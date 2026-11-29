חברת הנדל"ן המניב מליסרון של ליאורה עופר נמצאת בישורת האחרונה לבחירת מנכ"ל חדש, כאשר המועמד המוביל הוא רונן אגסי, מנכ"ל חברת הביטוח מגדל זה כארבע שנים. מליסרון נאלצה לחפש מחליף למנכ"ל אופיר שריד ז"ל, שנפטר לפני כחודשיים ממחלה קשה.

דירקטוריון מליסרון צפוי להתכנס היום (א') ולהחליט, אך יש עוד מועמדים לתפקיד, כך שאין ודאות מלאה שאגסי אכן ייבחר. אגסי כבר נפגש עם בכירי מליסרון, וגם עבורו מדובר בצעד לא פשוט, מעבר מעולמות הפיננסים שבניהולם התמחה לחברת נכסים ריאליים. מצידו השכר המפנק במליסרון, תוך התנתקות מחוק מבגבלת שכר הבכירים, צפוי לעזור לו להכריע. עבור מגדל בכל מקרה מדובר בזעזוע, שכן מדובר בחברה שבה התחלפו בכירים בקצב מסחרר מאז ששלמה אליהו השתלט עליה, לפני כ-14 שנה.

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לפני תפקידו במגדל כיהן אגסי כמשנה למנכ"ל בנק לאומי וכראש החטיבה העסקית בבנק, ובמסגרת זו גם כיו"ר זרוע ההשקעות הריאליות לאומי פרטנרס. כך שיש לו ידע בביצוע השקעות ריאליות, שהוא רלוונטי לחברה כמו מליסרון שמחזיקה בקניונים, בנייני משרדים וגם פרויקטי דיור. לפני כן מילא אגסי תפקידי ניהול בכירים בקבוצת הביטוח הראל, בהם מנהל הראל השקעות ומנהל חטיבת הכספים. בשלב מוקדם יותר בקריירה היה חשב במגדל.

אגסי אינו המועמד היחיד. על התפקיד מתמודדים גם לפחות שלושה בכירים מתוך מליסרון עצמה, בהם מ"מ המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים אורן הילינגר, שאם ייבחר לתפקיד ימשיך את מסלולו של המנכ"ל שריד ז"ל. גם המשנה למנכ"ל ומנכ"ל פעילות ייזום הנדל"ן והמשרדים שי וינברג, וסמנכ"ל הסחר ומנהל פעילות הקניונים עומר אוגולניק. ככל הידוע נבחנו מועמדים נוספים מחוץ לחברה.

לאגסי יש לפחות סיבה טובה אחת לעבור: השכר. כמנכ"ל חברת ביטוח הוא כפוף לחוק שכר הבכירים בגופים פיננסיים, ובשנה שעברה הסתכמה עלות שכרו ב-4.1 מיליון שקל (3.2 מיליון שקל כשכר והיתרה בתשלום מבוסס מניות). עלות שכרו של שריד שהחל לכהן בנובמבר 2019 בתפקיד כמנכ"ל מליסרון הייתה כמעט 6 מיליון שקל בשנה שעברה ו-8.7 מיליון שקל ב-2024. כלומר, במעבר עלות שכרו של אגסי עשויה לגדול פי 1.5 ואף פי 2, וייתכן שיותר לנוכח ניסיונו העשיר.

השורד האולטימטיבי במגדל

עזיבתו של אגסי תהיה מכה למגדל, ולא רק בגלל הצורך למצוא לו מחליף. מאז ששלמה אליהו הפך לבעל השליטה בחברת הביטוח, מנכ"לים ויו"רים מתחלפים בה בקצב חריג. כך דורון ספיר, בעברו מנכ"ל כאל, לא השלים שנה בתפקיד. רן עוז עזב לנהל את ישראכרט לאחר פחות משנתיים. שגיא יוגב, מי שקדם לאגסי, התפטר כשציין כי "סביבת העבודה מקשה על ניהול מיטבי" של החברה.

המנכ"ל היחיד שכיהן תקופה ארוכה יותר, כארבע שנים וחצי, היה עופר אליהו, בנו של בעל השליטה. עזיבתו עלולה לסיים עידן של יציבות יחסית שנרשמה בחברה, כאשר בשלושת השנים האחרונות נהנתה המניה שם מגיאות הודות לפריחה במניות הביטוח, וזינקה ב-350%.

גם בתפקיד היו"ר של מגדל התחלפו חמישה אנשים בתוך כארבע שנים: עודד שריג, יוחנן דנינו, ניר גלעד, מוטי רוזן ויפתח רון-טל. רוזן כיהן שלושה חודשים בלבד ב-2021, ועזב לאחר עימות מתוקשר עם עוז ועם תגמול שהוערך ב-3.5 מיליון שקל. לפי הערכות, עלות חבילות הפרישה של עשרת היו"רים והמנכ"לים שעזבו את מגדל בתקופת אליהו עלתה על 20 מיליון שקל, ולכך נוספו מאות אלפי שקלים על הליכים משפטיים שנגעו למחלוקות הכספיות. בחודש מאי האחרון מונה רביב צולר, בעברו מנכ"ל ICL וקודם לכן ביטוח ישיר, לתפקיד יו"ר מגדל ביטוח.

בזמנו גם המינוי של אגסי לא עבר בשקט. אליהו עצמו ככל הידוע דחף אליו, אבל בנק לאומי הודיע שיפעיל סעיפים בחוזה ההעסקה שלו, וכך עיכב את כניסתו לתפקיד. לכך נוסף רקע של מתיחות בין מגדל לבין רשות שוק ההון, שהביעה דאגה מהתערבות בעל השליטה בניהול החברה ובשלב מסוים אף איימה ליטול ממנו את השליטה.

