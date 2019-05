מסתבר שמדונה רק קילקלה את הערב: מסכמים אירוויזיון ברשת

כמעט שבוע של פסטיבל אירוויזיון הגיע לקיצו אתמול מעט לפני השעה שתיים בלילה, כשדנקן לורנס מהולנד זכה במקום הראשון של תחרות השירים לשנת 2019. אחרי חצי גמר ראשון שהסעיר את הצופים עם הופעה שנויה במחלוקת בלשון המעטה של האיסלנדים ואחרי חצי גמר שני קצת רגוע יותר, ההפקה של תאגיד השידור "כאן" אמש עלתה על כל ציפיות הקהל והוכתרה כאחד האירוויזיונים הכי טובים שנראו.

ומה חשבו ברשתות החברתיות? ניכר כי בפידים השונים, המקומי והאירופי, לחובבי המופע לא ממש היה אכפת שוב לראות נאמברים שכבר נראו בחצאי הגמר. כלומר - כל עוד אפשר לצחוק עליהם שוב ושוב.

במוקד הבדיחות של הפיד העברי כיכב מי אם לא קובי מרימי, הנציג הישראלי שכבר הספיק להעיד על עצמו בערב חצי הגמר הראשון שבכה בכל אחת מהחזרות הגנרליות שלו. מרימי אמנם קיבל רק 12 נקודות מחבר השופטים ועוד 35 מהמצביעים בבית, אבל בכל הקשור להומור ברשת - הוא ניצח. או הפסיד - תלוי את מי שואלים.

מעניין אם קובי מרימי בכה כי מרגש לו או כי שנה הבאה יהיה אסור להיות הומו בישראל - אריול (@AryehHasfari) May 18, 2019

ובמוקד הבדיחות של הפיד האירופי? לא אחר מאשר ארז טל, שכבר מהערב הראשון של חצי הגמר לא בדיוק נאהב על-ידי הצופים שלא הכירו אותו. הלילה זה סוכם בעלבון רציני למדי מרשת ה-BBC, שם טענו כי טל נראה כמו השחקן ג'ף גולדבלום בגרסאות שונות ומשונות, חלקן טובות יותר וחלקן פחות.

Love this host. He's like an Israeli Jeff Goldman with expensive gynecologist energy. #Eurovision pic.twitter.com/KmHVXmZE4j - BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) May 18, 2019

הפתעת ענק נרשמה בזמן השיר של זאלה קראל וגשפר שנטל הסלובנים, כאשר השיר תורגם לאנגלית בכתוביות, ונחשפנו בבית למשמעות השיר המעט מוזרה.

אתמול בלילה גם זכינו לראות לראשונה את ההופעות החיות של חמש המדינות המקימות של התחרות, ספרד, בריטניה, צרפת, איטליה וגרמניה. מיקי מספרד שבה את הקהל עם חיוכים מבוישים עוד בחצי הגמר הראשון, אבל כנראה שהשיר יותר הזכיר לצופים צוות בידור בקלאב הוטל מאשר זוכה לגיטימי בתחרות, כיוון שהוא קיבל 7 נקודות בלבד מהמצביעים. צופים אחרים פשוט התגעגעו לתמונה המרשימה של מיקי מחצי הגמר.

כל הכבוד לצוות הבידור מהילטון טבריה שהתקדמו ישר לייצג את ספרד באירוויזיון - לי מלאך (@Lee_malach) May 18, 2019

miki without his top / miki with his top pic.twitter.com/PhZA4gvjw8 - stream la venda (@joleneflowerss) May 19, 2019

השיר של מחמוד מאיטליה היה בין הפייבוריטים לניצחון השנה, אבל גם הזכיר לחלק מהצופים שיש מי שחושש מאירופה ה"מתאסלמת".

