חברת האנרגיה המתחדשת דוראל , שנכנסה זה מכבר למדד ת"א 35, מזנקת בבורסה לאחר שדיווחה על זינוק דרמטי בהכנסות (82%) לרמה של 301 מיליון שקל בעקבות רכישת זפירוס ורכישת חלק נוסף מחברת הבת דוראל אורבן, כמו גם השלמת פרויקטי סולארי ואגירה, כולל כמה גדולים במיוחד, שהוסיפו כ-770 מיליון שקל להון החברה. את החשמל מהם דוראל מכרה ללקוחות קצה דרך ספק החשמל שלה.

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דוראל מתרחבת בקצב אגרסיבי הן בישראל והן בארה"ב ומוסיפה מאות מגהוואטים של ייצור סולארי ומאות מגהוואטים-שעה של אגירה. תזרים המזומנים החיובי שהחברה נהנית ממנו מביא לכך שדוראל תפסיק לעת עתה את הגיוסים בשוק לטובת התרחבות בכוחות עצמה בלבד. החברה צמצמה את ההפסדים שלה, בין השאר, בשל עלייה בהערכת השווי של פרויקטים שהיא מחזיקה, אך היא עדיין לא מגיעה לרווח נקי. אך ברווח שכולל את התחזקות הדולר - דוראל דווקא מדווחת על רווח של 56 מיליון שקל.

דוראל הכניסה 301 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2026, לעומת 165 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל בשנה שעברה. זאת, בשל שילוב של הכנסת זפירוס, אותה רכשה באפריל 2026, כמו גם קונסולידציה של דוראל אורבן (החברה האחראית על סולארי ואגירה במבנים) לתוך חברת האם דוראל, בעזרת רכישת חלקה של הפניקס בחברה.

בנוסף, דוראל השלימה מספר פרויקטים בישראל ובארה"ב, כולל הדרי שאן בעמק המעיינות, שנכון להיום הוא השדה הסולארי הגדול ביותר בישראל. ספציפית בישראל, דוראל מתגאה במצגת לשוק ההון בכך שהיא בונה בישראל הרבה יותר מכל חברה אחרת הפועלת בשוק הישראלי. את ההכנסה היא מנתבת ישירות לספק החשמל שלה, "דוראל חשמל מהטבע", כחלק ממכירה ללקוחות הקצה כמו רשת מלונות פתאל, לה דוראל תספק חשמל עד 2037. דוראל גם מגדילה את תחזית ה-EBITDA שלה לכלל 2026 מ-627 ל-645 מיליון שקל.

פרויקטים משמעותיים נוספים שהושלמו הם מאמות' (ממותה) באינדיאנה, שקרויים כך בשל גודלם העצום, בשטח גדול יותר מזה של תל אביב. הם נכנסו מאוחר (נובמבר) מכדי להיכנס להכנסות ולרווחי הרבעון השלישי, אך מדובר על 750 מגהוואט של ייצור חשמל. דוראל ממשיכה להגדיל עוד יותר את הממותה באינדיאנה, והושלמה בנייתו של מקטע נוסף שיחובר לחשמל עד סוף השנה. שני חלקים נוספים, שיחד הם בעלי קיבולת ייצור של מעל ג'יגהוואט חשמל, קיבלו היתר בנייה וצפויים להתחיל להיבנות בפועל בקרוב. בסך-הכול, אומרים בדוראל, חמישה מ-15 הפרויקטים הסולאריים הגדולים בארה"ב הם של דוראל. לצורך כך, החברה רכשה במהלך הרבעון האחרון פאנלים סולאריים בסכום כולל של 470 מיליון דולר.

"הסקטור עובר מהפכה היסטורית"

תוספת ההון לדוראל ברבעון האחרון בלבד עמדה כל 769 מיליון שקל, ומתחילת השנה - מעל 1.6 מיליארד שקל. מדובר על זינוק של מעל 80% בהון המיוחס לבעלי המניות מתחילת השנה. מדובר, אם כן, בקצב התרחבות אגרסיבי במיוחד, שנשען על גיוסי הון חוזרים ונשנים שדוראל ביצעה במהלך השנה, יחד עם הגדלת חלקה בפרויקטים בהם היא מחזיקה רק חלקית, כמו דוראל אורבן ודוראל LLC (חברת הבת האמריקאית).

עם זאת, המחיר של התרחבות בקצב כל כך גבוה הוא העובדה שדוראל עדיין לא רווחית. למרות תזרים מזומנים חיובי, דוראל מדווחת על הפסד נקי של 51 מיליון שקל. מצד שני, היא מדווחת על רווח כולל של 56 מיליון שקל, כולל שינויי שערי מטבע חוץ - התחזקות הדולר, שמשפיעה לחיוב על ההכנסות בארה"ב במונחים שקליים.

מצד שני, דוראל מאותתת לשוק שלא צפויים גיוסים חדשים בזמן הקרוב, מהסוג שהיא עשתה שוב ושוב בשנה האחרונה בגיוסי הון פרטיים ודרך הבורסה. "אנחנו לא רואים כרגע, בטווח המיידי, בטווח הבינוני, צורך לייצר עוד גיוס אג"ח ולא לייצר עוד גיוס אקוויטי", אמר מנכ"ל החברה יוני חנציס בשיחת המשקיעים.

הוא סיכם את השיחה בנימה אופטימית מאוד לביקוש לחשמל, שהוא הבסיס למודל העסקי שלהם: "אנחנו בסופו של יום נמצאים בסקטור שעובר מהפכה היסטורית. הביקושים לחשמל, עם NVIDIA, בלי NVIDIA, בכל סקירה שאנחנו רואים, הם מאוד מאוד משמעותיים. הקצב לייצור חשמל בכל אמצעי קונבנציונלי שהוא לא מתחדשות הוא הרבה יותר איטי, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו בשנים שצריך, במילים פשוטות, להרביץ, וזה מה שאנחנו עושים".