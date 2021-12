מסלט ביצים נטול ביצים ועד מזונות מבוססי קנאביס: מה נאכל ב-2022

ישראלים אוהבים אוכל, והרבה. כל מי שאי פעם התארח אצל תושב מקומי באחת ממדינות המערב, הבין עד כמה המנהג "לפתוח שולחן" הוא ישראלי. אני עדיין זוכרת את ההלם שאחז בי כשגיליתי שחגיגת יום הולדת לילדים במלבורן פירושה עוגת גלידה וקאפקייקס בלבד. איפה שולחן החטיפים העמוס ושורת המגשים שיכולים להשביע פלוגת טירונים בגולני?

השילוב בין חיבה מופגנת למזון, היכולות הטכנולוגיות של "אומת סטארט-אפ" ומורשת חקלאית מפוארת הפכו את ישראל למעצמת פוד-טק. החדשנות הזו משנה את עולם המזון המקומי והעולמי. סלט ביצים ללא ביצים ומדפסות תלת-ממד להדפסת תחליפי בשר - הראש הישראלי ממציא לנו פטנטים.

הרעב לחידושים הללו גדול: דוח שפרסמה לאחרונה חברת Global Industry Analysts Inc., קובע כי שוק שירותי המזון העולמי (מסעדות, פאסט פוד וכדומה) הגיע ב-2020 לשווי של 3 טריליון דולר. הצפי ל-2026 הוא לשווי שוק גבוה מ-4 טריליון דולר. לפי אתר Statista, שוק המזון בכללותו חווה קפיצה ב-2020 לאחר שנים של עלייה מתונה. בסטטיקה מעריכים ששוק המזון הגלובלי הניב ב-2020 הכנסות בגובה 9 טריליון דולר לחברות בתחום.

שנת 2021 מתקרבת לסיומה וזה הזמן לסיכומים ותחזיות. בחרתי להציג 4 טרנדים בתחום האוכל, שלהערכתי יבלטו בשנה הקרובה על המדפים והצלחת של הסועד הישראלי. אלו מגמות קולינאריות בינלאומיות, שמקבלות בארץ גוון מקומי בתיבול ישראלי.

משבר האקלים, שיקולי בריאות והדאגה לזכויות בעלי החיים הפכו את תחליפי הבשר לסגמנט החזק והצומח ביותר בתעשיית הפוד-טק. חברות הצליחו לייצר במעבדה חלבוני חלב, ביצים ואפילו רקמות בשר ועוף על בסיס צמחים, מבלי ששום חיה תיפגע בתהליך.

ההנפקה הראשונה בתחום של Beyond Meat ב-2019 עוררה סערה בנאסד"ק ולאחריה באו חברות נוספות. החידוש הוא שמדובר בחוויית בשר אמיתית ללא בשר: צרכנים טוענים שהטעם זהה וההמבורגרים אפילו מזילים צבע אדום דמוי דם בשעת הצלייה. לאחרונה קמה לה מתחרה ישראלית, Redefine Meat, שכבר החלה בפיילוט במסעדות נבחרות בארץ. במקביל, ניתן למצוא על המדף יותר ויותר תחליפי חלבון ממקורות קונבציונאליים יותר כמו חומוס, סויה, אפונה. גם עולם אבקות החלבון וחטיפי החלבון מתחדש במוצרים על בסיס צמחי שמתחלפים את חלבוני החלב המסורתיים.

המגמה הזו מחוברת מאד למגמה הקודמת. הצרכן המערבי מצא עצמו בדילמה: מצד אחד, שיקולי בריאות ואידיאולוגיה הפכו לחלק בלתי נפרד מהתפריט. מצד שני, תרבות השפע מקשה על שמירת דיאטה לאורך זמן. גם כשהצורך להפחית ביצים, בשר או סוכר הוא הכרח בריאותי, העין והחך המערבי מתקשים לוותר על התענוגות המוכרים.

הדילמה הזו יצרה קהל יעד חדש: "המפחיתנים". אלו צרכנים שמצמצמים את צריכת המוצרים שנתפסים בעייתיים, אך מבלי לוותר עליהם לגמרי. הדיאטות הקיצוניות שפרחו בעשור האחרון, דוגמת פליאו ותזונה קטוגנית, מפנות מקום לפתרונות מאוזנים יותר.

מהלך בולט שרלוונטי לטרנד הזה והקודם הוא השקת סדרת הממרחים הטבעוניים של אחלה.

הממרחים מבוססים על קטניות וירקות ומתחלפים מזונות מוכרים דוגמת ממרח שעועית שום ושמיר במקום ממרח גבינה. השיא - סלט "ביצים" טבעוני ללא ביצים.

דינה שובל, מנהלת שיווק חטיבת האוכל בשטראוס מדווחת ש"המפחיתנים" בישראל מהווים כ- כ-40% מצרכני הבשר, שהחליטו לצמצם במזון מהחי ולאכול יותר מזון מהצומח. לפי סטורנקסט, נתח השוק המצטבר ב-2021 של אחלה בקטגוריית הסלטים הארוזים היה 43.7%. סדרת הממרחים החדשה תרמה לגידול של 1.6%. החיים הבריאים הם גם מפנקים.

פיצה האט מתכננת להשיק בקרוב בקניון דרורים את סניף הפיצה הרובוטי הראשון בעולם. הסניף יופעל כולו בידי רובוטים, מהכנת הפיצה ועד לאריזתה למשלוח. השליח שיגיע הביתה עדיין יהיה אנושי. החנות האוטונומית והאוטומטית תוכל לעבוד 24/7 שעות ללא הפסקה ולייצר 60 פיצות בשעה. לטענת הרשת, השפים הרובוטים מסוגלים להכין פיצה שזהה באיכותה לפיצה שנמכרת בחנויות הרשת. הבאג במערכת - כרגע היא מוגבלת לארבע תוספות בלבד של זיתים, פטריות, בצל ותירס. בסניף גם לא יהיה מי שימלא בקשות בסגנון "שהזיתים לא יגעו בתירס אחרת הילד לא יאכל".

Flippy is the burger-flipping robot of the future built by Miso Robots #Robotics #Automation #Robot #ArtificialIntelligence #MachineLearning #Engineering #AI #IOT By @techinsider pic.twitter.com/BP3DWnFsKD