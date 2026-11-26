הכותבת היא עורכת דין, שותפה במשרד פירון ושות', מנהלת תחום דיני משפחה

הצופים האדוקים של תוכנית הריאליטי "ווארט" בערוץ 13 יכולים להתרשם מיעילותו של מנגנון הנישואים במגזר החרדי. בני הזוג המיועדים נפגשים לזמן מצומצם במקום פומבי כדי לוודא שיש ביניהם "נשיאת חן" הדדית, שכן תנאי בסיסי לחיי נישואים מוצלחים הוא שלכל הפחות יחבבו זה את מראהו של זה ואת הרושם הראשוני שכל אחד מהם יוצר.

בשלב הבא בני הזוג מבררים זה על זה מידע נחוץ ורלוונטי לבניית משפחה: האם יקיימו הלכות לפי מנהג אשכנז או ספרד, האם האישה תכסה את ראשה במטפחת או בפאה, מה תהיה מידת ההקפדה על שמירת מצוות, היכן יתגוררו ובאילו זרמי חינוך ילמדו ילדיהם.

אם בני הזוג רואים לעצמם עתיד משותף, הוריהם נכנסים לתמונה ויורדים לפרטים נוספים, ובכלל זה מימון חיי המשפחה של הזוג הצעיר.

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בחודש מרץ הגישו הוריה של כלה תביעה בסך חצי מיליון שקל נגד הורי הבעל לבית המשפט לענייני משפחה, שבמסגרתה טענו כי נתנו את הסכמתם לנישואים לאחר שהחתן והוריו הציגו בפניהם מצג שווא, שלפיו בכוונתו להקים בית ומשפחה, אף שלא כך היו פני הדברים.

לטענתם, החתן והוריו הסתירו מהאישה ומהוריה את נטייתו המינית של החתן, המשליכה באופן ישיר על יכולתו לממש את המצג שהציג. בפועל, זמן לא רב לאחר הנישואים התברר להם, לטענתם, כי החתן אינו נמשך כלל לנשים ומקיים זה שנים אורח חיים חד־מיני.

הורי הבעל ביקשו למחוק את התביעה על הסף, אך בקשתם נדחתה. ערעור שהגישו לבית המשפט המחוזי התקבל, ובית המשפט פסק כי אין מקום לדון בתביעה מסוג זה, המבוססת על טענה יחידה בדבר הסתרת נטייתו המינית של החתן.

מהם גבולות ההתערבות המשפטית בחיי זוגיות?

דחיית התביעה על הסף התבססה על הלכת בית המשפט העליון, שלפיה אין להכיר בחובת גילוי משפטית בין בני זוג טרם הנישואים ביחס לנטייה מינית, לאמונה דתית או למחויבות דתית. הלכה זו אומנם נקבעה ביחס לתביעות בין בני הזוג עצמם, אך היא חלה מכוח קל וחומר גם על תביעות בין הוריהם, שכן בתביעות אלה ניצב מכשול נוסף, בדמות הצורך להוכיח שהורי הבעל ידעו על נטייתו המינית של בנם.

הנימוקים העיקריים שבבסיס הלכה זו נוגעים לגבולות ההתערבות המשפטית בחיי זוגיות ובמערכות יחסים, לקושי הכרוך בחדירה שיפוטית לעולמו האינטימי ביותר של האדם, ללחץ שהדבר עלול להפעיל על חופש הבחירה שלו בגיבוש זהותו המינית ולחשש מהצפת בתי המשפט בתביעות.

גם אם ניתן לקבל נימוקים אלה ביחס לזוגות המנהלים אורח חיים ליברלי, קשה יותר לקבלם כאשר מדובר בשידוך במגזר החרדי. יש להבחין, כמובן, בין מצב שבו החתן חסר הניסיון המיני לא היה מודע לנטייתו המינית או לא הכיר בה - לבין מצב של הולכת שולל ממשית. ייתכן שלא פשוט להוכיח כי החתן היה מודע לנטייתו המינית, וכי נטל ההוכחה שיוטל על הכלה יהיה כבד, אך עדיין יש לאפשר את בירור התביעה במקום לדחותה על הסף, כפי שנעשה עד כה.

קשה לחלוק על כך שבמגזר החרדי נטייה מינית ואמונה דתית הן עניינים מהותיים מאוד לצורך נישואים. הסתרתן פוגעת פגיעה חמורה באוטונומיה של הכלה לבחור אם להינשא למיועד לה, ועלולה להפוך את הכלה, ולעתים גם את אחיה, ל"סוג ב'" בכל הנוגע לשידוכים עתידיים.

בתי המשפט אומנם שבו והבהירו כי אף שלשיטתם הטענה בדבר הסתרת הנטייה המינית אינה שפיטה, מדובר במעשה פסול מבחינה מוסרית - אולם אדם המונחה על־ידי שיקולים מוסריים ממילא לא היה נוקט דרך זו מלכתחילה. כדי להרתיע את מי שהמוסר לבדו אינו מנחה אותו, יש צורך שיישא גם במחיר כלכלי.