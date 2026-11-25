זה שבועות ארוכים שהצרכנים הישראלים נתקלים במחסור בקוטג' במדפי המקררים, ונראה כי פתרון אינו נמצא באופק. בשיחות עם גלובס טוענים הקמעונאים כי הכמויות הקבועות שאליהן התרגלו בעבר הולכות ומצטמצמות, והמדפים נותרים ריקים במקרה הגרוע - ודלילים במקרה הטוב.

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למעשה, בארבע מרשתות המזון הגדולות בישראל, שעמן שוחחנו, התשובה נשמעה זהה. "חשוב להבין שאין מלאי של קוטג'", מסביר גורם בשוק הקמעונאות. "בכל הארץ קיימים חוסרים מול ביקושים גבוהים מצד הצרכנים, שאין לנו בהרבה מקרים אפשרות לספק".

קמעונאי בכיר אחר אומר כי "אין סוף לסאגה הזו. לדבריהן (הכוונה למחלבות, נ"ש), מדובר בעודף ביקוש. נכון, הם מספקים לנו קוטג' - אבל האם זה מספיק? לא. לכולם חסר".

גורם בכיר אחר טוען כי ישנם חוסרים גם בחלב הניגר. "אנחנו לא במצב שמגבילים את הכמות שכל לקוח קונה", הוא אומר, "אבל אם מגיעים לסניפים, פשוט רואים לפעמים מדף ריק". לדבריו, גם אם לא מדובר במוצר צריכה בסיסי, "יש להפעיל לחץ, אפילו מכיוון הממשלה, כדי לטפל בעניין.

"מדובר במוצר צריכה בסיסי ביותר, שאף אחד לא מעז לגעת במחיר שלו מאז 2011. לא מדובר פה במוצר מותרות, וצריך שמישהו ייתן לציבור את מה שהוא מבקש, וזה לא הרבה".

בתנובה, עם זאת, מכחישים טענות לגבי פערים בייצור. בשטראוס ובטרה אומרים גם כי אין מחסור בקוטג' או פערים בייצור ובאספקה. במשרד החקלאות אומרים כי הם אינם מכירים מציאות של מחסור, וכי קיים עודף של חלב גולמי במחלבות.

שליטת השוק

לפי נתוני סטורנקסט, שוק הקוטג' בישראל מגלגל עשרות מיליוני שקלים בחודש. השחקנית הגדולה ביותר בתחום היא תנובה, עם קרוב ל-80% מנתח השוק. אחריה בתור שטראוס, ושלישית טרה (המוחזקת על ידי החברה המרכזית למשקאות).

מפילוח הפעילות של שלושתן עולה גידול של עשרות אחוזים במכר הכספי ובמכר הכמותי של גביעי קוטג' בהשוואה בין החודשים אוקטובר 2025 לאוקטובר 2026. הגידול הזה מוכיח כי הציבור אכן קונה יותר קוטג' - והמחלבות מגבירות את הייצור גם הן.

בשנים האחרונות השקיעה תנובה בפתרון בעיות בשרשרת האספקה, בעקבות הביקוש לקוטג', ובהרחבת והגדלת יכולת הייצור שלה, אך כאמור המציאות בשטח מעידה על מחסור. באופן טבעי, נשאלת השאלה מדוע יתר השחקניות בתחום לא מגבירות את קצב הייצור שלהן, ומנסות להשתלט על החור שנפער בפער שבין הביקוש הגבוה להיצע הנמוך.

היסטוריה של מחסור

המחסור הנוכחי הוא למעשה רק המשך לתקופות מחסור קודמות. נזכיר כי רק לפני מספר חודשים דווח בהרחבה על מחסור "נקודתי זמני", הנובע מתקלה שנרשמה במחלבת אלון תבור של תנובה. מאז, כמובן, התקלה תוקנה, החוסרים שהורגשו הלכו והצטמצמו - אך כעת המגמה חוזרת על עצמה.

בעבר קשרו במחלבות הגדולות את המחסור בקוטג' לפופולריות של המוצר. אמנם הוא יצא כבר לפני מספר שנים מרשימת המוצרים בפיקוח, אך נחשב למוצר צריכה בסיסי במשקי בית רבים. במחלבות הזכירו אז כי בשנים האחרונות עלתה המודעות לדיאטה המבוססת על צריכה מוגברת של חלבון; וכן טענו כי הגידול באוכלוסייה משפיע גם הוא על כמויות הצריכה.

ביולי האחרון טענה המשנה למנכ"ל תנובה ענת גרוס-שון כי "ברור שאין משהו שאנחנו רוצים יותר מלייצר ולספק את המוצרים שלנו. קוטג' הוא אחד המוצרים האהובים והמבוקשים שלנו, והאינטרס היחיד שלנו הוא למכור אותו. אנחנו בסוף חברה עסקית שרוצה למכור".

עוד הוסיפה כי "בשנים האחרונות גדלנו כל שנה בייצור בכ-4%, שזה מיליוני גביעים. בחצי שנה הראשונה של 2026 גדלנו בכ-4.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2025".

מנכ"ל תנובה, גדי קוניא, אמר באוקטובר כי "אין שום מחסור של חלב על המדפים, כי אנחנו השקענו מעל 200 מיליון שקל במכונות חדשות לחלב מפוקח. אנחנו משקיעים גם בחמאה וקוטג', אך אכן היה קצת מחסור אחרי החגים".

מתנובה נמסר בתגובה: "טרנד הקוטג' כבש השנה את הישראלים ביתר שאת, והם הסתערו על המדפים. בהתאם, תנובה הגדילה בצורה משמעותית את היקפי הייצור שלה, כאשר רק בנובמבר האחרון סיפקה 17% יותר קוטג' מהתקופה המקבילה בשנה שעברה".