סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:05

יום המסחר בשווקים הגלובליים נפתח ברגל ימין, אחרי שהבורסה בניו יורק הייתה סגורה אתמול (ה') לרגל חג ההודיה, כאשר לפי שעה נדמה שוול סטריט תצליח להמשיך במומנטום החיובי שלה אחרי קאמבק מרשים ביום המסחר האחרון.

באסיה, בורסת סיאול מובילה את העליות ומזנקת ביותר מ-4%, בורסת שנגחאי קופצת ביותר מ-3%, והבורסות בטוקיו ובהונג קונג מתרוממות שתיהן בכ-2%. בניו יורק, החוזים העתידיים על הנאסד"ק מזנקים בקרוב ל-3%, החוזים על ה-S&P 500 מתרוממים בכ-1.8% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-1%. המסחר בארה"ב יתנהל היום במתכונת מקוצרת בשל החג ויינעל בשעה 20:00 שעון ישראל.

בשוק המט"ח, הדולר נחלש הבוקר מול השקל בשיעור חד של 0.6% ושערו שובר מתחת לרף ה-3.3 שקלים.

נזכיר כי ביום רביעי, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, אחרי שפתחה אותו בצניחה חדה של המדדים המרכזיים. זאת, כאשר ברקע חששות בתחום ה-AI, נתוני אינפלציה חמים מן המצופה ומכסים חדשים עליהם הכריזה ארה"ב (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ננעל בירידה של כ-0.6% בלבד (אחרי שבשפל שלו איבד כ-4.5%), ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3%, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3%. במרקטוואץ' דווח כי הדאו ג'ונס ביצע בכך את הקאמבק הגדול ביותר שלו בקרוב לחמש שנים. במקביל, נרשמה נהירה לעבר האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

מניית אנבידיה המשיכה במומנטום השלילי שלה אחרי הראלי הענק שלה ביום שני, במהלכו טסה ביותר מ-30%. מניית אנתרופיק ירדה במהלך רוב היום, אך לבסוף ננעלה בירוק, אם כי במחיר שעדיין נמוך מעט ממחיר ההנפקה שלה. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, צמצמה את מרבית הירידות שרשמה במהלך היום וננעלה בירידה של כ-0.5% בלבד, כאשר בלטו לשלילה גם מיקרון ו- AMD .

ב-CNBC דווח כי סוחרים ייחסו את ההתאוששות המרשימה למחזורי המסחר הדלילים לקראת חג ההודיה, כמו גם לפוסט שפרסם המשקיע הנודע מייקל ברי בבלוג שלו. ברי, שהתפרסם בזכות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי לפני פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, כתב כי הוא מכר את אופציות הפוּט (put options) האחרונות שלו על הנאסד"ק-100. אופציות פוט מאפשרות למכור נכס במחיר קבוע מראש עד למועד פקיעה מסוים, ומשקיעים משתמשים בהן כדי לגדר מפני ירידות או להמר נגד מחיר של מדדים או מניות.

"במישור הגלובלי, הפורטפוליו שלי יותר לונג ופחות שורט ממה שהוא היה כבר זמן מה", כתב ברי. עם זאת, הוא ציין כי מדובר במצב שככל הנראה יהיה זמני, וכי הוא ממשיך לבחון הזדמנויות לשורטים. ברי ידוע בסקפטיות שלו לגבי תחום ה-AI, והיה עד לאחרונה בשורט על לא מעט שחקניות מרכזיות בתחום, ביניהן פלנטיר ו אנבידיה .

הרבה אנליסטים ציינו במהלך השבוע שלמרות החששות המתמשכים סביב המסחר בתחום ה-AI, החולשה שנראתה לאחרונה קשורה יותר בפוטנציאל להעלאות ריבית אגרסיביות מצד הפדרל ריזרב. וורן פיס, מייסד שותף בחברת המחקר 3Fourteen Research, אמר ל-CNBC ביום רביעי כי "הרבה מהדברים האלה באמת קשורים בסוף לפד. זה הגורם הבולט בטווח הבינוני".

פיס הוסיף כי הרבה עמיתים שלו הביעו דאגות מפני "שידור חוזר של 2018", אז הבנק המרכזי העלה ריבית ארבע פעמים. "אני חושב שיש כל כך הרבה קווי דמיון משונים, ולכן זה מה שאנחנו עוקבים אחריו", הוא אמר.

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