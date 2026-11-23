עו"ד גיא אבני, אשר שימש כנאמן לכספי משקיעים במיזמי נדל"ן, הורשע על פי הודאתו במרמה וגניבת כ-7 מיליון שקל מכספי משקיעים, וסיוע להונאת מאות משקיעים בעשרות מיליוני שקלים. הפרקליטות תבקש לגזור עליו 4 שנות מאסר.

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אבני הוצג כנאמן לכספי המשקיעים בקבוצת שכונתה "בראשית" שבראשה עמד דוד אברהם כץ, אשר החקירה הגלויה נגדה נחשפה בשנת 2021. יצוין כי לא מדובר בקבוצת בראשית, המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית. כץ מואשם גם הוא בפרשה. הוא כפר באשמה, והתיק נקבע להוכחות.

מכתב האישום המתוקן שהגישה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, עולה כי בשנים 2018-2020 שיווק יחד עם אריק מיימון ודוד כץ שלושה מיזמי השקעה. במסגרת אחד המיזמים קיבל אבני במרמה וגנב כספי משקיעים יחד עם מיימון וכץ כ-7 מיליון שקל, תוך הצגת מצגי שווא. בשני מיזמים נוספים שהוצגו לציבור כמיזמי נדל"ן בלונדון ובמיאמי, סייע למיימון וכץ לקבל במרמה ולגנוב כספי משקיעים בסך של למעלה מ-30 מיליון שקל.

בכל המיזמים הוצג אבני כנאמן על כספי המשקיעים, אך בפועל העביר את הכספים מחשבונות הנאמנות לחשבונות שבשליטת מיימון וכץ. בנוסף, היה שותף לזיוף מסמך ששימש לגיוס משקיעים במיזם במיאמי, ביצע עבירות הלבנת הון והשמיט הכנסות שקיבל מעבודתו כעורך דין במיזמים, בכוונה להתחמק מתשלום מס.

השופטת דנה אמער מבית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיעה את אבני בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה וסיוע לעבירות אלה, הלבנת הון, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות והשמטת הכנסות.

במסגרת הסדר הטיעון הוסכם בין הצדדים כי הפרקליטות תבקש להטיל על אבני עונש של ארבע שנות מאסר, בעוד ההגנה תהיה חופשית בטיעוניה.

התיק מנוהל על-ידי עורכי הדין פנינית בן עמי, יוסי צדוק, הנרייט טיבי ומאור שמואלי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, ונחקר על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

עורכי דינו של אבני: "הוא נוטל אחריות מלאה"

עורכי הדין ליאור אפשטיין ומאור זמיר-זינגר, המייצגים את עו"ד גיא אבני, מסרו בתגובה: "בתיק הזה צריך להבחין בין עורך דין שלקוח הפקיד בידיו כסף בנאמנות עיוורת, והוא שלח בו יד - לבין עורך דין שקיבל בנאמנות כספים לצורך ליווי פרויקט נדל"ן, וכשל לחלוטין בפיקוח עליהם. עניינו של עו"ד אבני הוא המקרה השני: כתב האישום המתוקן, שהוא הבסיס להסדר, קובע כי עו"ד אבני לא היה היוזם והמתכנן העיקרי של העבירות, והכספים לא הגיעו לכיסו, למעט שכר-הטרחה שקיבל.

"ההבחנה הזו היא הסיבה העיקרית שבגללה נאותה הפרקליטות להסדר שמביא בחשבון את המעשים האסורים בפרופורציה הראויה. גיא נוטל אחריות מלאה על מעשיו, ואין בדברינו כדי להקל ראש בנזק הכבד שנגרם למשקיעים".