate), נכסים דפנסיביים בדירוג AAA וזהב (Bullion).

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