​הכותבת היא ד"ר לספרות אנגלית, חוקרת תרבות, מרצה ומבקרת קולנוע וטלוויזיה

12 12 12 משודר: אפל טי. וי

ז'אנר: דרמת מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: כ-56 דק'

יוצרים: דודי אפלטון וג'ים קיבל

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): ז'אן בליבר, חוזה גרסייה, ג'יימי דורנן, סאלי הרמסן, אנתוני מאקי, ג'ק קסי, יוליוס פלדמאייר, אגאת רוסל

שפה: אנגלית

זמן עלייה: נובמבר 2026

מוסכמה תסריטאית מוכרת מציגה תכנון של אירוע - מדוקדק, מבריק, יורד לפרטים - לעומת הביצוע, שנתקל תמיד בשלל בעיות. זהו אחד ממנועי הדרמה המרכזיים בז'אנר. ברוב המקרים, הפשע המושלם קורס לנוכח חוסר השלמות האנושית. זהו הרעיון המארגן של סדרת המתח החדשה של אפל טי. וי, שמוסיפה לו עוד אלמנט תסריטאי מוכר: השעון המתקתק. לפי חוקי המשחק של הסדרה, יש 12 חודשים לתכנון שוד, 12 שעות לביצועו ו-12 ימים ללכידת הפושעים. שלוש התקופות האלה הן גם מקור שמה.

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המספרים הללו מוצגים כמעט כחוק טבע בל ייעבר, אבל ברור שמדובר בעיקר בגימיק עלילתי. המופרכות של חלק מהאירועים דורשת מהצופה השעיית אמון לא מבוטלת. זו סדרה עתירת אקשן, עם מרדפי מכוניות והתחמקויות מרהיבות ממוות, וכמובן גם מאפיה רוסית כמיטב המסורת של הז'אנר. אבל מתחת למעטפת האקשן, יש גם ניסיון לומר משהו על הטבע האנושי. אבות ובנים, משפחה והקרבה, אשמה וחרטה, חטאים ועונשיהם.

תקציר העלילה

האחים פול ובובי גאלווין הם גנבים מאז ילדותם. אביהם לקח אותם אתו לפעולות כדי שיסייעו לו לפרוץ לבתים. בבגרותם הם ממשיכים לשתף פעולה עד שאירוע טראומטי באחד ממקרי השוד מביא להיפרדותם. פול פורש מחיי הפשע ומחליף אותם בשלווה כדייג במרסיי, שם הוא פוגש את סוורין ובונה לו משפחה. אלא שאז אחיו בובי מושך אותו בחזרה לעולם הפשע.

מולם ניצב סוכן האף.בי.איי ג'ק סטריקלנד, שלו חשבון לא סגור עם פול בעקבות אותו אירוע טראומטי מהעבר, וכעת הוא נחוש לתפוס אותו. הסדרה נעה בין שלושה צירי זמן, כך שלפעמים הצופים יודעים יותר מהדמויות, והסיפור נחשף בהדרגה, כשבכל פעם מתגלה עוד חלק בפאזל. המבנה הזה יוצר מתח, אבל גם משאיר את הצופה דרוך, כדי שירכיב לעצמו תמונה שלמה.

בלב העלילה

"זה שנולדת באורווה, לא אומר שאתה סוס", אומר סרז' (אביה של סוורין) לפול, משפט המזקק את אחת השאלות המרכזיות בסדרה. האם עברו של אדם קובע את עתידו? האם אפשר להיגמל מהמשיכה לפשע?

בסצנה מוקדמת, המתרחשת בכנסייה בערב חג המולד, נזכרים שני האחים בילדות עם אביהם השודד. הבחירה בחג המולד אינה מקרית. המוטיב הנוצרי מלווה את הסדרה לכל אורכה, והמספר 12 מהדהד את 12 ימי חג המולד. הרגע הדרמטי שבו נגרר פול בחזרה לעולם הפשע נקשר לרעיון של לידה מחדש, הפעם כאיש משפחה. תכנון הפשע דווקא בימי החג, מועד לידתו של ישו, מייצר ניגוד בין האמונה לבין הפשע. סוכן המשטרה מכונה על ידי השודדים "רוח הקודש" - כינוי הרומז לשילוש הקדוש בנצרות, וקורץ לנושא המשפחה המרכזי בסדרה.

ומעבר לשינוי ברמה האישית, יש כאן שינויים גדולים בהרבה. גם המוסדות השוויצרים המאובנים, ובראשם הבנקים הגדולים, נאלצים לעבור מהפך. ביטול האפשרות לנהל חשבונות אנונימיים מוביל להצטברות סכומי עתק במזומן בכספת הבנק. את הכסף הפקידו שם אנשי המאפיה הרוסית. הכסף הווירטואלי, שהתקיים עד כה על מסכי המחשב, הופך לכסף מוחשי בערימות ענק. המגע הפיזי עם הכסף, בניגוד למספרים על צג, ממחיש היטב את ממדי ההון ואת הפיתוי שהוא מייצר.

דמויות בולטות

איך אפשר סרט שוד בלי לאסוף חבורה מגוונת של שותפים לביצוע המשימה. אחת הדמויות הבולטות בפן הזה הוא אדם גמיש במיוחד, מעין נער גומי, והסדרה נפתחת כשהוא מחלץ את עצמו, עירום, מתוך קופסה, בתוך חדר הכספות בבנק. השוד הוא כמעט מעשה קסמים, והשודד הוא בן דמותו של הקוסם הנודע הארי הודיני, שהתפרסם ביכולתו לצאת ממצבים בלתי אפשריים.

