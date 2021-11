במשרד האנרגיה רוצים סולארי, אבל מתקשים "לריב" עם השכנים

השיח העכשווי בנושא ייצור אנרגיה אמנם מתרכז סביב תחום האנרגיות מתחדשות, אך עד שאלה יצליחו להפוך לגורם משמעותי בייצור החשמל, המדינה ממשיכה לתכנן הקמה של תחנות כוח מונעות בגז טבעי. עיניים רבות נשואות לדיון שמתוכנן להתקיים מחר (ב') בוועדת משנה של הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל), ושבו צפויות להתקבל המלצות לגבי סדר העדיפות בתכנון תחנות הכוח הבאות של ישראל.

היות שהקמת תחנת כוח אורכת בין 5-7 שנים בפועל, והעובדה שהמדינה תנסה לקדם כמה שיותר אנרגיות מתחדשות בשנים הקרובות, המשמעות של מיקום נמוך (או אי מיקום בכלל) ברשימה שתקבע הוות"ל (הדיון וההצבעה בוות"ל לא יתקיימו מחר) הינו גזר דין מוות על חלק מהפרויקטים. בימים האחרונים שלחה שרת האנרגיה, קארין אלהרר, נייר עמדה שמצביע על העדפות משרדה: תחנות חדשות במיקומים חדשים אאוט, הרחבה של תחנות קיימות אין. הצעד, שהפתיע כמה שחקנים בתחום, משפיע בעיקר על שני אזורים - הדרום והמרכז. בעיקר לטובת המרכז.

מאבק מקומי, השפעה מטרופולינית

מזה תקופה ארוכה מקיימים תושבים מאזור ראש העין מאבק נגד הכוונה להקים תחנת כוח במחלף קסם. לטענתם אין המדובר ב"עוד" מאבק נימבי (Not In My Back Yard), היות שמדובר בתשתית שתפגע בבריאותם. לפי נייר העמדה שהעבירה השרה אלהרר לוות"ל נראה שהיא השתכנעה, היות שהתחנה כלל לא נמצאת בחמישייה הראשונה של תחנות הכוח שיש לתעדפן בתכנון. לפי שרת האנרגיה יש להרחיב את תחנות דליה (אזור באר טוביה), שורק (פלמחים), דוראד (אשקלון), OPC מישור רותם, ו-OPC חדרה.

עם יד על הלב, אף אחד לא רוצה תחנת כוח בסמוך לביתו (גם אם ה"סמוך" הזה אינו כה קרוב), אלא שצרכי כלל המשק לא יכולים להיות מושפעים מכל מאבק מקומי. הסרתה של התחנה מהתכנון, מותיר בגוש דן - לב אזור הביקוש - רק תחנת אחת קיימת, תחנת רידינג הישנה והמקרטעת. מדובר בתחנה מיושנת ובזבזנית, שלפי כל התוכניות במצבה הנוכחי כבר הייתה אמורה לסיים את חייה. מדוע היא תמשיך לפעול? בגלל שאין מקור אנרגיה זמין לאזור חלופי.

מי שמכירים את תוכניות הבנייה העצומות לשדה דב יכולים כבר לנחש מי הבאים בתור להיאבק בתחנת כוח - השכנים העתידיים של רידינג. לבד מזו מתוכננת תחנת כוח נוספת שנמצאת קרוב יחסית למרכז הארץ. מדובר בתחנת כוח של ריינדיר בצפון השרון, אלא שזו אושרה לפני שנתיים בוות"ל, אך טרם אושרה בהחלטת ממשלה.

בגוש דן ובירושלים רק משתמשים בחשמל, לא מייצרים

שימו לב למספרים הבאים של רשות החשמל שממחישים עד כמה גוש דן מתועדף לעומת תושבי הדרום בכל הנוגע לייצור חשמל. אזורי המרכז ותל אביב אחראים ל-46% מכלל הביקוש לחשמל, אך מנגד באזור זה מייצרים רק 11% מהחשמל במדינה. גם באזור ירושלים המצב דומה. באזור זה עושים שימוש ב-19% מהחשמל במיוצר בישראל, בעוד שתרומתם לייצור החשמל הנה אפס.

אז מאיפה מגיע כל החשמל שמאיר את המגדלים של תל אביב, ואת הכנסת בירושלים? מהדרום כמובן. בעוד ששם עושים שימוש רק ב-8% מהחשמל שמיוצר בישראל, ייצור החשמל בדרום עומד על 56%. אגב חלק גדול מייצור החשמל מגיע מנפת אשקלון (למעלה מ-30%). לפי ההצעה של משרד האנרגיה, חלקו של הדרום עשוי לגדול עוד יותר.

"מזעור הוספה של קווי הולכה חדשים"

גורמי המקצוע חזרו פעם אחר פעם בשנים האחרונות על העמדה כי יש חשיבות עצומה בייצור חשמל בסמוך לאזורי הביקוש, וזאת בעיקר על מנת להקטין את הצורך בהובלת החשמל ממקומות מרוחקים. כך, למשל, במצגת של רשות החשמל ממאי 2021, שעסקה בחלופות ונחיצות של תחנת רידינג, נכתב כי, קידום אתרי ייצור עשוי להביא לחיסכון בפיתוח רשת החשמל, אך "קידומם אינו מהווה תחליף לצורך ביכולת ייצור בתוך מטרופולין תל אביב, או פתרון לאספקת החשמל לליבת מטרופולין תל אביב. זאת מכיוון שיכולת העברת החשמל מהגלעין החיצוני של המטרופולין לליבת המטרופולין מוגבלת".

גם בוועדת התכנון המחוזית דרום, בהתבסס על החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, קבעו בדצמבר האחרון כי "אין מקום לתכנן תחנות כוח פוסיליות נוספות במחוז דרום, מהטעם שתחנות הכוח צריכות לקום בקרבה לאזורי הצריכה... יש להעדיף את העיקרון של מזעור הוספה של קווי הולכה חדשים לאורך של עשרות קילומטרים, המטילים מגבלות חמורות על חטיבות קרקע עצומות, על פני התוספת של עשרות בודדות של דונמים הנדרשת להקמת תחנת כוח חדשה בגז טבעי באזורי הביקוש, דוגמת תחנת הכוח בקסם או תחנת ריינדיר, גם אם מדובר בתחנה חדשה".

מי בעד סולארי?

משמעות נוספת להמשך ההתבססות של תחנות בדרום, תוך הגדלת קווי ההולכה, היא התנגשות חזיתית מול מיזמי אנרגיות מתחדשות שמוקמים בדרום. לא משנה איך מייצרים חשמל, לבסוף הובלתו מתבססת על אותם קווי הולכה. לכן אולי ניתן יהיה לייצר אנרגיה סולארית, אך חשמל מתחנות חדשות בדרום ימלא את רשת ההולכה, ולכן לא ניתן יהיה לעשות שימוש בפועל בחשמל שייצרו המתקנים הסולאריים. כך, ייתכן שהמשרד שכיום משדר שהוא מוכוון אנרגיה סולארית, יפעל באופן שמנוגד להצהרותיו.

גלובס פנה לרשות החשמל בכדי לקבל את עמדתם לגבי המלצות משרד האנרגיה, אלא ששם הסתפקו בתשובה לקונית. "עמדת רשות החשמל בנושא תכנון תחנות כוח הובאה בפני שרת האנרגיה במספר דיונים מקצועיים שנעשו בנושא".