חברת האנרגיה שמיר אנרגיה בדרך לבורסה בת"א. החברה, שבשליטת מבטח שמיר , הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסה בתל אביב לפי שווי של 5.3 מיליארד שקל (לפני הכסף).

● ישראכרט: נחתום על מזכר הבנות לרכישת וואן זירו בשבועות הקרובים

במסגרת המהלך, תבקש שמיר אנרגיה, המנוהלת בידי ליאור פרבר, לגייס סכום של כ-597 מיליון שקל. בנוסף, כחלק מההנפקה הצפויה תמכור פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, נתח ממניותיה תמורת כ-265 מיליון שקל. זאת, בזמן שבעלת השליטה בחברה, מבטח שמיר, בחרה שלא למכור חלק ממניותיה כחלק מהמהלך.

כך, לאחר השלמת ההנפקה, תחזיק בעלת השליטה בכ-64.5% מהמניות בשווי כולל של כ-3.8 מיליארד שקל. לצדה תחזיק חברת הביטוח כלל בנתח של כ-16% ממניות חברת האנרגיה (בשווי של 940 מיליון שקל), בזמן שפועלים אקוויטי תישאר עם 5% (265 מיליון שקל).