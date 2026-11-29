תופעת ביטולי העסקאות לרכישת דירות, שבולטת בתקופה האחרונה בשוק הדיור, ניכרת גם בדוחות אזורים . בפרויקט אקסצ'יינג' בצומת עלית ברמת גן בוטלו ברבעון השלישי ארבע עסקאות, ומספר הדירות שנמכרו בו במצטבר חזר לרמתו בסוף השנה שעברה. הביטולים נרשמו בפרויקט שבנייתו כבר הסתיימה, ובו נותר מלאי של עשרות דירות למכירה.

● המנכ"ל ששבר שיא ועכשיו ינהל 18 קניונים ואלפי דירות

● שכר כפול, לפחות: מנכ"ל מגדל רונן אגסי ימונה למנכ"ל מליסרון

מדוחות אזורים לרבעון השלישי של 2026 עולה כי בסוף ספטמבר נותרו בפרויקטים של החברה 200 דירות לא מכורות שבנייתן הסתיימה. באקסצ'יינג' נותרו 68 דירות, אך מרבית המלאי נמצא בפרויקטים אחרים: 48 דירות ב-N סוקולוב בנתניה, 23 במומנט בבת ים, 21 בשער העיר שלב א' בגבעת שמואל ועוד 40 בפרויקטים אחרים שהושלמו.

באקסצ'יינג', הכולל 355 דירות לשיווק, עמד מספר הדירות שנמכרו במצטבר על 287 בסוף ספטמבר. עלות מלאי הדירות הלא מכורות בפרויקט עמדה בספרי החברה על כ-215 מיליון שקל. לאחר סוף הרבעון ועד אישור הדוחות ב-26 בנובמבר נחתם בפרויקט חוזה מכר נוסף אחד.

בדוח מציינת אזורים גם כי 75 דירות באקסצ'יינג', שנפגעו מנזקי הדף של טיל שנפל בסמוך לבניין, הוחרגו מאישור האכלוס שהתקבל ברבעון הראשון. עד מועד אישור הדוח הסתיימו עבודות התיקון וניתן טופס 4 לכל הדירות שהוחרגו.

המלאי הכולל של אזורים בפרויקטים ששיווקם החל עמד בסוף ספטמבר על 2,012 דירות לא מכורות. רובו נמצא בפרויקטים שמועד השלמתם רחוק יותר: 1,542 דירות, כ-77% מהמלאי, בפרויקטים שבנייתם צפויה להסתיים בין הרבעון הראשון של 2028 לרבעון הראשון של 2032.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה דיווחה אזורים על מכירת 158 דירות, ירידה של כ-34% לעומת 240 דירות בתקופה המקבילה אשתקד. היקף העסקאות הסתכם בכ-523 מיליון שקל ללא מע״מ, ירידה של כ-29% לעומת כ-741 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בנפרד מנתון המכירות, החברה דיווחה על ביטול 25 עסקאות בהיקף כולל של כ-79 מיליון שקל ללא מע״מ. שמונה מהביטולים היו בפרויקט שדרת פרנקפורט, שבו ניתנה לרוכשים זכות לבטל את החוזה אם לא יתקבל היתר בנייה עד למועד שנקבע בהסכם.

לאחר סוף ספטמבר ועד אישור הדוחות מכרה החברה עוד 78 דירות, בהיקף של כ-198 מיליון שקל ללא מע״מ. רוב הדירות הללו נמכרו בעסקה אחת: באוקטובר מכרה אזורים 50 דירות בפרויקט N ויצמן בנתניה, תמורת כ-120 מיליון שקל כולל מע״מ. עסקה זו אחראית לכ-64% ממספר הדירות שנמכרו לאחר הרבעון. גם במהלך הרבעון השלישי נחתמה עסקה למכירת מקבץ דירות: 26 דירות בנופי ארנונה בירושלים לאזורים ליווינג, החברה הכלולה, תמורת 76.5 מיליון שקל כולל מע״מ.

הטבות המימון ממשיכות לתפוס מקום מרכזי במכירות

כ-70% מהסכמי המכר שנחתמו בתשעת החודשים כללו תנאי תשלום מיטיבים, וכ-22% כללו סבסוד ריבית במסגרת הלוואות קבלן. החברה מציינת כי בכ-17% מההסכמים נקבע שתשלום של 40% ומעלה מהתמורה יבוצע סמוך למסירה.

ההאטה ניכרת גם בהכנסות: הכנסות אזורים ברבעון השלישי הסתכמו בכ-401 מיליון שקל, ירידה של כ-13.5% לעומת כ-464 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-99.7 מיליון שקל, ירידה של כ-16.5% לעומת כ-119.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. למרות זאת, הרווח הנקי הסתכם בכ-56 מיליון שקל, עלייה של כ-66% לעומת כ-33.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

לעלייה ברווח תרם שערוך של כ-31.8 מיליון שקל בנכס Yonkers Skyline ביונקרס שבארה״ב, לעומת היעדר רווחי שערוך ברבעון המקביל. בעקבות הערכת שווי חיצונית הועמד שווי הנכס על 37.5 מיליון דולר. גם המעבר לרווח בחלק החברה בתוצאות החברות המוחזקות והירידה בהוצאות המס תרמו לשיפור בשורה התחתונה.

במקביל, הוצאות המימון נטו בתשעת החודשים הסתכמו בכ-147 מיליון שקל, עלייה של כ-37% לעומת כ-107 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

התזרים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים היה שלילי בכ-594 מיליון שקל, כאשר כ-550 מיליון שקל שימשו להשקעה בקרקעות. ברבעון השלישי עצמו נרשם תזרים שוטף חיובי של כ-111 מיליון שקל. בסוף ספטמבר היו לחברה מזומנים ושווי מזומנים בכ-151 מיליון שקל.