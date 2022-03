שר החוץ האוקראיני מתנצל בפני אל על: מודה על פועלה ההומינטרי

אחרי שהטיח האשמות חמורות נגד חברת התעופה אל על, שר החוץ האוקראיני דימיטרי קולבה מתנצל. אתמול (ב') העלה קולבה פוסט שהפך ויראלי נגד אל על, בטענה כי החברה, שממשיכה להפעיל טיסות לרוסיה, מאפשרת לנוסעים הרוסים לשלם דרך המערכת הבנקאית מיר. מערכת זו מאפשרת תשלום "עוקף", היות שמערכות התשלומים העולמיות הודיעו כי יחסמו את השירות לתושבי המדינה.

בציוץ שהעלה לטוויטר טען קולבה: "בזמן שעוד ועוד סנקציות עולמיות מוטלות על רוסיה בשל המתקפות הברבריות שלה באוקראינה, יש שמעדיפים לעשות כסף ספוג בדם אוקראיני. הנה חברת אל על שמאפשרת לשלם לה במערכת התשלומים מיר המאפשרת לעקוף סנקציות. צעד א-מורלי שמשפיע על היחסים בין ישראל ואוקראינה".

לאחר שאל על הגיבה והבהירה כי חסמה את השימוש במערכת התשלומים מיר עוד ב-28 בפברואר, העלה היום (ג') קולבה פוסט התנצלות, בו כתב: "אכן הקישור למערכת התשלומים מיר נשאר באתר (אל על), אבל השימוש בו נחסם. אני מודה לאל על על פועלה ההומניטרי ושולח את התנצלותי".

