הנפקת הולנדיה יוצאת לדרך. החברה המשווקת מזרונים ומיטות הגישה תשקיף להשלמה לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לפי שווי מבוקש של מיליארד שקל. במסגרת המהלך מבקשים בעלי המניות הקיימים בחברה למכור 30% ממניותיה בתמורה ל־300 מיליון שקל. מדובר בהצעת מכר בלבד, כך שכספי ההנפקה יזרמו לכיסם של בעלי המניות ולא לקופת החברה.

במסגרת ההנפקה יוצעו למשקיעים גם 15 מיליון אופציות לרכישת מניות נוספות, במחיר מימוש של 12 שקל למניה, עד אפריל 2029. המחיר האפקטיבי למניה בהנפקה עומד על 9.11 שקלים, המשקף לחברה שווי של כ־911 מיליון שקל. ככל שימומשו כלל האופציות, יוכלו בעלי המניות הקיימים לקבל 180 מיליון שקל נוספים.

הנהנית המרכזית מהמהלך צפויה להיות קרן ההשקעות הפרטית גרין לנטרן, של ריצ’י הנטר, יוסי עליאש ודניאל בן־רעי, המחזיקה כיום בכ־67.1% ממניות הולנדיה ומבקשת למכור מניות בתמורה לכ־211 מיליון שקל. בעלת מניות מרכזית נוספת היא ברססט גרופ, שבשליטת אבי ברססט ורינה בן חמו, המחזיקה בכ־22.4% ממניות החברה וצפויה לקבל כ־56 מיליון שקל, בהנחה של היענות מלאה להצעה.

עבור גרין לנטרן מדובר בהשבחה משמעותית של ההשקעה בתוך כשנתיים בלבד. בנובמבר 2024 השלימה הקרן את השלב הראשון בעסקה לרכישת 75% ממניות הקבוצה מידי ברססט גרופ, עבורן שילמה עד כה כ־292 מיליון שקל. על פי השווי המבוקש בהנפקה, החזקות הקרן בהולנדיה מוערכות בכ־671 מיליון שקל - פי 2.3 מהסכום ששילמה עד כה.

עם זאת, הסכם הרכישה כולל מנגנון תמורה מותנית, שעשוי לפי התשקיף להגדיל את עלות הרכישה בכ־73 מיליון שקל נוספים. בתרחיש זה יעמוד מחיר הרכישה על 5.45 שקלים למניה, כך שהמחיר המבוקש בהנפקה משקף השבחה של כ־83.5%, לפני שקלול הדיבידנדים שקיבלה הקרן. את ההנפקה צפויים להוביל דיסקונט קפיטל חיתום, ברק לאומי חתמים ולידר הנפקות.

צמיחה בתוצאות הכספיות השנה

הולנדיה משווקת בין היתר מזרנים, מיטות מתכווננות ומוצרים נלווים. לצד המותג הולנדיה, המונה שמונה חנויות, מפעילה הקבוצה חנויות תחת המותגים אירופלקס וסילי. במהלך השנה הנוכחית השלימה החברה גם את רכישת מלוא מניות חברת פנדה, המשווקת את מוצריה באמצעות אתר סחר מקוון.

התשקיף חושף צמיחה משמעותית בתוצאותיה הכספיות של הקבוצה בשנה הנוכחית. ואת התפקיד המשמעותי של המותג פנדה. בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הסתכמו הכנסותיה בכ־390 מיליון שקל, עלייה של כ־35% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי זינק בכ־45% לכ־252 מיליון שקל, ושיעורו מתוך ההכנסות עלה מכ־60.3% לכ־64.7%. הרווח התפעולי הסתכם בכ־85.5 מיליון שקל, לעומת כ־46.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה - זינוק של כ־83%.

עם זאת, כאמור, חלק מהצמיחה מיוחס לרכישת פנדה, שתרמה מאז השלמת העסקה כ־49 מיליון שקל להכנסות הקבוצה וכ־9.7 מיליון שקל לרווח הנקי שלה. בהנחה שפעילות פנדה הייתה מאוחדת בדוחות החברה מתחילת שתי התקופות הנבחנות, ההכנסות היו צומחות בכ־18% לכ־421 מיליון שקל, והרווח הנקי היה מסתכם בכ־53.3 מיליון שקל.

במסגרת התשקיף, חושפת הולנדיה גם את תוכניות הצמיחה שלה לשנים הקרובות. החברה מתכננת לפתוח שניים עד שלושה סניפים חדשים מדי שנה במהלך חמש השנים הקרובות, וכן בוחנת את הרחבת פעילות המותג פנדה לחנויות פיזיות, במטרה לפנות לקהלים שאינם נוהגים לרכוש מוצרים באינטרנט.

להערכת החברה, הרחבת פריסת החנויות צפויה לתרום בתוך כחמש שנים 75-100 מיליון שקל להכנסותיה ו־25-30 מיליון שקל ל־EBITDA שלה (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות).