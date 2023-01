ניית'ן אנדרסון לא מוכר בארץ, אבל בוול סטריט הוא כבר קנה לעצמו שם בתור האנליסט שמפיל מניות. איך הוא עושה את זה? בעזרת חברת הינדנבורג ריסרץ', המתמחה בשורטים (מכירה בחסר).

● משקיעה אמריקאית נגד האיש העשיר באסיה: "ביצע הונאה במניות"

● מחאת ההייטק נגד המהפכה המשפטית: אלו הקרנות שישקיעו רק בחברות שיחתמו על סעיף "אי אפליה" | בלעדי

אנדרסון גדל בקונטיקט, למד מינהל עסקים ואף גר תקופה בישראל כשלמד באוניברסיטה העברית, לאחר מכן הוא עבד כאנליסט פיננסי וכבודק השקעות בחברות, ואז הוא גם גילה את התשוקה שלו: "לחשוף תרמיות". למשך זמן קצר הוא גם שיתף פעולה עם הנרי מרקופולוס, שבעצמו ניסה להזהיר את הרשויות מפני ברנרד מיידוף.

שיטת הפעולה של הינדנבורג היא פשוטה. החברה, שמצטרפת לגל "המשקיעים האקטיביסטים", חופרת בדוחות ובנתונים של חברות ומחפשת אי-התאמות, תרמיות וכשלים, משקיעה בשורטים נגדן ובמקביל חושפת את החברות ברשתות החברתיות - בתקווה שמשקיעים אחרים ימכרו את ההשקעות, ושווי מניית השורט יעלה. דוגמה לכך היא יצרנית הרכב החשמלי ניקולה, לה קראה הינדנבורג "ים של שקרים", כשהשקיעה בשורט נגדה.

החברה האחרונה שנמצאת על הכוונת של אנדרסון היא חברת אדאני החזקות, בבעלות גאוטם אדאני, האיש העשיר ביותר בהודו ובאסיה כולה, ששוויו מוערך בכ-113.4 מיליארד דולר, לפי בלומברג.

הינדנבורג הודיעה השבוע כי היא קונה שורטים על קבוצת אדאני, באמצעות "אג"ח סחירות בארה"ב ומכשירים נגזרים שנסחרים שלא בהודו". את החברה היא הגדירה בתור "התרמית הגדולה ביותר בעולם העסקי".

הקבוצה, ששולטת בין היתר בנמל חיפה, הייתה צפויה לגייס כ-2.5 מיליארד דולר (200 מיליארד רופי) בהנפקת משנה ביום שישי.

הינדנבורג פרסמה בשלישי רשימת האשמות הכוללת מניפולציית במניות והונאות חשבוניות שנמשכו עשורים.

לפי החברה, לאחר שנתיים של חקירות היא גילתה 38 חברות שלד במאוריציוס, הנשלטות בידי וינוד אדאני, אחיו המבוגר של גאוטם אדאני, וכן חברות אחרות הרשומות בקפריסין, באיחוד האמירויות, בסינגפור ובאיים קריביים. חברות אלה שימשו לפי הפרסום ל"מניפולציה במניות" ול"הלבנת כספים".

פרסום ההאשמות גררו צניחה במניות החברה ומחיקה של כ-12 מיליארד דולר, וקבוצת אדאני הודיעה כי היא שוקלת צעדים משפטיים נגד הינדנבורג ריסרץ'.

NEW FROM US:

Adani Group - How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate Historyhttps://t.co/JkZFt60V7f

(1/x)