גווינת פלטרו וריס ווית'רספון דוחפות לאחוות נשים בקריפטו

לשחקניות גווינת' פלטרו, ריז וויתרספון ומילה קוניס מסר חדש להעצמת נשים: הגיע הזמן לאמץ את הקריפטו.

הן חלק מגל של ידועניות המספרות על יתרונות מטבעות הקריפטו ו־NFT לנשים ואומרות שהשוק התנודתי וחסר הרגולציה הוא מועדון גברים שהן יכולות להיכנס אליו. הן לא ממש אומרות לקהל שלהן להשקיע, אבל כן מעודדות נשים לעשות את המחקר שלהן ולהיכנס לתחום. הזמן הוא עכשיו, הן אומרות, לפתח אחווה של חובבות קריפטו.

"ראינו הרבה גברברים מתקבצים יחד ומרוויחים הרבה כסף", אמרה לאחרונה פלטרו, שחקנית ומייסדת מותג הלייפסטייל גופ לקהל מקוון של 5,000 אנשים באירוע בחסות BFF קהילה חובבי מטבעות קריפטו המכוונת לנשים ולאנשים שאינם בינאריים.

BFF הושקה השנה על ידי היזמיות בריט מורין מחברת התקשורת הדיגיטלית Brit + Co וג'יימי שמידט, שייסדה את חברת תכשירי הנשים הטבעיים Schmidt’s Naturals. כמה חברות מפורסמות, כמו הדוגמנית והיזמית טיירה בנקס ומעצבת האופנה רבקה מינקוף הן ידידות או נמצאות ברשימת אנשי הקשר הישירה של המייסדות, כך אמרה מורין. BFF היא קהילה חינמית וממומנת על ידי מורין ושמידט. הקהילה אמורה להרוויח כסף על ידי הנפקת NFT משלה, אסימון דיגיטלי שאינו בר חליפין ומייצג נכסים דיגיטליים הנסחרים בבלוקצ'יין.

"מגיע לנו להיות בחלל הזה באותה מידה", אמרה פלטרו.

התלהבות כנה או קידום בשכר?

נשים מפגרות אחרי גברים בהשקעה באופן כללי, ובבורסות הקריפטו אומרים שכיום נשים מהוות פחות משליש מהמשתמשים. סך הערך של כל מטבעות הקריפטו זינק בשנה שעברה ליותר מ־2 טריליון, לעומת 260 מיליארד דולר ב־2020, מה שהופך את השוק לשוק צמיחה ושוק תנודתי - מחיר הביטקוין הגיע לשיא של כל הזמנים בנובמבר כשיחידה עלתה 68,991 דולר. נכון ליום שישי בעשר בבוקר נסחר הביטקוין תמורת 39,293 דולר ליחידה.

כמה מעריצים ספקניים לגבי המעבר של כוכבים מחברות הפקה ומסחר מקוון למוצרים פיננסיים לא מוכחים, ולא תמיד ברור אם הפוסטים של ידוענית כלשהי על מוצר קריפטו מהווים התלהבות כנה או קידום בשכר.

פלטרו, וויתרספון וקוניס לא מקבלות שכר כרגע כדוברות של אף מותג קריפטו, כך מסרו נציגי השחקניות. לוויתרספון ולקוניס יוזמות עסקיות הכוללות NFTs, ופלטרו עשתה קידום ביטקוין לשירות התשלומים הדיגיטלי Cash App בשנה שעברה.

עבור כמה יזמיות־ידועניות, הקריפטו מייצג דרך חדשה לבנות את המותג שלהן ואולי אפילו לעשות כסף מנאמנות המעריצים, כשהן עוטפות את הכל בשפה של העצמה נשית.

עם הקריפטו, הן אומרות, נשים יכולות לתקן חוסרי שוויון מגדריים בהשקעות ולעצב את הפרק הבא של האינטרנט, מקום שהכללים בו נכתבים לרוב על ידי גברים. באופן נרחב, הן נאבקות כדי שנשים יהיו חלק מבניית אינטרנט חדש ומבוזר הבנוי סביב המטבעות הדיגיטליים, מה שזכה לכינוי web3.

