1 בלעדי: פתאל משקיעה כ-160 מיליון בשלושה מלונות חדשים

קבוצת פתאל של איש העסקים דוד פתאל מרחיבה את פעילותה באירופה, ורוכשת שלושה מלונות. באוקטובר הושלמה עסקת הרכישה של מלון "דה בריסטול" על קו המים של הנמל ההיסטורי בבריסטול שבאנגליה. המלון כולל 187 חדרים, והוא כבר מותג כ"לאונרדו" - הרשת הראשית של פתאל, הכוללת מעל 200 בתי מלון באירופה.

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בדצמבר הקרוב תושלם הרכישה של מלון "רנסנס פריז לה דיפנס" בלב רובע העסקים של בירת צרפת, הכולל 330 חדרים; ובינואר 2027 תושלם עסקת רכישה של הריזורט אפוסטולטה באי קפלוניה שביוון, הכולל 185 חדרים. סך ההשקעה ברכישות נאמד בכ-133 מיליון אירו, כאשר רוב הסכום מופנה למלון בפריז. עוד כ-23.5 מיליון אירו יושקעו בשיפוץ ובשדרוג שלושת המלונות.

הרכישה מתבצעת באמצעות "שותפות פתאל" - מודל פיננסי של קרנות השקעה פרטיות, שבאמצעותן מגייסת קבוצת פתאל הון מגופים מוסדיים. לפי ההודעה לשותפים במודל, גם הריזורט ביוון יעבור מיתוג מחדש ל"לאונרדו".

מדובר בריזורט 5 כוכבים בקו החוף הדרום מזרחי של האי, בסמוך לעיירה Skala. כאמור, כיום הוא כולל 185 חדרים אך בכוונת החברה להוסיף לו עוד 12 בחודשים הקרובים. השותפות תממן את העסקה ממקורותיה העצמיים, בנוסף למימון בנקאי בגובה 65% מהרכישה והשיפוץ.

מפתאל לא התקבלה תגובה.

2 שיווק

רשת המזון המהיר מקדונלד'ס ישראל נפרדת מתוכנית המק-קוינס, ומאמצת את מודל הנאמנות של הרשת העולמית, MyMcDonald's. התוכנית החדשה תושק ב-1 בדצמבר, כחלק ממאמצי הרשת להגדיל מכירות. במסגרת המודל החדש יצברו חברי המועדון 8 נקודות על כל שקל שיוציאו ברשת, ויוכלו להמיר אותן למוצרים מהתפריט ולפריטים ממותגים.

תוכנית הנאמנות החדשה של מקדונלדס / צילום: יח''צ

החידוש המרכזי במודל הוא הרחבת האפשרות לצבור נקודות גם בעמדות ההזמנה הדיגיטליות בסניפים, ולא רק באתר ובאפליקציה. כך ירחיבו במקדונדל'ס את המידע שהם מחזיקים על הרגלי הצריכה של הלקוחות, ויתאימו להם הצעות שיווקיות בעתיד.

3 אופנה

בית האופנה גולברי ערך פרמיירה לסרט "פגוש את הכלה" בפלאנט עזריאלי איילון - ובמסגרתה הציג את חנות הקונספט החדשה בפארק הצפון בציפורי, שתיפתח בהשקעה של כמיליון שקל. החנות תשתרע על פני כ-250 מ"ר, ותכלול חדר VIP לשירותי סטיילינג.

האחים דוד ומשה גולברי עם הפרזנטורית אילנית לוי / צילום: אמיר מאירי

4 חינוך

מאז 2020 היו בתי הספר בישראל סגורים יותר מ־130 ימים בשל קורונה, מלחמות ושביתות. תלמידי י"ב בצפון הפסידו כ־200 ימי לימוד, ותלמידים בעוטף עזה אף 318 ימים. כך עולה מנתונים של תנועת "עלינו", בהובלת בכיר ההייטק לשעבר ראובן טאוב. בתנועה מבקשים להפנות את הזרקור גם למחיר הכלכלי של סגירת בתי הספר: הורים שנעדרים מעבודתם, פגיעה בפריון, והשלכות ארוכות טווח על ההון האנושי של ישראל.

ראובן טאוב / צילום: אוראל כהן

הרעיון שטאוב מקדם בימים אלה הוא "תיק השביתה" - היערכות מראש, שתאפשר למערכת החינוך להמשיך לפעול גם כשהכיתות נסגרות, במקום לאלתר פתרונות בכל משבר מחדש. במסגרת המהלך תתקיים ב-30.11 תחרות No Bell Prize, שבה יוצגו פתרונות טכנולוגיים חדשניים שפתחו בני נוער, בליווי אנשי תעשיית ההייטק.