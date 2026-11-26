נופר אנרגיה של עופר ינאי מבצעת סדרה של עסקאות מחוץ לבורסה, שמזניקות את המניה בשיעור אדיר של כמעט 20%, תוך זינוק של מעל 800 מיליון שקל בשווי השוק. אחרי שהמשקיעים "הענישו" את מניית נופר בחודשים האחרונים וחתכו את השווי שלה ביותר מ־60% מהשיא, נראה שעופר ינאי קם בבוקר יום חמישי עם משימה אחת - להוכיח לשוק שיש לו חלופות משמעותיות הן בגיוס הון והן בגיוס חוב. ברביעי בערב, ינאי פרסם סרטון באינסטגרם, בו הוא הבטיח ש"מחר נגמרת תקופת ההחשכה" ו"תוכלו לשמוע את האמת על נופר". כעת, כך נראה, הוא מממש את ההבטחה. נופר ידעה מספר טלטלות בשנים האחרונות, כולל התפטרות של שני המנכ"לים השותפים בנופר נדב טנא ושחר גרשון. בסופו של דבר, ינאי חזר למושב המנכ"ל בחברה שיזם, והוא כעת מוביל מדיניות של צמיחה אגרסיבית ועסקאות מחוץ לשוק.

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בו זמנית, נופר מפרסמת דוח מוצלח במיוחד שכולל מעבר לרווח של ממש, שנובע לראשונה מהפעילות השוטפת. החברה מבצעת עסקאות באירופה, כולל השקעה של עד 100 מיליון אירו מצד לאומי פרטנרס. היא צפויה להכניס שותף נוסף לתחנת הכוח העתידית, ריינדיר, ורוכשת אג"חים שלה מהשוק כדי לצמצם את מרווחי החוב שלה לאור הזדמנויות טובות בהרבה ממשקיעים פרטיים או מהבנקים. לאור הזינוק במניית נופר, עם עליה משמעותית נוספת במניות חברות מקבילות, תל אביב קלינטק עולה בכ-6%.

הזרוע האירופית: השקעה של עד 100 מיליון אירו מלאומי והחלפת נכסים מול קרן נוי

נופר אנרגיה מבצעת שני מהלכים משמעותיים בפעילות האירופאית שלה, שכוללת נכסים ברומניה, ספרד, איטליה, בריטניה, גרמניה, פולין, סרביה וליטא. היא מבצעת החלפת נכסים מול קרן נוי באירופה, ורוכשת מידי השותפות איתה מספר נכסים משמעותיים בספרד, בתמורה ל-12.4% מחברת סאנפריים. בסך הכל, הדבר צפוי להכניס לנופר עשרות מיליוני שקלים ל- EBITDA בזמן שהיא מחזקת את אחיזתה באירופה. נכון להיום, במספר מדינות אירופאיות הרווחים מפעילות אגירת חשמל נחשבים גבוהים במיוחד, מה שמוביל את נופר להשקיע משמעותית בצירוף סוללות אגירה לפרויקטים שלה.

בנוסף לכך, נופר חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם לאומי פרטנרס במסגרתה לאומי ישקיעו בין 75 ל-100 מיליון אירו בחברת הבת שלה נופר אירופה. אחת מארבע פירמות החשבונאות הגדולות יבצעו הערכת שווי של נופר אירופה, ובהתאם לכך לאומי יחליטו כמה להשקיע - ובתמורה לכמה. תאריך הפקיעה של מזכר ההבנות הוא עד ה-23 בפברואר 2027. נופר אירופה היא חברת בת בבעלות מלאה של נופר, וכעת נראה שהיא מעוניינת להכניס את לאומי כמשקיע אסטרטגי כדי לממן את המשך ההתרחבות, שכולל נכסים מניבים באירופה ו"צנרת" פרויקטים עתידית. בכך, נופר מראה שהיא מסוגלת לגייס הון משמעותי בעזרת מימוש של הנכסים שלה באירופה, ללא תלות בבורסה.

מימוש של 350 מיליון שקל בישראל - בדרך לרכישת תחנת הכוח ריינדיר

גם בישראל, נופר בדרך למכירה של 50% מפרויקטים בישראל לחברת ואי אר מוריה, בהספק של 350 מגה-וואט וקיבולת אגירה של 115 מגה-וואט שעה. זאת תמורת 350 מיליון שקל, דבר המשקף שווי של 700 מיליון שקל לחלקה של נופר בפרויקטים המדוברים. העסקה צפויה להיחתם תוך 45 יום מהיום, כלומר עד ינואר 2027. ואי אר מוריה היא חברה פרטית, שהקים יוסי רפאלוב, איש צבא שהיה בתפקיד האחרון שלו נספח צבאי בהודו ועושה שם את עיקר העסקים שלו. על פי עופר ינאי, הקשר נוצר דרך יו"ר נגה לשעבר סמי תורג'מן, שהיה המג"ד של ינאי בגדוד 52 של חיל השריון. נופר צפויה להכניס מעסקאות אלו מעל חצי מיליארד שקל, שאותן כנראה תשקיע בהמשך ההתרחבות האגרסיבית שלה, כולל רכישה של כמחצית מתחנת הכוח הקונבנציונלית העתידית ריינדיר.

