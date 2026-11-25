לקראת חופשת חנוכה ועונת שווקי הכריסמס באירופה, חברת התעופה בלו בירד איירווייס מרחיבה משמעותית את פעילותה בישראל. החברה צפויה להציע במהלך חודש דצמבר כ-38 אלף מושבים בחמשת היעדים המרכזיים שלה באירופה - פראג, אתונה, בודפשט, וינה וברצלונה. מדובר בהכפלת היצע המושבים לעומת חודש נובמבר, שבו הציעה החברה כמחצית מכמות המושבים המתוכננת בדצמבר.

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בסך הכול תפעיל החברה 213 טיסות יוצאות מנתב"ג במהלך החודש, בתדירות ממוצעת של כ-48 טיסות בשבוע. היעד שאליו תפעיל את מספר הטיסות הגדול ביותר הוא פראג, עם 60 טיסות לאורך החודש, כשתי טיסות ביום בממוצע. לאתונה יתקיימו 48 טיסות, לבודפשט 45, ואילו לווינה ולברצלונה יתקיימו 30 טיסות לכל יעד.

לצד הגדלת היצע הטיסות, החברה מפרסמת גם את מחירי הטיסות ההתחלתיים לחודש דצמבר. בודפשט ואתונה הן היעדים הזולים ביותר, עם מחירים החל מ-90 אירו לכיוון. טיסה לווינה או לברצלונה תעלה החל מ-136 אירו, ואילו המחיר ההתחלתי לפראג עומד על 154 אירו לכיוון.

הרחבת הפעילות מגיעה על רקע הביקושים לחופשות החורף באירופה, ובפרט בתקופת חופשת חנוכה ושווקי הכריסמס, ומגדילה את היצע המושבים בקווים שבהם פועלות גם חברות תעופה ישראליות וזרות. בבלו בירד מציינים כי הטיסות הנוספות כבר משובצות בלוח הטיסות וזמינות להזמנה באתר החברה ובאמצעות סוכני הנסיעות.