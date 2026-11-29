אחרי יותר משמונה שנים בשלטון, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז עומד היום (א') בפני אחד המבחנים הפוליטיים המשמעותיים בקריירה שלו. כ-39 מיליון ספרדים זכאים להשתתף בבחירות הכלליות המוקדמות, שיכריעו לא רק את זהות הממשלה הבאה, אלא גם את הכיוון הפוליטי של אחת המדינות הגדולות באיחוד האירופי. מול סנצ'ז והמפלגה הסוציאליסטית ניצבות מפלגת העם השמרנית (PP), בראשות אלברטו נונייס פייחו, ומפלגת הימין Vox, בהנהגת סנטיאגו אבסקל.

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סנצ'ז, שמכהן מאז 2018, החליט בתחילת אוקטובר להקדים את הבחירות, לאחר שהפרלמנט דחה שתי יוזמות ממשלתיות להתמודדות עם משבר הדיור. ההחלטה התקבלה בשעה שהממשלה כבר סבלה מירידה משמעותית בתמיכה הציבורית, בעקבות פרשות שחיתות הקשורות לאנשים בסביבתו של ראש הממשלה, מחלוקות סביב מדיניות ההגירה ושורה של משברים ציבוריים. מבחינת סנצ'ז, הקדמת הבחירות הייתה גם ניסיון לחדש את המנדט הציבורי שלו ולהפוך את משבר הדיור לסוגיה המרכזית שעליה יוכרע עתיד הממשלה.

אלא שהסקרים האחרונים מצביעים על תחרות קשה. לפי ממוצע הסקרים שפרסם העיתון אל פאיס ב-24 בנובמבר, מפלגת העם זוכה לתמיכה של 31.5% מהבוחרים, לעומת 29% למפלגה הסוציאליסטית ו-18% לVox. מאז ההכרזה על הבחירות הצליחו הסוציאליסטים לצמצם את הפער מול השמרנים, אבל גם במקרה של ניצחון של אחת המפלגות הגדולות, הרכבת הממשלה עשויה להתברר כמשימה מורכבת.

בספרד נדרשים 176 מושבים לרוב מוחלט בבית התחתון, שבו 350 חברים. בבחירות הקודמות ב-2023 זכתה מפלגת העם במספר המושבים הגדול ביותר, אך פייחו לא הצליח להקים קואליציה. סנצ'ז, לעומתו, הצליח להישאר בתפקיד בזכות שיתוף פעולה עם מפלגות שמאל ומפלגות אזוריות, לרבות מפלגות בדלניות מקטלוניה ומחבל הבאסקים. כעת ניצבת בפניו בעיה נוספת: המפלגות שמשמאל לסוציאליסטים מפוצלות, ומתקשות להציג חזית מאוחדת.

אחד המאפיינים הבולטים של מערכת הבחירות הוא השיח הער בנושא הכלכלי. ובתוך העניין הזה בולט נושא הדיור. צעירים ומשפחות רבות מתקשים לעמוד במחירי הדיור.

בעיית הדיור במרכז העימות

לפי תחזית הנציבות האירופית, כלכלת ספרד צפויה לצמוח השנה ב2.6%, לאחר שגם ב-2025 רשמה צמיחה גבוהה יחסית לשכנותיה. עם זאת, העלייה במחירי הדירות והשכירות הפכה את רכישת הדירה הראשונה ליעד שהולך ומתרחק עבור צעירים רבים.

בסקר של המרכז הספרדי למחקר סוציולוגי (CIS), שפורסם בנובמבר, 55.7% מהנשאלים ציינו את הדיור כאחת הבעיות המרכזיות של המדינה. אחריו ניצבו ההגירה והמצב הכלכלי.

הנושא הזה עומד במרכז העימות בין המפלגות. סנצ'ז מבקש להרחיב את ההתערבות הממשלתית בשוק הדיור, לרבות הגבלות על שכר דירה וצעדים נגד השכרה לטווח קצר. מפלגת העם דוגלת בהגדלת היצע הדירות באמצעות צמצום רגולציה, הטבות לרוכשים צעירים ועידוד הבנייה.

במקביל, האופוזיציה מבקשת להסיט את הדיון מהכלכלה להישגיה ולכישלונותיה של הממשלה. לאורך השנה האחרונה התנהלו כמה חקירות ופרשות משפטיות שנגעו לבכירים לשעבר במפלגה הסוציאליסטית ולאנשים בסביבתו הקרובה של סנצ'ז. אחת המרכזיות שבהן היא פרשת קולדו, העוסקת בחשדות לאי סדרים ולהטיית חוזים ציבוריים בתקופת מגפת הקורונה.

