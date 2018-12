מה חשוב למפרסמים? גודל המשרד ותפיסת ערך מובהקת

רבות מדברים בחודשים האחרונים על ההצטמצמות של ענף הפרסום ועל המגמה הצפויה שבה השוק יתחלק בין משרדי הפרסום הגדולים שיהיו מסוגלים לתת ללקוח שירות מקיף ושלם, לבין משרדים מתמחים שתהיה להם ייחודיות מסוימת שבזכותה יבחרו בהם.

המונח שנוטים להשתמש בו לעיתים קרובות הוא "יצירת ערך", ואכן ניתוח של ההעדפות של המפרסמים הגדולים בבחירת משרד פרסום שבשירותיו היו רוצים להשתמש אם היו צריכים לבחור משרד שאינו מייצג אותם, מציג מגמה זאת באופן מדויק. משרדי הפרסום שנבחרו הם או גדולים, או כאלה שיש להם תפיסת ערך מובהקת - עיין ערך מנצ' או גרייט. באמצע הופיעו משרדים ותיקים, או אפילו כאלה מבין הגדולים שאין לגביהם תפיסה מסוימת שלא זכו לעניין מצד המפרסמים.

נציין, כי השאלה שהוצבה בפני המפרסמים הייתה באמצעות מודעות בלתי נעזרת. כלומר, הם יכלו לציין כל משרד שעלה בדעתם מבלי שהוקראה להם רשימה שיכלה לייצר העדפה כלשהי.

מניתוח הממצאים עולה כי הגודל לבדו הוא אינו הפרמטר היחיד שחשוב למפרסמים. משרד הפרסום באומן בר ריבנאי שהגיע לראש הדירוג נחשב לגדול, אך הוא לא הגדול ביותר ונראה כי לזכותו משחק איזון בין שני פרמטרים - תפיסתו כמשרד פרסום שנטוע היטב בעולמות החדשים של דיגיטל וטכנולוגיה מצד אחד, ומיצוב של כזה שיודע לתת שירות מצד שני.

אחריו ממוקם בטבלה מקאן ת"א שנחשב למשרד הפרסום הגדול בישראל ומזוהה עם יכולות מקצועיות גבוהות בכל ענפי הפרסום, אך פחות עם תודעת שירות גבוהה. לא מן הנמנע שדווקא היותו המשרד הכי גדול משחק לרעתו מבחינת הרצון להשתמש בשירותיו, אולי בשל חשש להיבלע בתוך תמהיל לקוחות גדול. גליקמן שמיר סמסונוב וגיתם BBDO שתופסים את המקומות לאחר מכן מזוהים מאוד כמקומות שנעים לעבוד בהם, כאלה שמאפשרים תקציבים אטרקטיביים אך ללא ה"טירוף" שנדרש במשרדים הגדולים האחרים.

מנצ' הוא כנראה המשרד המזוהה ביותר עם המיצוב של בוטיק לתקציבים גדולים, והוא תופס את המקום החמישי והמכובד מאוד יחסית למשרד שנחשב לשחקן חדש בשוק.

מקאן ת"א ואדלר חומסקי - הכי נחשקים

בחינת ההעדפות של הסטודנטים נעשתה בקרב שני מסלולים שמכשירים עובדים בתעשיית הפרסום: "הבצפר" של איגוד חברות הפרסום, ו"דיגטלנט" שמייצר לא מעט אנשי דיגיטל לתעשייה. יש להניח שבשלב הלימודים קיימת הטיה מסוימת בתפיסה של הסטודנטים שמסייעת למשרדים שמקרבם מגיעים המורים, ובכל זאת מניתוח התוצאות אפשר ללמוד על מגמה. בין התשובות שקיבלנו לשאלה "באיזה משרד פרסום או גוף שעובד בתחום היית רוצה לעבוד", הופיעו גם ענקיות כמו גוגל ואמזון שמהוות תחרות רצינית במלחמה על עובדים מוכשרים.

עם זאת, כשזה מגיע למשרדי פרסום נראה שהסטודנטים מעדיפים במובהק לעבוד במשרדים הגדולים ביותר - מקאן ת"א ואדלר חומסקי - שיחדיו נבחרו למקום העבודה המועדף עבור למעלה מ-56% מהנשאלים.

יש להניח כי ההעדפה נובעת מכך שבמשרד גדול ובולט מרוויחים יותר כסף - בעיקר במקאן שנחשב למשרד שמשלם היטב לכוח האדם שלו. עם זאת, השיקול הכספי הוא רק נדבך אחד. מקאן ואדלר הם "שם" מצוין להוסיף לרזומה, שכן שניהם נחשבים למשרדים מקצועיים מאוד והעבודה בהם מהווה פוטנציאל התנסות במגוון תקציבים גדול ובמספר פרקטיקות.

ואם לא במשרד גדול, תוצאות הסקר מגלות שהסטודנטים מעדיפים לעבוד במשרד שמעניק פרקטיקה מסוימת: AVRAHAM מופיע גבוה בדירוג תודות לסטודנטים שציינו את 99 - חברת הדיגיטל שלו; וכן משרדים כמו K-Logic שנתפס ככזה שיש בו חוכמה וידע רב; ופיאלקוב דיגיטל שבעליו מלמד בבתי ספר למקצועות הדיגיטל.

מעניין עוד לראות שבדירוג משתלבים משרדים כמו No ,No ,No ,No ,No ,Yes; גפן טים ואלנבי שבהם היכולות, הקריאטיביות והחשיבה מחוץ לקופסה הם מאפיין בולט.

