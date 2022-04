דירקטוריון טוויטר הודיע אתמול (ב') כי אישר את הצעת אילון מאסק לרכוש 100% ממניות הרשת החברתית - כך מאסק יוכל להפוך את טוויטר לחברה פרטית. שווי הצעת הרכישה עומד על 44 מיליארד דולר ממנכ"ל טסלה ו-SpaceX, כשהוא ישלם 54.2 דולר למניה במזומן עבור טוויטר. בעלי המניות של טוויטר עוד צריכים לאשר את העסקה באסיפה הכללית הקרובה. עם זאת, ישנן עדיין כמה שאלות פתוחות בנוגע לעסקה הזו, ואין ספק שכולם מחכים לשמוע מה התשובות שלהן - משום שכל אחת מהן עשויה להשפיע על הרכישה, על טוויטר ואפילו על המרחב הציבורי. גלובס עושה סדר.

בכנות, אי אפשר עדיין לדעת בוודאות אילו שינויים מאסק מתכנן לבצע, אבל הוא נתן כמה כיוונים שהוא מתכנן לשנות ולהשפיע עליהם. בהודעה לעיתונות הוא כתב שחופש הביטוי הוא היסוד של דמוקרטיה מתפקדת וזה מרכז תשומת הלב שלו. הוא הוסיף שהוא רוצה להפוך את טוויטר לטובה יותר עם תכונות חדשות, להפוך את האלגוריתם לקוד פתוח כדי להגביר אמון, לסלק את הבוטים והספאם ולאמת את המשתמשים ברשת החברתית. לדבריו, לטוויטר יש את הפוטנציאל לעשות את זה, והיא בדרך לשם.

אחת השאלות הבוערות זה את מי מאסק ימנה בתור מנכ"ל החברה. פראג אגרוואל, המנכ"ל הנוכחי, מונה לתפקיד לפני כחצי שנה לאחר שג'ק דורסי יצא-הוצא מהחברה. למעשה, אפשר לטעון שעצם זה שטוויטר נכנסה לשולחן המו"מ עם מאסק - נובע מכך שהיא חושבת שהמנכ"ל הנוכחי לא מצליח לייצר את אפיקי ההכנסות והמוניטיזציה המספקים. ולכן, נדרש שינוי כה משמעותי.

בימים האחרונים אגרוואל נאלץ להתמודד עם היזם השנוי במחלוקת, מאסק, ועם כל השטויות שלו. במהלך כל משא ומתן ומיד לאחר שמאסק ויתר על מושבו בדירקטוריון, אגרוואל הזהיר מפני "הסחות דעת" שעלולות להגיע. נכון להעריך שלא סביר שאגרוואל ומאסק יוכלו לשבת אחד עם השני. עם זאת, כשמאסק הודיע על האחזקה המקורית שלו, אותם 9.2% ממניות טוויטר, דורסי צייץ בטוויטר שהוא מברך על ההחלטה של מאסק וכי אגרוואל ומאסק יהיו צוות טוב יחד.

אם יש גורם במהלך המו"מ מול מאסק שניסה להיכנס ראש בראש מולו, זה דירקטוריון טוויטר. הבורד, שמובל ע"י מנכ"ל משותף ב-Salesforce, ברט טיילור, החליט לאמץ את אסטרטגיית "גלולת הרעל", שקובעת כי בעלי המניות הקיימים בטוויטר, מלבד מאסק, יוכלו לרכוש מניות נוספות בהנחה וכך לדלל את חלקו של מאסק ולהקשות עליו לגייס קולות בעד ההצעות שלו. זו הדרך שהדירקטוריון בחר כדי להדוף את ההשתלטות מצד מאסק.

כעת מאסק יכול לשנות את פני הבורד ולנקות את השורות שהתנגדו לו. מבחינת אופציות לאנשים שיצטרפו לדירקטוריון, אפשר להציע שהמנכ"ל היוצא ג'ק דורסי יעשה איזה קאמבק: דורסי הוזכר כבר עם המילים החמות שצייץ כשהדברים פורסמו ויש הטוענים שמאוד סביר למצוא אותו חזרה בחברה בדרך-לא-דרך.

חשוב להזכיר כי בימים האחרונים, דורסי צייץ נגד דירקטוריון טוויטר באופן כללי, אבל אפשר להניח שמדובר ביחס לאסטרטגיה שנקטו. הוא צייץ שהדירקטוריון בעבר תפקד בצורה לקויה בעקביות, ואף ציטט פתגם בעמק הסיליקון לטענתו, שאומר: "דירקטוריונים טובים לא יוצרים חברות טובות, אבל דירקטוריון רע יהרוג חברה בכל פעם".

לאחר פרסום חתימת העסקה, ג'ק דורסי צייץ כך: "באופן עקרוני, אני לא מאמין שמישהו צריך להיות הבעלים או לנהל את טוויטר. היא רוצה להיות מוצר ציבורי ברמת הפרוטוקול ולא חברה. אילון מאסק הוא הפתרון הייחודי שאני סומך עליו. אני סומך על משימתו להרחיב את התודעה. המטרה של אילון ליצור פלטפורמה שהיא "אמינה באופן מקסימלי ומכילה" היא מטרה נכונה. זו גם המטרה של פראג אגרוואל, ולמה בחרתי בו. תודה לשניכם שהוצאתם את החברה ממצב בלתי אפשרי - זו הדרך הנכונה ואני מאמין בזה בכל ליבי". נראה שדורסי מאמין בדרך של מאסק וחושב שאגרוואל עדיין שותף אפשרי.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.