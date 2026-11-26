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מי אני | יובל כהן, בן 25, מתגורר כיום ברמת גן. במקור מקריית גת. יועץ פיננסי, יועץ משכנתאות ומרצה במכללה ללימודי מסחר בשוק ההון. מבנה התיק: תיק של השקעות פאסיביות: 50% מדד MSCI, 20%; מדד S&P 500, 20% על ת"א 125 ו-10% קרן כספית שקלית; ותיק שני מוקדש למסחר במניות משתנות לטווחי זמן בינוניים וקצרים.

יובל כהן, 25, גדל בקריית גת, בבית שבו "לא דיברו יותר מדי על כלכלה או שוק ההון", אך ברגע שנחשף לשוק ההון הוא התאהב, ואף הפך את העולם הפיננסי למקצוע שלו. "הכרתי את שוק ההון לראשונה אחרי הצבא, והתאהבתי ממש. לקחתי את זה צעד אחד קדימה, אני עוסק בזה ביומיום שלי, חי ונושם את וול סטריט, מתעדכן כל הזמן".

העיסוק היומיומי חשף אותו לתופעות שהוא מאוד לא אוהב. "אני פוגש הרבה חבר'ה שמספרים לי על זה שהם התחילו 'לשחק' בבורסה. זה לא משחק, זה מקצוע. אני למדתי את התחום המון זמן ושילמתי המון כסף על קורסים והכשרות מקצועיות כדי להבין איך עושים את זה נכון".

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לדבריו, אחד הדברים שחשוב לזכור כשמשקיעים בשוק ההון זה "להישאר תמיד צנוע ולא משנה כמה אתה חושב שאתה צודק, כמה הרווחת וכמה הצלחת. תמיד תמשיך לבדוק את המספרים, להתעדכן, לעקוב. בשוק ההון אסור להיות עם ביטחון מופרז ולחשוב שאתה יודע הכול ושאתה הכי חכם".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"אני בשוק כמעט 4 שנים. עשיתי עבודה מועדפת באינטל כאחראי בטיחות, ובאותה תקופה חבר בעבודה סיפר לי שהוא מתחיל להשקיע. אז לא הבנתי מה זה הדבר הזה, אבל זה עניין אותי. הוא אמר לי תשים כסף במדד S&P 500 אז שמתי. זה היה בסוף 2022, תחילת 2023 - והיה לי מזל, כי באותה שנה הייתה מגמה חיובית, אז גם הרווחתי מתחילת הדרך שלי.

"בעקבות ההשקעה הראשונה התחלתי להתעניין יותר בנושא, והתאהבתי בשוק ההון. למדתי את התחום והתחלתי להבין מה זה מדדים ואיך להשקיע. רק אחרי שלמדתי הרבה יחסית, התחלתי גם לסחור במניות.

"ממש בהתחלה קניתי את מניית פלנטיר ב־20 דולר. קצת הבנתי מה אני עושה, אבל עדיין לא התעמקתי בדוחות הכספיים, ונכנסתי לאיזושהי עסקת סווינג (עסקאות שנעשות במטרה להרוויח מתנודות מחיר במגמה, אל"ו). כשהמניה עלתה קצת מכרתי אותה ב־26 דולר. בדיעבד הבנתי שזה היה מוקדם מדי, היום המחיר הוא כ־158 דולר. יכולתי להרוויח הרבה יותר. אבל בשוק ההון ההזדמנויות הן אינסופיות. כל מניה שעלתה לאחר מכן תתקן, ואני אחכה לה בסיבוב הבא. אז אין מה להיות ב־FOMO".

איך אני מתעדכן?

"אני קורא קבוע תכנים רלוונטיים ברשת איקס. אני גם נכנס לכל האתרים של CNBC, בלומברג פייננס וגם פרפלקסיטי (מנוע חיפוש ומחקר מבוסס AI, אל"ו).

"אני בודק באופן אקטיבי ויוזם את הדברים שמעניינים אותי בנוגע להשקעות שלי, מתעדכן בעונת הדוחות בדוחות הכספיים. בפרפלקסיטי יש את תמלול שיחות המשקיעים, וזה עוזר לי לנתח את המידע".

לקח שלמדתי

"לא להילחם במומנטום החיובי; לא להילחם בעליות. בגלל שאני משתמש בכלים של ניתוח טכני, אז ידוע שכשהמניה מתרחקת מהממוצע יש לה נטייה לחזור לממוצע הנע, אבל ברגע שיש מומנטום חזק וחיובי כלפי מניה מסוימת אז מניות יכולות גם להתרחק הרבה מאוד מהממוצע, ועדיין להמשיך לעלות. למדתי שלא תמיד נכון למכור באותו רגע ולצאת מההשקעה עם הרווח, כי יש אפשרות שהמניה תעלה אפילו יותר. היו מקרים שבהם יצאתי לפני השיא ממניה מסוימת, סגרתי פוזיציה מהר מדי".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם?

"טוויטר זו רשת חברתית אמינה יותר בעיני ואני יכול להגיע בה למידע יותר רחב בתחומי העניין שלי ולאנשים ספציפיים שאני עוקב אחריהם. יותר נוח לעקוב בטוויטר אחרי מי שאני רוצה לעקוב אחריו". ביטקוין או אתריום?

