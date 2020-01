הטעות הנוראית של חדשות ABC בדיווח על מותו של קובי בראיינט

בעיצומה של הטרגדיה שהתחוללה אמש (א') כשמסוקו של שחקן הכדורסל לשעבר קובי בראיינט התרסק, וחמשת נוסעיו נהרגו, היו גופי עיתונות שלא התאפקו ובחרו לדווח כל ידיעה ראשונית מבלי לבדוק עובדות. בעוד מרבית האתרים החדשותיים והערוצים בישראל דיווחו בזהירות על ההתרחשויות בעיר קלבסאס בלוס אנג'לס, כולל מותו של בראיינט - כתב רשת ABC News, מאט גוטמן, סיפר למיליוני הצופים האמריקאים את כל השמועות מהאסון, מבלי לוודא קודם שהן נכונות.

אחד הדיווחים ששידר גוטמן מזירת האירוע, שהתרחש אתמול בערב, היה שארבע בנותיו של בראיינט היו על המסוק גם כן, ושגם הן נהרגו בהתרסקות. "מאמינים כי ארבעת ילדיו היו על המסוק ההוא איתו, כולן בנות, אחת מהן תינוקת", כך דברי הכתב.

מאוחר יותר התגלה כי רק אחת מבנותיו של בראיינט, ג'יאנה בת ה-13, הייתה על המסוק, אבל ABC News כבר הספיקו להפיץ את הידיעה השגויה והטרגית.

ABC News' @mattgutmanABC reported on air that four of Kobe Bryant's children were also on the helicopter while other ABC affiliates are now reporting the complete opposite.



This is AWFUL reporting and I can't imagine what the false news did to those close to the Bryants. pic.twitter.com/qAmHkA4M0f