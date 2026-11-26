עולם העבודה נמצא בשינוי מתמיד, ואיתו משתנה גם תפקידם של מנהלות ומנהלי משאבי אנוש בארגונים. הם שותפים בעיצוב האסטרטגיה העסקית, בהובלת תהליכי חדשנות ושינוי, בפיתוח ההון האנושי וביצירת סביבת עבודה המאפשרת לארגונים ולאנשים לצמוח ולשגשג.

כדי להאיר זרקור על העשייה הזו ולהעניק הכרה לאנשים שמובילים אותה, שלרוב נמצאים מאחורי הקלעים, גלובס בשיתוף Wolt Benefits משיקים פרויקט חדש: The HR List, מיזם שנתי שיציג מדי חודש מהלך יוצא דופן שהובילו מנהל או מנהלת משאבי אנוש.

המהלך ייחשף בכנס מיוחד שייערך ב-22 בדצמבר במלון קמפינסקי.

הפרויקט מבקש לזהות מהלכים חדשניים ופורצי דרך שמשנים את עולם העבודה מבפנים: יוזמות שמייצרות ערך לארגון ולעובדיו, מתמודדות עם אתגרים מורכבים ומציעות מודלים שארגונים אחרים יכולים ללמוד מהם.

במהלך השנה נבחר 12 מנהלות ומנהלי HR שהובילו מהלכים כאלה, ונפרסם מדי חודש את סיפוריהם. בתום השנה יוזמנו הקוראים לבחור את המהלך המרשים ביותר מבין 12 המהלכים הזוכים, בהצבעה דיגיטלית. את הליך הבחירה מלווה ועדת מומחים חיצונית וכן צוות מקצועי בכיר מטעם גלובס בראשות ד"ר ליאת בסיס, פסיכולוגית תעסוקתית וארגונית, המלווה גם את פרויקט "40 על 40" של גלובס (ראו הרחבה להלן).

הגשת המועמדות תחל ב-13 בדצמבר. לינק להרשמה יפורסם באתר גלובס

להלן שאלות ותשובות המרכזות את המידע העיקרי על הפרויקט. לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו במייל: HrList@globes.co.il

מה אנחנו מחפשים?

אנשים שהובילו מהלך משמעותי ויוצא דופן, שהוטמע בפועל או מצוי בשלב יישום מתקדם, עם מטרה ברורה, פעולות מוגדרות ואינדיקציות להצלחה ולהשפעה. המהלך עשוי לעסוק בכל תחום מעולמות ה-HR והפיתוח הארגוני: גיוס, למידה, גיוון, רווחה, ניהול אנשים, חוסן ארגוני, תרבות ארגונית, מיתוג מעסיק, ניידות ומסלולי קריירה ועוד.

את מי אנחנו מחפשים?

אנשי ונשות משאבי אנוש בארגונים הפועלים בישראל, המכהנים כעת בתפקיד בכיר או משמעותי בארגון, שהובילו בעצמם, או היו מהמובילים המרכזיים של מהלך משמעותי בתחום ה-HR והפיתוח הארגוני ב-12 החודשים האחרונים.

מתי אפשר להגיש מועמדות?

החל מ-13.12.26 ניתן יהיה להגיש מועמדות. יחד עם זאת, גלובס יקדם אקטיבית אפשרות הרשמה מדי רבעון, והליך הבחירה יתבצע מספר פעמים בשנה. ההכרזה, כאמור, תהיה על בסיס חודשי במשך השנה כולה.

איך יתבצע תהליך הבחירה?

את התהליך תלווה ועדת מומחים חיצונית הכוללת מומחים מתחומי ה-HR, נציגי אקדמיה ומנכ"לים בכירים בהווה ובעבר. המומחים ידרגו כל אחת מהמועמדויות בהתאם לסט קריטריונים מוגדר, ובסיום יתכנס הצוות המקצועי של הפרויקט לקבלת החלטות סופיות, בהתאם לדירוגים הגבוהים ביותר.

מי נכלל בצוות המקצועי שלנו?

את הפרויקט מלוות מטעם גלובס: ד"ר ליאת בסיס, פסיכולוגית תעסוקתית וארגונית המלווה גם את פרויקט "40 על 40" של גלובס; אפרת דרף, פסיכולוגית ויועצת לפיתוח ארגוני ומשאבי אנוש; ואלה ירניצקי, סמנכ"לית משאבי אנוש בכירה ולשעבר מנהלת התחום בגלובס. מטעם Wolt Benefits מלווה את הפרויקט ליטל אלקיים, מייסדת ומנכ"לית HighDe.

ומה הקשר של Wolt לפרויקט?

הפרויקט נערך בשיתוף Wolt Benefits (הפתרון של וולט לניהול תקציבי ההסעדה לעובדים), כחלק מהרצון של החברה לקדם את תחום משאבי האנוש בישראל. מנכ"ל Wolt יהיה חבר בוועדת המומחים שתדרג את המועמדויות ואף יעניק תעודה ופרס לזוכים מדי חודש.

הפרויקט ילווה בשני כנסים: כנס פתיחה שייערך ב-22 בדצמבר, ובו ייחשף לראשונה הפרויקט, וכנס מסכם בדצמבר 2027.

יחד עם זאת, יודגש כי מדובר בפרויקט שמובל על-ידי מערכת גלובס על-פי קריטריונים מקצועיים ובליווי אנשי מקצוע כאמור לעיל. הפרויקט פועל על-פי תקנון מקצועי המופיע באתר הייעודי, והוא עומד בסטנדרטים עיתונאיים מחמירים.

איך אדע אם זכיתי?

מערכת גלובס תיצור קשר ותודיע על דבר הזכייה. הזוכים ירואיינו לכתבה בגלובס, יקבלו אות הוקרה מיוחד מתנת Wolt Benefits ויוזמנו להשתתף בכנס המסכם בדצמבר 2027. בתום השנה נעמיד כאמור לבחירת הקהל את 12 הזוכים, ונאפשר לגולשי גלובס להכתיר את התהליך המרשים ביותר לדעתם.