"עם הידע שלי והמסחר שלכן, תבנו אימפריה צ'יק צ'ק"

בשנה שעברה, כוכבת ההיפ הופ מגאן תי סטליון העלתה את הסרטון "Bitcoin for Hotties" ברשתות חברתיות שהסביר איך עובדים מטבעות קריפטו והיה חלק מסדרת פרסומות בנושא השקעות שעשתה כדוברת בתשלום של Cash App. בסרטון הקריפטו, היא מעודדת את הקהל שלה לעשות מחקר ומציינת שיש סיכוי גם להפסיד כסף. "עם הידע שלי והמסחר שלכן, תבנו אימפריה צ'יק צ'ק", היא אומרת ומוסיפה: "אראה אתכן למעלה".

רנדי צוקרברג, אחות של מארק צוקרברג ויועצת מותג לבורסת הקריפטו OkCoin, דיברה על כללי היסוד להשקעה בקריפטו בערוץ היוטיוב שלה וצייצה על זה שהיא רוצה שקהילת המטבעות הדיגיטליים תהיה "כיפית". בשבועות האחרונים, העלתה סרטונים של עצמה שרה מילים בהשראת הקריפטו לשירים פופולריים כמו "הלו" של אדל ו"We’re Not Gonna Take It" של טוויסטד סיסטר (שורה לדוגמא: "הלו, את שומעת אותי? בורסה מבוזרת תעזור לך להמיר את A ל־B").

בבעלותה של צוקרברג קרוב ל־200 אסימוני NFT, כמעט כולם של פרויקטים בהובלת נשים, על פי נציגה שלה, שאמרה שצוקרברג מנהלת קשרים עסקיים עם כמה חברות קריפטו ו־NFT.

סוכנים בהוליווד אומרים שהם מדברים עם הלקוחות שלהם על קריפטו. ב־WME, סוכנות טאלנטים מובילה המייצגת כוכבים מהשורה הראשונה, סוכנים קיבלו פניות מיותר ממאה לקוחות בניסיון לבנות אסטרטגיה איך להרחיב את המותג שלהם בעולם עתידי הבנוי על כלכלת קריפטו. כדי לעשות כסף, הידוענים יכולים לשים אחזקות בקריפטו, להנפיק מוצרים משלהם בשוק הדיגיטלי או לקבל שכר על קידום.

זקוקות לאסטרטגיה לטווח ארוך

"הרבה מהטאלנטים שלנו באמת מאמינים ש־web3 זה העתיד - אם אתה רוצה להיות מעורב במרחב הזה, אתה צריך אסטרטגיה לטווח ארוך", אמרה קייט לונצ'אק, סוכנת בקבוצת האסטרטגיה הדיגיטלית של החברה.

פריס הילטון, שאמרה שהיא משקיעה בקריפטו מאז 2016, תיארה איך אנשים בהוליווד ובתעשיית הבידור פונים אליה לקבלת הכוונה, מכנים אותה "מלכת הקריפטו" ומבקשים עצות על איך להיכנס לתחום הזה. "הם פשוט מבקשים עצה", אמרה בראיון. "'איך אני נכנסת למרחב הזה? מה זה?'"

הילטון, המוכרת NFT משלה ויש לה השקעות בפרויקטים של קריפטו, אינה נציגה בתשלום של אף מותג קריפטו, כך אמר דובר שלה.

יושב ראש רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) גארי גנסלר איפיין את שווקי הקריפטו כמערב הפרוע של ההשקעות, ואמר שמעמד הנכסים הזה מלא "תרמיות, מרמה והתעללות" וזקוק ליותר השקעה על המשקיעים. השבוע הבית הלבן הוציא צו נשיאותי שכיוון כמה סוכנויות פדרליות לבחון נושאים הקשורים למטבעות דיגיטליים.

