1. "זה מרחץ דמים שם בחוץ. תתפסו מחסה. תוודאו שאתם יכולים להחזיק מעמד", כך צייץ הבוקר צ'אנגפנג ז'או (CZ), מייסד בייננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם.

מרחץ הדמים הזה כולל צלילה חופשית בערך מטבעות כמו ביטקוין או את'ריום, אבל הוא נרחב הרבה יותר מכך. הוא כולל גם שמועות על קשיי נזילות שמאיימים על קרן גידור בולטת בתחום (Three Arrows Capital), הוביל את בנק הקריפטו צלזיוס להקפאת כספי המשקיעים, ומתבטא גם בפיטורי עובדים בתחום. כשמתוך המהומה הזאת מתגלים גם קשרים בין גופים שונים, שמעלים חששות להידבקות מערכתית בתוך עולם הקריפטו.