על רקע זה, ארבע שנים בתפקיד הן כמעט שיא בתקופת אליהו. אגסי השתלב במגדל בתקופה שבה החברה מנסה לצמצם את תלותה בשוקי ההון, תלות שנובעת מתיק ביטוח החיים הגדול שלה, ולהרחיב את פעילות ההשקעות לתחומים כמו אנרגיה. מה שכנראה בטוח הוא שבמליסרון צפויים לאגסי חיים שקטים יותר. החברה נחשבת לחממה למנכ"לים מוצלחים.

אבי לוי, המנכ"ל המיתולוגי פרש אמנם ביולי 2019 לאחר חילוקי דעות עם בעלת השליטה עופר, אבל השתלט והקים אמפריה משגשגת משל עצמו בחברת האחזקות להב אל אר. אגב, יו"ר עופר השקעות, חברת האחזקות של ליאור עופר בעלת השליטה, היא בנקאית-על אחרת, סמדר ברבר-צדיק, שהיתה המנכ"לית המנוסה במשך שנים רבות של הבנק הבינלאומי. אגסי אמור להרגיש בבית בקבוצה החדשה, ולדבר "בנקאית", ככל שהמינוי יצא לפועל.

האתגר: שוק דירות איטי

אלא שכאמור יש גם עסק לנהל. ובסופו של יום אגסי נכנס ישירות לחברת נדל"ן מניב, בתקופה מורכבת וייתכן שטרום-משברית בענף. אמנם הפורטה של מליסרון אלה קניוני עופר שלה הפרוסים ברחבי הארץ, בדגש על קניון רמת אביב. עסקי המשרדים, שם יש חשש למשבר לנוכח ריבוי שטחי ההשכרה מסביב לתל אביב בעיקר, פחות משפיע על החברה. היא שותפה במגדלי לאנדמרק הנוצצים בלב הסיטי של תל אביב ויש לה כמובן שטחי משרדים נוספים.

תחום הפעילות אליו נכנסה, בנייה למגורים, הוא זה שמקרטע ברמה הלאומית ומדליק אורות אזהרה. מניית מליסרון עלתה ב-2% מתחילת השנה, וב-74% בשלוש השנים האחרונות, שווי השוק שלה עומד על כ-20 מיליארד שקל.

אגסי ייכנס לנעליו של אופיר שריד, מנכ"ל ג'נטלמני, יסודי ויעיל שקנה לו שם של מנהל איכותי ושקט. הוא יקבל חברה עם נכסים מניבים חזקים אבל כאמור פעילות מגורים שעדיין לא הוכיחה את עצמה. שריד ניהל את מליסרון כשבע שנים. הוא נכנס לתפקיד זמן קצר לפני מגפת הקורונה, הוביל את הכניסה לתחום המגורים באמצעות רכישת אביב, ובמקביל המשיך להרחיב את פעילות הקניונים.

בדוחות לרבעון השלישי, הראשונים מאז פטירתו של שריד, הציגה מליסרון ירידה של 20% ברווח הנקי ל-230 מיליון שקל. הירידה נבעה בעיקר משערוכי נדל"ן נמוכים יותר ומהאצת האופציות של שריד בעקבות פטירתו. ה-NOI (ההכנסה התפעולית נטו) עלה ב-3% ל-421 מיליון שקל, והתפוסה בקניונים עומדת על 99%. החוב נטו של החברה מגיע לכ-12.1 מיליארד שקל, ושיעור ה-LTV (יחס החוב לשווי הנכסים) הוא 40.5%.

החולשה הבולטת היא בתחום המגורים. מתחילת השנה מכרה החברה 242 דירות בכ-1.2 מיליארד שקל, אבל רוב העסקאות נחתמו במבצעי מימון של 80:20 או 85:15. במבצעים אלה הרוכש משלם רק 15% או 20% מהמחיר בחתימה, ובמקרים של הלוואות קבלן היזם נושא בריבית עד המסירה. לפי מליסרון עצמה, המבצעים האלה שקולים להנחה. השאלה הפתוחה היא אם הרוכשים יוכלו לשלם את יתרת המחיר כשתגיע המסירה בעוד כמה שנים.

חלק גדול מהמכירות התרכז בפרויקט אחד, "אביב בשחקים" בהרצליה. "שאר הפרויקטים מוכרים לא בקצב שהיינו רוצים. אנחנו בהחלט רואים שוק איטי", אמר הילינגר בשיחת המשקיעים. בפרויקט לנדמרק בתל אביב, למשל, נמכרו עד כה 21 דירות בלבד. הילינגר ציין כי מה שפועל לטובת החברה הוא שרוב הפרויקטים נמצאים בשלבי בנייה ראשוניים, ולכן "יש לנו מספיק שנים למכור".

המנכ"ל הבא יצטרך להפוך לרווח את צבר המגורים, שכולל 14,500 יחידות דיור, רובן בפרויקטים של התחדשות עירונית. החברה מעריכה כי 5,400 דירות שצפויות להיבנות יניבו הכנסות של יותר מ-17 מיליארד שקל ורווח תפעולי של 2.7 מיליארד שקל. במקביל יצטרך להשלים פרויקטים מניבים גדולים, ובהם מגדל המשרדים לינקולן בתל אביב, שעלותו כ-750 מיליון שקל, והרחבות הקניונים ביבנה ובנוף הגליל.