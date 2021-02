יוניברסל טלוויז'ן הודיעה על חידוש שלישי לעסקת first look עם קשת

יוניברסל טלוויז'ן, זרוע ההפקה של NBC, מחדשת בפעם השלישית את הסכם ה-first look לתוכן מתוסרט עם קשת סטודיוס, זרוע ההפקה של קשת אינטרנשיונל בלוס אנג'לס,

במסגרת חידוש ההסכם, החברות נמצאות בימים אלה בפיתוח תסריטים לשתי אדפטציות אמריקאיות עבור רשת NBC: הדרמה של קרן מרגלית וקשת "פלפלים צהובים" עם התסריטאית אריקה מיטמן; ורימייק לדרמה האוסטרלית "Secret Bridesmaids' Business" (טייטל אמריקאי: "Ties That Bind"), שמומנה על-ידי הקרן של קשת אינטרנשיונל ומופצת בעולם על-ידה, עם התסריטאית דיידרה שו. בנוסף, הסדרה "La Brea", שפותחה על-ידי קשת סטודיוס, אושרה לעונה נוספת.

מאז החתימה הראשונית על ההסכם ב-2014, יוניברסל וקשת הפיקו יחד שורת סדרות, בהן "להיות איתה" ברימייק עבור ABC, "לינקולן" עבור NBC, הסדרה "The Brave" עבור NBC ו-"Wisdon of the Crowd" עבור NBC.

בימים אלה קשת סטודיוס מנהלת למעלה מ-12 פרויקטים בשלבי פיתוח והפקה שונים עם ברודקאסטרים גדולים, פלטפורמות כבלים וחברות סטרימינג.