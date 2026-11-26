ההתרחבות האגרסיבית של חברות האנרגיה המתחדשת נמשכת. בנוסף לדוחות מוצלחים במיוחד של נופר אנרג'י לרבעון השלישי, היא מודיעה כעת על השקעה של בין 75 ל-100 מיליון דולר מצד לאומי פרטנרס בחברת הבת של נופר באירופה. אחת מארבע פירמות החשבונאות הגדולות יבצעו הערכת שווי של נופר אירופה, ובהתאם לכך לאומי יחליטו כמה להשקיע - ובתמורה לכמה. נופר אירופה היא חברת בת בבעלות מלאה של נופר, וכעת נראה שהיא מעוניינת להכניס את לאומי כמשקיע אסטרטגי כדי לממן את המשך ההתרחבות.

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נופר אירופה כוללת מספר פרויקטים משמעותיים, כשמרכזה ברומניה, עם מספר פרויקטים פעילים ומספר פרויקטים נוספים שכבר בבניה, בסכום כולל של מאות מגוואטים. בנוסף, לנופר יש נכסים משמעותיים בספרד, איטליה, בריטניה, גרמניה, פולין, סרביה וליטא. ככלל, מזרח אירופה עוברת לאחרונה טרנספורמציה אנרגטית משמעותית, כאשר הפער בין שעות הצהריים לערב ברומניה הופך את עסקי אגירת האנרגיה לרווחיים במיוחד. דבר זה מוביל את נופר להוסיף סוללות אגירה לכל פרויקט שלה שם. העסקה צפויה להיחתם עד ה-23 בפברואר 2027.

בישראל, נופר בדרך למכירה של 50% מפרויקטים בישראל לחברת ואי אר מוריה, בהספק של 350 מגה-וואט וקיבולת אגירה של 115 מגה-וואט שעה. זאת תמורת 350 מיליון שקל, דבר המשקף שווי של 700 מיליון שקל לפרויקטים המדוברים. העסקה צפויה להיחתם תוך 45 יום מהיום, כלומר עד ינואר 2027. כלומר, נופר צפויה להכניס משתי עסקאות אלו מעל חצי מיליארד שקל, שאותן כנראה תשקיע בהמשך ההתרחבות האגרסיבית שלה, שמאפיינת את כלל חברות האנרגיה המתחדשת הגדולות, בניסיון לענות מהר ככל הניתן על דרישות החשמל האדירות ברחבי העולם, הנובעות מהצורך בחוות שרתים הנדרשות למהפכת הבינה המלאכותית.