גם נגד רעייתו של סנצ'ז, בגוניה גומס, התנהלו הליכים משפטיים, ואחיו דוד הסתבך בפרשה הקשורה להעסקתו במגזר הציבורי. ראש הממשלה הכחיש לאורך הדרך כל מעורבות בעבירות, וטען כי חלק מההליכים נגד סביבתו נועדו לפגוע בו פוליטית. מפלגת העם, מצדה, הציבה את פרשות השחיתות במרכז הביקורת על הממשלה.

לכך נוספה פגיעה באמון הציבור בעקבות שתי תאונות רכבת קטלניות שהתרחשו בספרד במהלך השנה. בתאונה שאירעה ב28 באוקטובר נהרגו 69 בני אדם, והאירוע העלה מחדש שאלות נוקבות בנוגע לבטיחות רשת הרכבות המהירות של המדינה, שנחשבה במשך שנים לאחד מסמלי ההצלחה של ספרד המודרנית.

ההגירה מחזקת את הימין

סוגיה נוספת שמלווה את הקמפיין היא ההגירה. סנצ'ז נמנה עם המנהיגים האירופים המבליטים את תרומתם הכלכלית של מהגרים לשוק העבודה, במיוחד במדינה המתמודדת עם הזדקנות האוכלוסייה ומחסור בעובדים בחלק מענפי המשק.

אבל משבר ההגירה שהתרחש בקיץ במובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה, כאשר עשרות אלפי מהגרים ניסו לחצות את הגבול לשטח ספרד, הגביר את הלחץ הציבורי על הממשלה. מפלגות הימין האשימו את סנצ'ז באובדן שליטה על הגבולות, ודרשו להחמיר את מדיניות הכניסה והגירוש.

מפלגת העם מציעה להגביר את הפיקוח על ההגירה, לצד שמירה על מסלולים המאפשרים הבאת עובדים לענפים הזקוקים להם. Vox מציגה עמדה מחמירה יותר, הכוללת הגברת גירושם של מהגרים השוהים במדינה שלא כחוק, הקשחת תנאי ההתאזרחות ומתן עדיפות לאזרחים ספרדים בקבלת חלק מההטבות החברתיות.

התחזקותה של Vox היא אחת ההתפתחויות הפוליטיות הבולטות בספרד בשנים האחרונות. המפלגה, שנוסדה ב2014, משלבת לאומיות ספרדית, התנגדות להגירה בלתי חוקית וביקורת חריפה על חלק מהמדיניות החברתית של השמאל. אם מפלגת העם תקים ממשלה בשיתוף Vox, תהיה זו כניסה היסטורית של מפלגת ימין רדיקלי לממשלה הלאומית בספרד מאז תום שלטונו של פרנסיסקו פרנקו והמעבר לדמוקרטיה.

למרות שהבחירות עוסקות בראש ובראשונה בענייני פנים, להכרעה במדריד עשויות להיות גם השלכות בינלאומיות. סנצ'ז הפך בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים באירופה בהתנגדות לחלק ממדיניותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

עימותים עם טראמפ

אחת מנקודות המחלוקת המשמעותיות ביותר נוגעת להוצאות הביטחון במסגרת נאט"ו. ספרד העלתה את הוצאותיה הצבאיות והגיעה ב-2025 ליעד הקודם של הברית, 2% מהתוצר. אבל סנצ'ז התנגד להתחייבות החדשה להקצות 5% מהתוצר להוצאות ביטחון וביטחון נלוות עד 2035, בטענה שספרד מסוגלת לעמוד בדרישות המבצעיות של הברית גם בהוצאה נמוכה משמעותית.

העמדה הזאת הובילה לעימותים עם טראמפ, שמתח ביקורת על ספרד ואפילו איים בצעדים כלכליים נגדה. המחלוקות התרחבו גם למלחמה באיראן, כאשר ממשלת סנצ'ז סירבה לאפשר לכוחות האמריקאיים להשתמש בבסיסים בספרד ובמרחב האווירי שלה לצורך הפעולות הצבאיות.

מפלגת העם ו-Vox תומכות בהגדלת ההשקעה בביטחון, אם כי שתיהן נמנעות מהתחייבות חד משמעית לשיעור ההוצאה המדויק. ממשלה חדשה עשויה לשנות את הטון מול וושינגטון ולפעול לחיזוק הקשרים עם הממשל האמריקאי.