סוכן האף.בי.איי ג'ק הוא גבר אמריקאי שחור, שמוצא עצמו במשימה בציריך, בין שוויצרים שלא בדיוק מאירים לו פנים. הבדלי התרבות בין אירופה לאמריקה מוצגים כאן בהומור, אך מתחתיו מסתתר עיסוק בגזענות הממוסדת. השוטרת שאיתה הוא עובד מציפה שאלות על אלימות משטרתית נגד שחורים ותוהה למה בחר להיות חלק ממערכת כזאת.

ג'ק עוסק בכלל בדרך כלל בנושאי הלבנת הון, והוא נקלע לחקירת השוד, אך מגלה בה אינטרס אישי, כמעט אובססיבי. קצין משטרה שוויצרי מאשים אותו שהוא גוזל ממנו את התיק הגדול, ה"לוויתן", ומותיר לו רק פלנקטון. "אתה מובי דיק", הוא אומר לג'ק, מתייחס לקלאסיקה מאת הרמן מלוויל. אלא שהדימוי מתפתח ומתברר שג'ק הוא למעשה קפטן אחאב, הנחוש לעשות הכול כדי לתפוס את הלוויתן שלו, פול גאלווין. אך האם פול הוא באמת המטרה? קשה לענות, בסדרה שבה לא תמיד ברור עם מי אמור הצופה להזדהות.

3 דברים שכדאי לדעת

● הסדרה מתרחשת בחג המולד אך צולמה בקיץ, בטמפרטורות שהגיעו ל-38 מעלות. חלק מהצילומים נערכו בבודפשט ובאזור האלפים באוסטריה.

● הסדרה עלתה ב-13 בנובמבר ושידורה יסתיים ב-25 בדצמבר - ערב חג המולד, כהד לנושא המרכזי בה.

● שני כוכבי הסדרה, ג'יימי דורנן ("50 גוונים של אפור") ואנתוני מאקי ("קפטן אמריקה"), משמשים גם כמפיקים שלה בפועל.

עוד מהז'אנר

● בית הנייר - סדרת הלהיט הספרדית שיצר אלכס פינה, שנרכשה על ידי נטפליקס ושם שודרה בין 2017 ל-2021. אדם המכונה "הפרופסור" אוסף שמונה אנשים לביצוע אחד ממעשי השוד הגדולים בהיסטוריה. היעד: המטבעה המלכותית של ספרד. חברי הצוות לוכדים בני ערובה עמם במטבעה כשהמשטרה צרה עליהם. כמו ב-"12 12 12", גם כאן יש משחק מתמשך בין תכנון הפשע לביצועו, מרדפי חתול ועכבר מול המשטרה, וקשרים בינאישיים סבוכים המאיימים לשבש את התוכנית.

● לופן - סדרת הפשע הצרפתית בכיכובו של עומאר סי, שיצרו ג'ורג' קיי ופרנסואה אוזאן ועלתה בנטפליקס ב-2021. פורץ מתוחכם מתכנן נקמה על עוול שנעשה לאביו. השראתו היא ארסן לופן, הפושע הספרותי האלגנטי, ועל פי מעלליו הוא מתכנן ומבצע את מעשי השוד. גם כאן יש משחק של מרדף בין הגנב לחוקר המשטרה, תוך שימוש בתחפושות, תחבולות ותכנון מוקפד. הסדרה הופכת את דמות הגנב למעין גיבור תרבות תוך עיסוק בזהות, במעמד ובפערים חברתיים.

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קרקע לא מוכרת (Unaccustomed Earth)



תשודר: נטפליקס

מספר עונות: 1, 8 פרקים

דרמה משפחתית בת שמונה פרקים, שיצרה ועיבדה למסך מדהורי שקאר ותעלה בנטפליקס ב-17 בדצמבר. הסדרה מבוססת על קובץ הסיפורים המצליח של הסופרת ג'ומפה להירי, שמשמשת כמפיקה בפועל, ומשלבת כמה סיפורים כדי יחידה סיפורית אחת. אלה עוסקים בבני הדור השני להגירה, המעצבים את זהותם בארה"ב ביחס למולדת הישנה. אפשר לקוות שהרגישות, המורכבות והיופי של עולמה הספרותי של להירי יעברו גם אל המסך.

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נשואים פלוס

משודר: yes, HOT

זמן עלייה: 1987

מספר עונות: 11

מספר פרקים: 259

סיטקום פורץ דרך ששודר ברשת פוקס האמריקאית בשנים 1997-1987 והציג על המסך משפחה לא מתפקדת שכמותה לא נראתה קודם לכן. אל באנדי הוא מוכר נעליים מתוסכל הנשוי לפגי, שכל עיסוקה הוא רביצה על הספה ואכילת ממתקים. לשניים בן מתחכם וסרקסטי ובת יפה, אך לא בדיוק מבריקה. זו קומדיה ארסית במיוחד, ולמרות שהיא מפרקת את ערכי המשפחה המקודשים באמריקה, היא זכתה להצלחה מסחררת. גם היום היא עדיין בועטת, חתרנית ובעיקר מצחיקה.