"ביטקוין. שניהם דומים במהות וגם אתריום זה אחלה, אבל ביטקוין זה המטבע המוביל ולדעתי ימשיך להוביל את שוק הקריפטו. אני גם משקיע בו. יש לי הוראת קבע חודשית ואני לא מתעסק עם לתזמן קנייה ומכירה וכדומה". ת"א 35 או S&P?

"S&P כי יש במדד הזה חשיפה רחבה יותר ותשואה יותר משמעותית לאורך זמן לעומת ת"א 35. זו הסיבה. אני גם מעדיף להתמקד בחברות הגלובליות, המנצחות, הסוסים המנוסים, וגם במובן הזה S&P 500 עדיף על ת"א 35, למרות שבשנתיים האחרונות הוא נתן תשואה יותר גבוהה מה־S&P, אבל לאורך זמן זה לא מחזיק". מדדים או מניות?

"גם וגם, אבל בנפרד. תיק אחד מורכב מהשקעות פסיביות במדדים; תיק שני נועד למסחר במניות, אם רוצים לסחור, לעשות סווינג, וכדומה. ההפרדה נועדה כדי שיהיה סדר". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"בבית השקעות, למרות שבתקופה האחרונה הבנקים התחילו להראות התעניינות קלה במשקיעים ולייצר הטבות כאלו ואחרות כדי לפתות אותם לפעול דרכם. נכון לעכשיו בעמלות, דמי ניהול או דמי משמרת - הפערים בין הבנקים ובתי ההשקעות הם גדולים".

בחיים אני לא אשקיע ב...

"חברות ששווי השוק שלהן מתחת ל־2 מיליארד דולר או עם מחזורי מסחר נמוכים. גם לא בחברות שרצות בהמלצות של קבוצות. אני סולד מזה ברמה גבוהה. אני פחות משקיע בחברות ישראליות או במניות ספציפיות בישראל, רק במדדים.

"קופצים לי פוסטים של כל מיני קבוצות של 'לך תשקיע בזה וזה, כי זה הולך לעלות אלף אחוז' או בן אדם שמבטיח הבטחות להתעשרות מהירה אם תשקיע במה שהוא ממליץ. אני לא במשחק הזה".

משהו שאני עדיין צריך ללמוד

"כל יום אני לומד משהו חדש. העולם הזה נרחב וכל יום מגלים עוד משהו, תובנה חדשה וצורת הסתכלות שונה על דברים. עולם ההשקעות הוא דוגמה לביטוי 'אתה לא יודע כמה אתה לא יודע'".

רוצה לשתף כמה כסף עשיתי?

"לא אשתף בסכומים, אבל מתחילת השנה אני בתשואה דו־ספרתית. נכנסתי לשוק בסוף 2022 תחילת 2023 בתקופת הראלי, ולאורך כל השנים יש לי תשואה דו־ספרתית. התיק שלי נועד להגדיל את ההון, ולמרות שאני מתעסק גם עם ייעוץ משכנתאות אני פחות מאמין בהשקעה בנדל"ן, ומעדיף לשים את הכסף שלי בשוק ההון - כי הכסף יניב תשואה הרבה יותר גבוהה מאשר התשואה השוטפת בדירה.

"מצד אחד, אין לי תוכניות לחיות מהרווחים מהכסף שאני משקיע, כי התזרים שלי נובע ממה שאני עושה ביומיום, אבל מצד שני אני לא שולל שימוש בחלק מהם. בתקופות יפות בשוק ההון, אני יכול להשתמש בחלק מהרווחים לדברים שאני רוצה לרכוש. בשנה שעברה קניתי טלפון נייד ומחשב נייד מהרווחים בתיק. זו הייתה הפעם הראשונה שהשתמשתי ברווחים, ופתאום הם הפכו ממשיים.

"זה משנה את התפיסה והחשיבה בראש לגבי איך אדם יכול להשיג כסף בחיים. אם אני רוצה למשל רכב, אז אני מתחיל לרדת לפרטים ולהיות ממש פרקטי בבחינת איזה השקעות צריך לעשות לטובת המטרה הזאת. אני בודק כמה תשואה אני צריך לעשות בשביל להשיג את אותו רכב. אופן החשיבה שלי בחיים השתנה לגבי איך להשיג כסף. אני לא אומר שזה קל. זו עבודה מאוד קשה, ואני עובד על זה, אבל זה פותח אפשרויות נוספות להרוויח כסף, לא מהמקצוע שלך בלבד".

המלצת מעקב?

"ממליץ לעקוב אחרי הירידות במדדים, בנאסד"ק. ברגע שיש ירידה של 10% במדדים, זה הזמן להתחיל להסתכל ולמצוא הזדמנויות. אני מקפיד להסתכל גם על 'מדד הפחד', מדד VIX, שבעיני הוא כלי חשוב למצוא הזדמנויות. למשל באפריל 2025, כשהשוק ירד ביותר מ־10%, ה־VIX הגיע לאזורי 60 נקודות, מאותה נקודה השוק סימן תחתית והחל לעלות. כלומר על המדד עצמו אפשר היה לעשות בערך 30% בתוך כמה חודשים".

"אני מסתכל גם על מדד Fear & Greed Index (שמנסה למדוד את מצב הרוח של המשקיעים, אל"ו). ברגע שיש לי את כל האינדיקטורים האלו, אלו הנקודות שאני מרגיש בנוח יותר לקנות, למרות שהצבע אדום. ההיסטוריה מראה לנו שכל פעם שזה קורה, התשואה שלנו לחצי שנה או שנה תהיה גבוהה", יש אלפי סטטיסטיקות לכך".

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