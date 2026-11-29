1 הלמ"ס נגד משרד האוצר: הבכיר שהטיח בסגנית הכלכלן הראשי "את מועלת בתפקידך"

התנצחות לא טריוויאלית ברשתות החברתיות נרשמה לאחרונה, כאשר דנו בן-חור, יועץ בכיר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תקף בפייסבוק את גלית בן נאים, סגנית בכירה לכלכלן הראשי במשרד האוצר. בן-חור האשים את בן נאים בפרסום פרטים המאפשרים לזהות אדם שביצע עסקת נדל"ן, ובתגובה לפוסט שלה כתב: "את מועלת בתפקידך ועוברת על חוק הגנת הפרטיות".

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מדובר בפוסט שבו סיפרה בן נאים על מכירת דירות בהפסד ועל ביטולי עסקאות. בפתיח ציינה כי הבחינה שפוסטים בנושאים אלה זוכים לחשיפה: "ביטולי עסקאות ומכירות בהפסד זה בבחינת קלף מנצח. אז כמו שאומרים, הרכב מנצח לא מחליפים".

לפי הניתוח שהציגה, 57% מהמשקיעים שמכרו בשנת 2025 דירה באזור תל אביב, לאחר שהחזיקו בה עד חמש שנים, רשמו הפסד ריאלי. בן נאים ציינה כי רק מיעוט מהמשקיעים שמכרו באזור החזיקו בדירה לתקופה קצרה יחסית. רבות מהדירות הללו נרכשו, לדבריה, בשנת 2021, לפני תחילת העלאות הריבית.

אחת הדוגמאות שהביאה הייתה דירת יוקרה בתל אביב, שנמכרה במעט יותר מ-10 מיליון שקל - מחיר נמוך משמעותית מזה ששולם עבורה שנתיים קודם לכן. לדברי בן נאים, המוכר רכש אותה מרוכשים שהסבו אליו את החוזה מול הקבלן, ושילמו לקבלן את התשלום האחרון מתוך תמורת המכירה. להערכתה, כך נמנעו מתשלום דמי ביטול. "מצאו מישהו שנכנס לנעליהם. בדיעבד, נראה שהנעליים היו גדולות עליו", כתבה.

בן-חור כתב לה בתגובתו: "בושה שאת מפרסמת עסקה בודדת, כגוף ממשלתי שאמור לשמור על סודיות. קל מאוד לזהות מי ביצע את העסקה לפי הנתונים שסיפקת". בהמשך הוסיף כי "בקלות יכולתי לתת דוגמה הפוכה, אך אנחנו בלמ"ס מכבדים את חוק הגנת הפרטיות, ולעולם לא מדברים על עסקה שאדם פרטי ביצע".

כשאחת המגיבות קראה לו להתנצל, הוא השיב: "אני פשוט בהלם שאישיות בכירה באוצר לא עושה את עבודתה".

תגובתו של בן-חור אינה מופיעה עוד בפוסט, ולא ידוע מי הסיר אותה.

מלמ"ס לא נמסרה תגובה לדברים.

2 שופרסל ו-BUYME נפרדים ממינקובסקי

בחודש האחרון נפרדו שני לקוחות בולטים ממשרד יחסי הציבור מינקובסקי תקשורת: קמעונאית המזון שופרסל ופלטפורמת המתנות הדיגיטליות BUYME סיימו לאחרונה את ההתקשרות עם המשרד.

האחים שלומי (מימין) ויוסי אמיר, בעלי שופרסל / צילום: יונתן בלום

שופרסל הצטרפה לקבוצת מינקובסקי באביב 2025, כשנה לאחר שהאחים יוסי ושלומי אמיר רכשו את השליטה ברשת, במסגרת השינויים הארגוניים שהובילו בחברה. המשרד נבחר אז ללוות את הנהלת הרשת בהיבטים התקשורתיים והאסטרטגיים, לאחר סיום התקשרות ארוכת-השנים עם רני רהב. בחודש שעבר שב רהב לעבוד עם שופרסל. חברת המתנות BUYME הצטרפה למינקובסקי לפני כשלוש וחצי שנים, וכעת גם היא כאמור נפרדת מהמשרד.

קבוצת מינקובסקי פועלת בתחומי יחסי הציבור, הייעוץ האסטרטגי, ניהול המשברים והפרסום, ובין לקוחותיה נמנים גם סיבוס, גינדי אחזקות, הסטוק, ראפיד, אפספלייר ואימפרבה.

3 קמפיין

לרגל יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, קבוצת דנה כחלון תקשורת יזמה עבור ארגון נעמת את קמפיין הרשת "לעצור. להקשיב. לשנות. נעמת כאן בשבילך". במסגרת המהלך גויסו שורה של מובילות דעת קהל ומשפיעניות, ששיתפו סרטונים בגוף ראשון סיפורים על אלימות פיזית, רגשית, מילולית וכלכלית במערכות יחסים.

הסיפורים הוצגו מבלי לחשוף את המהלך שעומד מאחוריהם, במטרה לעורר הזדהות, לייצר שיח ציבורי ולהמחיש כיצד אלימות יכולה להסתתר גם בתוך סיטואציות יומיומיות. רק בהמשך נחשפו המסר המשותף שמאחורי הסרטונים - והעובדה כי אלה סיפורים של נשים אחרות, שהמשפיעניות סיפרו בקולן.

לדברי יו"ר נעמת, חגית פאר, "העובדה שהסרטונים הציפו גל של תגובות מוכיחה שהציבור הישראלי מבין שהאלימות נמצאת סביבנו, והוא כבר לא מוכן להסיט מבט. בנעמת אנחנו רואות יום יום בשטח שאלימות לא מתחילה במכה הראשונה, וההשפעה שלה ממשיכה דורות קדימה. המטרה שלנו בקמפיין הזה היא לא רק לעורר הזדהות, אלא לייצר שינוי תודעתי אמיתי. הקמפיין הזה הוא קריאת השכמה לכולנו".

כחלון מוסיפה כי "היה לנו חשוב לייצר מהלך שלא רק יעלה את המודעות לאלימות נגד נשים, אלא יגרום לאנשים לעצור, לראות את מי שסביבן, ולתת לנשים שנמצאות במעגל האלימות את האומץ לפנות לקבלת עזרה".

4 מינויים חדשים

דן אורנשטיין, 57, יכהן כמנכ"ל ניופאן החל מ-1 בינואר. קודם לכן כיהן במשך כ-12 שנים כמנכ"ל חברת הרכב צ'מפיון מוטורס.

דן אורנשטיין / צילום: יח''צ

אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר, מונה לסגן נשיא התאחדות התעשיינים.

אדריכלית לילך מור מונתה לסמנכ"לית התכנון בחברת הנדל"ן רותם שני. קודם לכן כיהנה כמנהלת מחלקת התכנון האורבני בקבוצת תדהר.