בחודש אפריל האחרון סגרה ענקית האלקטרוניקה והמשחקים סוני את פעילות הפיתוח שלה בישראל, כשחיסלה את שליטתה בסטארט-אפ המקומי שרכשה לפני עשור, אלטייר (Altair), וסגרה מספר מחלקות - כמו שבבים למצלמות וידאו וסטילס. 200 העובדים שנותרו בה, בראשות המנכ"ל נוחיק סמל, רכשו את השליטה בחברה. סוני נותרה בעלת אחזקות בה, והעובדים חיפשו משקיע חדש שייקח את החברה תחת אחריותו.

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כעת נודע לגלובס כי החברה מהוד השרון השלימה גיוס של 100 מיליון דולר כחלק מהמעבר שמבצעת אלטייר לכיוון הפעלת סוכני AI במכשירי קצה. את הגיוס מובילה מאבריק סיליקון (Maverick Silicon), קרן מקבוצת מאבריק של המשקיע האמריקאי לי אנסלי, שמתמחה בהשקעות בתחום השבבים, וכבר השקיעה מוקדם יותר השנה גם בחברת Lyte של אביגדור וילנץ ויוצאי פריימסנס שמפתחים שבב חדשני לראייה וחישה תלת מימדית עבור רובוטים. עוד השתתפה בגיוס קרן פיטנגו - שחוזרת להשקעה באלטייר, לאחר שהיתה שותפה לאקזיט הקודם של החברה, כאשר נמכרה לסוני ב-212 מיליון דולר ב-2016.

מדובר במקרה שני השנה שבו חברת סטארט-אפ נרכשת על ידי העובדים מידי חברה בינלאומית שמאבדת בה עניין. קודם היו אלה עובדי רילסנס שחילצו את החברה מאינטל שביקשה תחילה לסגור אותה - אך בשיתוף פעולה עם המנכ"ל הקודם, פט גסלינגר, החברה נמכרה לעובדים ולפני חודשיים נמכרה שוב ב- 600 מיליון דולר לקוגנקס האמריקאית שמפתחת רכיבים לרובוטים. גם במקרה של אלטייר - סוני סגרה את הפעילות משיקוליה שלה, אך הסכימה להמשיך ולתמוך בחברה עד שיימצא משקיע או רוכש. כפי שנחשף בגלובס בעבר, קבוצה של 50 עובדים עברו באופן מתואם למרכז הפיתוח של ARM הסמוך ברעננה.

ביולי 2025 ביקשה סוני למכור את הפעילות בישראל, המבוססת על רכישת הסטארט-אפ אלטייר מ-2016 ב- 300 מיליון דולר, אולם משהעסקה לא צלחה, החליטה לסגת באופן חד צדדי מפעילותה בהוד השרון ולהשקיע סכום צנוע בהקמה מחדש של החברה.

פעילות אלטייר מוכרת כבר היום שבבי תקשורת סלולרית ולוויינית בעשרות מיליוני דולרים ליצרניות אלקטרוניקה. אלה משובצים בחיישנים, מונים, ומוצרים לבישים - כמו שעוני גרמין, למשל. בעוד שהדור הנוכחי של השבבים פועל ברוחב סרט של מגביט לשניה, בחברה פועלים לפיתוח והשקה של שבב שיוכל לאפשר עיבוד של פעולות AI - העברת אסימונים או קול בענן - בנפח של 10 מגביט לשניה, שיושק ב-2027.

מעודדים מהמירוץ של ענקיות ה-AI לפיתוח מכשירים בלתי תלויים

ככל שנודע, בסביבת החברה מעודדים מהביקוש ההולך וגובר של ענקיות AI לשבב שיוכל לעבד פעולות בינה מלאכותית במכשירי קצה מבלי שיהיו תלויות במכשירי הדגל של חברות כמו סמסונג ואפל. חברות אלה מצויות כיום במירוץ לפיתוח מכשירים ניידים, חלקם לבישים כמו צמידים, משקפים ואוזניות - שיהפכו להיות מעין מסייעי AI אישיים.

OpenAI שכרה את מעצב האייפון ג'וני אייב כדי לפתח מעין מכשיר נייד וחכם, ובמקביל מוצרים כמו הטבעת החכמה של אורה צוברים פופולריות; אפל רכשה את החברה הישראלית קיו של מייסדי פריימסנס מתוך כוונה להשיק אוזניות שקוראות שפתיים ומתקשרות עם המשתמש.

מכשירים ניידים ולבישים נוטים בדרך כלל להתחבר לרשתות פשוטות יותר כמו בלוטות' ו- WIFI, אך בסופו של דבר מושקות גרסאות מתקדמות שמתחברות לרשתות הסלולר והלווין, דבר שמגביר את יכולתן להציג פעולות עיבוד מהירות יותר. בתרחיש מסוים, רואים בחברה חיבור לרשתות תקשורת לוויני כמו סטארלינק של אילון מאסק.