ב־SEC מזהירים כבר זמן רב מפרסומים לעידוד השקעות של ידוענים, כולל כאלה הממוקדים בקריפטו. ב־2017 הרשות אמרה שידוענים המפרסמים הנפקות ראשוניות של מטבעות עלולים להפר את החוק אם הם לא מצהירים שהם מקבלים תשלום תמורת הקידום הזה.

ידוענים רבים מדגישים שהם לא יועצים פיננסיים ומטרתם רק ללמד. "יש לנו אחריות... מרגע שאת לומדת על משהו לשתף את הידע, לקבל אנשים", אמרה וויתרספון בפודקאסט NFT Now, תכנית חדשות וניתוחים על נכסים דיגיטליים.

"זה פשוט קשור למאמץ לעודד נשים לקחת קצת סיכון, לחקור, ללמוד, להיכנס לתחום ולנסות להשתתף בו", אמרה בריאיון קוניס, המוכרת מסדרת הטלוויזיה "מופע שנות ה־70" וסרטים שונים, כולל "ברבור שחור". "אם אתן לא אוהבות את זה, זה בסדר גמור, פשוט אל תאמרו, 'איכס, אני לא מבינה איך זה עובד'".

לא רק קריפטו

וויתרספון וקוניס הן כמה מהדמויות ההוליוודיות המוכרות המציגות פרויקטים הקשורים ל־NFT. אחרות שהראו תמיכה ב־NFT כללו את השחקנית אווה לונגוריה, ששאלה את מעריציה בטוויטר מה יהיה ה־NFT הבא שתרכוש. "אני מחפשת פרויקטים בהובלת נשים!" כתבה.

Hello Sunshine, החברה של וויתרספון, הכריזה לאחרונה על שותפות עם קולקטיב ה־NFT World of Women ליצירת סרט ותוכן טלוויזיוני סביב הדמויות שלה - מערך מגוון של 10,000 דמויות, כמו אישה #5362, שיש לה עור ירוק ומסיכת שודד, או אישה #2108, שיש לה שיער לבן ובין שפתיה הכחולות גבעול חיטה. ה־NFT של World of Women נמכרים לעתים תמורת יותר מ־20 אלף דולר.

בשביל וויתרספון, המאמץ קשור כולו לגילוי וקידום נשים במרחב הגדל הזה, אמרה שרה הרדן, מנכ"לית Hello Sunshine. "אנחנו לא מקדמות מסחר בקריפטו בכלל, אנחנו מדברות על קידום נשים אמניות ויוצרות", אמרה.

לקוניס יש את "Stoner Cats", סדרת אנימציה מונפשת קצרה למבוגרים בכיכובה, ובכיכוב בעלה אשטון קוצ'ר והקומיקאי כריס רוק. בסדרה יכולים לצפות רק אנשים שרכשו מהסדרה יצירת NFT מקורית שעולה כאלף דולר.

בחלק מהמקרים, יכול להיות קשה לומר אם הידוענים מקבלים תשלום או מרוויחים מהקידומים שלהם. כוכבת הטיק טוק צ'רלי ד'אמליו ומשפחתה הודו לבורסת הקריפטו Gemini על מתנת יום ההולדת שקיבלה מהבורסה בשנה שעברה באינסטגרם. הפוסט לא סווג כפרסומת, אם כי כלל את התגית GeminiPartner, שב־Gemini אמרו שמציינת שמדובר בתוכן פרסומי. המתנה הייתה מטבעות קריפטו, כך אמר אדם המכיר את הנושא.

כמה מתומכי הקריפטו אומרים שהם לא רוצים שנשים יפסידו את הדבר הגדול הבא, אם לא לכל הפחות הדבר הבטוח הבא. קוניס אמרה שנשים לא צריכות לקנות NFT בציפייה להרוויח כסף. "תעשו את זה כי אתן אוהבות את זה", אמרה.

פול קירנן השתתף בהכנת הכתבה.