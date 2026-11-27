עדכונים שוטפים

23:48 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יורט והושמד כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לעבר האזור הדרומי של המדינה

00:20 - זמן קצר לאחר שסעודיה הודיעה כי יירטה והשמידה כטב"ם ששיגרו החות'ים מתימן לעבר דרום הממלכה, פרסמה סעודיה התרעות על "סכנה אפשרית" בערים אבהא וח'מיס מושייט שבדרום המדינה

01:02 - טראמפ בשיחת טלפון עם חיילים אמריקאיים לרגל חג ההודיה: "הניצחון באיראן נמצא בהישג ידינו. הוא יגיע מתי שאני ארצה שהוא יגיע. אנחנו מנסים להיות נחמדים. אנחנו נותנים להם כל הזדמנות להגיע להסכם ולהציל חיים רבים, אבל אני לא בטוח שהם ינצלו את ההזדמנות הזאת. הרבה אנשים שואלים למה - הם משוגעים? אולי הם באמת משוגעים"

01:57 - טראמפ: דיברתי בימים האחרונים עם נתניהו. אם נעשה משהו אנחנו בוודאות נתקוף את הר המכוש. אבל לא ראינו פעילות שם. יהיה נחמד אם נוכל לעשות עסקה.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12