הסוגייה הישראלית

גם היחסים עם ישראל הפכו לנקודת מחלוקת חריפה בין המחנות הפוליטיים. מאז פרוץ המלחמה בעזה הפך סנצ'ז לאחד המבקרים הקולניים ביותר של ישראל באירופה, והאשים את ממשלת נתניהו בביצוע רצח עם ברצועה, טענה שישראל דוחה בתוקף. בספטמבר 2025, כאשר הכריז על שורת צעדים נוספים נגד ישראל, עורר סערה לאחר שהתייחס גם לאפשרות של שימוש בכוח צבאי. "לספרד, כידוע, אין פצצות גרעיניות, גם לא נושאות מטוסים או עתודות נפט גדולות. איננו יכולים לעצור לבדנו את המתקפה הישראלית, אבל אין פירוש הדבר שנפסיק לנסות", אמר. דבריו עוררו תגובות חריפות בישראל, ולשכת ראש הממשלה האשימה אותו בהשמעת איום של רצח עם. ממשלתו הכירה במדינה פלסטינית במאי 2024, קידמה אמברגו נשק על ישראל, הטילה מגבלות על מעבר משלוחי ציוד צבאי המיועדים לה, וקראה לאיחוד האירופי לנקוט צעדים נוספים נגדה.

מנגד, מפלגת העם השמרנית מבקשת לשנות את הכיוון, אבל היא לא מאמצת את כל עמדותיו של הימין הלאומני. במצע הבחירות שלה היא מגדירה את ישראל כשותפה מרכזית לקידום פתרונות מדיניים במזרח התיכון, לצד מדינות ערב, ומציגה את המשטר האיראני כגורם מערער היציבות המרכזי באזור. פייחו מתח ביקורת על הסנקציות והגבלות הנשק שהוביל סנצ'ז, וממשלת ימין בראשותו עשויה לפעול לשיקום היחסים עם ישראל ואף לבחון מחדש את האמברגו. עם זאת, מפלגת העם אינה מתחייבת לבטל את ההכרה במדינה פלסטינית, ואף מדגישה את הצורך בהגנה על אזרחים פלסטינים ברצועת עזה.

Vox, לעומת זאת, מציגה קו פרו ישראלי מובהק הרבה יותר. מנהיגה סנטיאגו אבסקל ביקר בישראל במאי 2024, נפגש עם נתניהו והצהיר כי ממשלה בראשותו תחזור בה מההכרה במדינה פלסטינית. אבסקל תמך בפעולותיה של ישראל נגד חמאס, תקף את סנצ'ז על מדיניותו וטען כי ראש הממשלה הספרדי מעדיף את חמאס על פני ישראל. עם זאת, בניגוד להצהרותיו הפומביות, מצע הבחירות הנוכחי של Vox אינו כולל התחייבות מפורטת בנוגע לישראל.

משמאל לסנצ'ז, לעומת זאת, דורשות המפלגות להחריף עוד יותר את המדיניות כלפי ישראל. ברית השמאל Frente Amplio, בהובלת ראשת עיריית ברצלונה לשעבר עדה קולאו, מתחייבת לקדם אמברגו נשק מלא וקבוע, להפסיק שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל ולפעול להשעיית הסכם האסוציאציה שלה עם האיחוד האירופי. מפלגת פודמוס, המתמודדת בנפרד בבחירות, מציגה עמדה מחמירה אף יותר: במצע שלה היא קוראת לניתוק היחסים הדיפלומטיים, התרבותיים והמסחריים עם ישראל, לאמברגו נשק ללא חריגים ואף להכרה בציונות כביטוי של גזענות. לכן, גם אם סנצ'ז יצליח להישאר בשלטון, זהות שותפיו הקואליציוניים עשויה להשפיע על מידת ההחמרה במדיניות כלפי ישראל.

מעבר לסוגיות המדיניות הספציפיות, הבחירות בספרד עשויות להשפיע על מאזן הכוחות הפוליטי באירופה. סנצ'ז הוא אחד המנהיגים הבולטים שנותרו למחנה הסוציאל־דמוקרטי בקרב המדינות הגדולות באיחוד האירופי. שינוי שלטוני במדריד עשוי לחזק את המחנה השמרני האירופי, בין היתר בדיונים על הגירה, ביטחון, תקציבים ומדיניות כלפי ארצות הברית.

עכשיו, עם פתיחת הקלפיות, השאלה המרכזית אינה רק איזו מפלגה תקבל את מספר הקולות הגדול ביותר, אלא איזה גוש פוליטי יצליח להרכיב ממשלה. סנצ'ז כבר הוכיח בעבר כי הוא מסוגל להישאר בשלטון גם כאשר יריביו זוכים במספר מושבים גדול משלו. מערכת הבחירות הנוכחית תבחן מחדש את יכולתו לגבש רוב פרלמנטרי במציאות פוליטית מקוטבת ומפוצלת.