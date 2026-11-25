קבוצת הנדל"ן והבנייה, תדהר , שהשלימה ביוני האחרון הנפקת ענק בבורסה בתל אביב לפי שווי של 8 מיליארד שקל (אחרי הכסף), מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם צמיחה של 8.5% בהכנסות לכ-783 מיליון שקל (ו-2.42 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים, עלייה של 9.3%).
לאחר שברבעון הקודם נשחקה השורה התחתונה בשל הוצאות הנפקה ובונוסים של 75 מיליון שקל לעובדים ולמנהלים, זינק הרווח התפעולי המתואם ברבעון השלישי כמעט פי ארבעה ל-155 מיליון שקל, והרווח הנקי המתואם הסתכם ב-96 מיליון שקל, לעומת הפסד של 26 מיליון שקל אשתקד. בתשעת החודשים שולש הרווח הנקי המתואם ל-240 מיליון שקל - אם כי בנטרול שיערוכי נדל"ן להשקעה, עמד הרווח המתואם ברבעון על 31 מיליון שקל (ו-177 מיליון שקל מתחילת השנה).
בפילוח המגזרים בולט הפער בין ההכרה בהכנסות לבין הקיפאון בשוק הדיור. הכנסות מגזר הייזום קפצו ב-21% ברבעון ל-197 מיליון שקל והרווחיות הגולמית השתפרה ל-26.9%, אך בפועל מכרה החברה 19 דירות בלבד ברבעון השלישי (ועוד 11 מאז סיומו), לעומת 294 דירות שנמכרו במחצית הראשונה של השנה. צבר הייזום הכולל של הקבוצה הגיע לכ-44 אלף יח"ד.
מגזר הביצוע שמר על יציבות עם הכנסות של 680 מיליון שקל ברבעון (צבר עבודות של 13 מיליארד שקל עד 2030), ואילו במגזר הנדל"ן המניב (כ-300 אלף מ"ר בתפוסה של 92.3%) עלו ההכנסות ב-2.9% ל-36 מיליון שקל וה-NOI צמח ב-3.3% ל-31 מיליון שקל. במקביל, מרחיבה תדהר את פעילותה לתחומי התשתיות והטכנולוגיה, עם זכייה בפרויקט להקמת חוות שרתים בהיקף של 260 מיליון שקל (חלק החברה 50%) והקמת מיזם משותף עם קבוצת רימון להתמודדות במכרזי המטרו.
תמורת ההנפקה וגיוס אג"ח בהיקף של 1.5 מיליארד שקל בספטמבר הזניקו את ההון העצמי של תדהר ל-4.2 מיליארד שקל (לעומת 2.7 מיליארד בסוף 2025) והורידו את החוב הפיננסי נטו ל-4.4 מיליארד שקל. במקביל ליישום תוכנית ההתייעלות במטה שעליה הכריזה באוקטובר, אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד נוסף של 250 מיליון שקל - המשלים חלוקה שנתית של 500 מיליון שקל. המנכ"ל אורי לוין ציין כי התוצאות "מוכיחות פעם נוספת את עוצמת המודל העסקי ומניחות את התשתית לצמיחה ארוכת טווח".
צחי גרינולד