איטליה בשירם 'צבי יחזקאלי מרטיב במכנסיים' - Yaniv חציל Shoshani (@yanivro81) May 18, 2019

לעומת השיר האיטלקי, הדואו הגרמני "S!sters" הוציא תגובות פחות אוהדות - השיר של שתי הגרמניות קיבל אפס נקודות מהקהל בבית וסיפק לנו את אחד הרגעים הכי מביכים בהיסטוריה של התחרות. ברשת הישראלית השמחה לאיד נשמעה למרחקים, והיו מי שתהו למה הם לא שולחים את "ג'ינג'ס חאן" בכל שנה מחדש מאז שנות ה-70. האמת? רעיון לא רע בכלל.

גרמניה 0 נקודות- משואה לתקומה מאדרפארז!!!!!!! - שוריק (@MmandraA) May 18, 2019

גרמניה מגיע לכם פעם הבאה אל תעשו שואה - מלך זילברשלג (@ze_lama) May 18, 2019

לא מבין למה גרמניה לא פשוט שולחת כל שנה את ג'ינגיס חאן - Freddie Bear® (@FtheBear) May 18, 2019

על אף הופעתם של מדונה וקוואבו ומופע הביניים של הפרויקט של עידן רייכל, שהזכיר לרוב הצייצנים המקומיים סרטון שיווקי לנתב"ג יותר מאשר מופע, ההופעה המרשימה ביותר הייתה גרסאות הכיסוי שזוכי האירוויזיונים הקודמים, קונצ'יטה וורסט, מאנס סלמרלוב, אלני פוריירה (היחידה מהחבורה שלא זכתה בתחרות בעבר) ו-ורקה סרדוצ'קה, ביצעו לשירים של חבריהם. הארבעה הצטרפו בסוף לגלי עטרי במרכז הבמה בשירת "הללויה" מרגשת במיוחד בעברית ובאנגלית. עבור רוב הגולשים היה מדובר באירוע קרוסאובר שאפתני כמעט כמו האוונג'רס או הגרסה הכי טובה של הקוסם מארץ עוץ.

ההופעה של עידן רייכל נראית כאילו נתנו לנתבג לעשות נאמבר - galit hoogi (@galithoogi) May 18, 2019

THESE ARE MY AVENGERS. pic.twitter.com/gqDwZxYJQH - Jon Hornbuckle (@JonHornbuckle) May 18, 2019

כי יצאנו למסע אל הקוסם מארץ עוץ pic.twitter.com/ECKMA6NYtn - Michal K. (@kesterica) May 18, 2019

גם ההופעה של מדונה סיפקה ריגושים, אם כי לא בדיוק מהסוג המשמח. הסופרסטארית הבינלאומית נראתה עייפה ורעועה בביצוע השיר ובראיון המקדים, בו אסי עזר היה מספיק אנרגטי בשביל שניהם וגם בשביל הקהל. האירוח של קוואבו, חבר הרכב מיגוס, באירווזיון הכניס את רוב הפידים להלם מוחלט, הרבה יותר מדגלי ישראל ופלסטין שהוצמדו לגבות שניים מהניצבים בהופעה.

כשהיקום על רנדום pic.twitter.com/1Fqu1276Ey - matan sharon (@matantaktik) May 18, 2019

וואו כמה מדהים צריך להיות משדר שהדבר הכי גרוע בו יהיה הופעה של מדונה - Cholit Blau (@Cholitblau) May 18, 2019

כשאתה שומע את מדונה מזייפת: pic.twitter.com/9UpHTYqwhX - B T (@BT909) May 18, 2019

אם לסכם את אירוויזיון 2019 ברשתות החברתיות - נראה כי בתאגיד "כאן" עשו עבודה נהדרת בלשמור על הצופים מרותקים למסך עד שתיים בלילה, עם אחד מהטקסים הכי מרשימים בשנים האחרונות. ובינתיים עד שההולנדים יחליטו היכן ייערך אירוויזיון 2020, נשאיר אתכם עם תמונה מדהימה במיוחד - כך נראים חברי להקת האטרי מאיסלנד בבגדים רגילים, כשהם לא עסוקים בלעשות סיוטים לכל אירופה.

לכל מי שהזדעדע מהאיסלנדים אתמול, תראו איזה חמודים הם על מדי ב' pic.twitter.com/5nt8TI70wa - Noa (@Noa_Liberator) May 19, 2019

