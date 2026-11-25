14:26

מניית רימון מתרסקת בבורסה לאחר צניחה של 26% ברווח הנקי

הכנסות קבוצת התשתיות והאנרגיה צמחו ב-3% בלבד בתשעת החודשים הראשונים ל-1.165 מיליארד שקל, והרווח הנקי נחתך ל-53 מיליון שקל ● המגזרים המקומיים דשדשו והעיבו על זינוק של 24% בצבר ההזמנות לשיא של כ-3.7 מיליארד שקל

מניית קבוצת התשתיות, המים והאנרגיה, רימון , מתרסקת היום במסחר בבורסה בתל אביב, לאחר שפרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2026. המשקיעים מגיבים באכזבה להאטה בקצב הצמיחה ולשחיקה בשורה התחתונה: הרווח הנקי בתשעת החודשים צנח ב-26% והסתכם בכ-53 מיליון שקל, לעומת 71 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במקביל, הכנסות הקבוצה (בדיווח מגזרי) עלו ב-3% בלבד ל-1.165 מיליארד שקל - מתוכן 139 מיליון שקל הכנסות קבועות - וה-EBITDA רשם עלייה מתונה של 2% ל-173 מיליון שקל. קצב צמיחה איטי זה מעורר סימני שאלה בשוק באשר ליכולתה של החברה לעמוד ביעד האסטרטגי השאפתני שהציבה - הכנסות של 4 מיליארד שקל עד שנת 2029. הרווח הגולמי עלה ב-4% ל-212 מיליון שקל, ושיעורו נשמר יציב על 18.2%.

פילוח המגזרים חושף פער חד בין הפעילות הבינלאומית לשוק המקומי. מגזר הפתרונות הגלובליים זינק ב-23% ל-346.6 מיליון שקל והניב רווחיות גולמית גבוהה של 28%. מנגד, מגזר הליבה של ביצוע תשתיות צמח ב-3% בלבד ל-656 מיליון שקל, יזמות אנרגיה וגז עלתה ב-2% ל-113.3 מיליון שקל, ותחום המים והסביבה דשדש עם עלייה של 1% ל-49.7 מיליון שקל.

נקודות האור בדוחות נוגעות לצבר ולמצבה הפיננסי של הקבוצה: יתרת צבר ההזמנות זינקה ב-24% לשיא של כ-3.7 מיליארד שקל. בנוסף, בעקבות הקצאה פרטית של כ-400 מיליון שקל לכלל ביטוח ביולי, זינק ההון העצמי ב-66% ל-1.106 מיליארד שקל ויתרות המזומנים הוכפלו ל-622 מיליון שקל. במהלך הרבעון, השלימה רימון את רכישת 39.8% מחברת אינטר פלוס תמורת 67.2 מיליון שקל (שהציגה הכנסות של 594.7 מיליון שקל בתשעת החודשים, עלייה של 13%), ביצעה השקעה ראשונית בחברת UCW לתחום חוות השרתים, ועברה את שלב המיון המוקדם (PQ) במכרזי המטרו בשותפות עם תדהר.

צחי גרינולד