את רכישת התחנה נופר דחתה לפברואר 2027, זאת כדי להכניס שותף נוסף לתחנת הכוח. נכון להיום, השותפים הנוכחיים בה, בין השאר פאוורג'ן (של קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל ) ורפק אנרג'י , צפויים לקבל בקרוב מרשות החשמל את תעריף הזמינות שתחנת הכוח תקבל על השעות בהן היא זמינה לרשת החשמל הארצית, בנוסף לחשמל שהיא תמכור. ברגע שריינדיר תשיג את תעריף הזמינות המדויק, היא תוכל לגשת לשותף נוסף ולעניין אותו בכניסה לתחנת הכוח, מה שיאפשר לנופר להשיג נתח משמעותי בה תוך השקעה נמוכה יותר (כנראה כ-200 מיליון שקל) של הון ראשוני. המנכ"ל והיזם, עופר ינאי, אמר בשיחה למשקיעים שריינדיר תדרוש "צ'ק עצום, צ'ק של מיליארד שקל, 47%. יכול להיות שצריך להביא משהו נוסף". זאת במיוחד אם רשות החשמל לא תאפשר לפאוורג'ן לשמור על החזקותיהם בריינדיר לאחר הרכישה של שיכון ובינוי אנרגיה, שתגדיל דרמטית את היקף השליטה של פאוורג'ן בשוק ייצור החשמל מגז.

איתות חריף לשוק החוב: רכישה עצמית של אג"ח ב-200 מיליון שקל

בנוסף לכל אלו, נופר מבצעת רכישה עצמית של אגרות חוב שהנפיקה בעבר, בסכום של עד 200 מיליון שקל. זאת מכיוון שלנופר אנרגיה יש הזדמנויות לחוב במרווח טוב בהרבה במקורות אחרים: "היות שזמינים לנו מקורות אשראי זולים משמעותית, אנחנו מגייסים בפרטי אשראי בהיקף של 150 עד 250 מרווח" אומר עופר ינאי. כלומר, 1.5-2.5 נקודות אחוז מעל אגרת חוב ממשלתית מקבילה. זאת לעומת מרווח של 468 שנופר משלמת בשלב זה על האג"ח שלה. מדובר לא רק על מהלך עסקי אלא גם על איתות לשוק שזמינים לנופר אפיקי גיוס חוב טובים בהרבה, ועל שוק החוב הציבורי "להתיישר" או שנופר לא תצטרך אותו. ברמז עבה, ינאי אמר בשיחת המשקיעים ש"ככל שהמחיר יתוקן, אז לא נצטרך את הדבר הזה. אבל התוכנית הזו אושרה בדירקטוריון".

מעבר לרווח של 84 מיליון שקל: "נופר עוברת משלב הייזום לשלב הקצירה"

כל המהלכים הללו מתרחשים ברקע דוח חזק במיוחד של נופר, שכולל זינוק של 172% בהכנסות מ-108 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה שעברה ל-294 מיליון שקל ברבעון האחרון. ה- EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) זינק ב-150% והרווח הנקי עבר מהפסד קטן של 4.6 מיליון שקל ל-84 מיליון שקל. גם תזרים המזומנים נע מהצד השלילי לתזרים חיובי של 151 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. אמנם לא מדובר ברווח הראשון שנופר רושמת, אך כן מדובר בפעם הראשונה שהוא נובע ישירות מהפעילות השוטפת. בכך, נופר מאותתת שהיא מסוגלת להסתמך על עצמה ועל שותפות מחוץ לבורסה ולשוק החוב הרגיל כדי להתמנף, להתממן ולהתרחב אגרסיבית בהתאם למגמה בקרב חברות האנרגיה.

גם לאחר העליות הדרמטיות בבורסה, שעומדות נכון למועד כתיבת שורות אלו על מעט מתחת ל-20% ביחס לסגירת המסחר אמש, נופר עדיין שווה "רק" כ-5 מיליארד שקל, שהם כמחצית מהשווי האדיר שנתנו לה במאי 2026, מעל 10 מיליארד שקל. יש לציין שלא רק עבור נופר זה היה השיא, אלא מספר חברות גדולות בתחום האנרגיה המתחדשת הגיעו אז לשיא, ולאחר מכן השווי נסוג. כעת התנועה היא לכיוון ההפוך, וכל מדד הקלינטק בתל אביב עלה בכ-6%.

על פי יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, בעל שירות המידע "מכפיל רווח" וכותב טור "ניתוח חברה" בגלובס, "מדובר בדוח מרשים מאוד שמוכיח כי נופר עוברת בהצלחה משלב הייזום עתיר ההון לשלב הקצירה והתזרים החזק, וכל זאת מבלי לדלל את בעלי המניות. היכולת להציג רווח נקי תפעולי נקי של 84 מלש"ח ברבעון אחד, לצד הכפלת יחס ההנבה לחוב המאוחד לכ-12.2%, משנה מהותית את פרופיל הסיכון של החברה. בנוסף, הכנסת גופים כמו לאומי פרטנרס והמימוש החלקי בסאנפריים לפי שווי גבוה מהווים הבעת אמון מוסדית ברורה ומעניקים הצדקה כלכלית לשווי הנכסים בספרים, בעוד שתוכנית הרכישה העצמית של האג"ח היא מהלך פיננסי חכם שמנצל עיוות תמחור בשוק החוב. להערכתי, כשבוחנים את התמחור הנוכחי של החברה אל מול קצב הרווח הנקי הנקי מרעשים חד-פעמיים והצמיחה הצפויה ב- EBITDA ב-2027 וב-2028, מכפיל הרווח הנקי העתידי צפוי להתכווץ בצורה משמעותית ולהפוך את המניה למעניינת מאוד בטווח הבינוני והארוך".