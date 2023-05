ג'פרי אפשטיין גילה כי לביל גייטס היה רומן עם שחקנית ברידג' רוסייה, ומאוחר יותר נראה כי הוא השתמש במידע כדי לאיים על אחד האנשים העשירים בעולם, כך לפי אנשים שמכירים את הנושא.

מייסד מיקרוסופט פגש את האישה בסביבות 2010, כשהיא בשנות ה-20 לחייה. אפשטיין פגש אותה ב-2013 ומאוחר יותר מימן עבורה לימודים בבית ספר לקידוד תוכנה. ב-2017, שלח אפשטיין אימייל לגייטס וביקש החזר על עלות הקורס, על פי האנשים המכירים את המקרה.

האימייל הגיע לאחר שעבריין המין המורשע נאבק ללא הצלחה לשכנע את גייטס לקחת חלק בקרן צדקה של מיליארדי דולרים שאפשטיין ניסה להקים עם ג'יי. פי מורגן צ'ייס. המשמעות מאחורי ההודעה, לפי אנשים שצפו בה, הייתה שאפשטיין יוכל לחשוף את הפרשה אם גייטס לא ישמור על הקשר בין השניים.

"גייטס נפגש עם אפשטיין למטרות פילנתרופיות בלבד. משנכשל פעם אחר פעם בניסיונות להסיט את גייטס מחוץ לעניינים הללו, ניסה אפשטיין ללא הצלחה לנצל מערכת יחסים מן העבר כדי לאיים על גייטס", אמרה דוברת מטעם גייטס.

אפשטיין הואשם ב-2006 בהתעללות מינית בנערות כבנות 14 והודה ב-2008 בשידול ורכישת קטין לזנות. הוא נכלא בכלא בפלורידה ונרשם כעבריין מין. לאחר שהמיאמי הראלד דיווח על עוד עשרות נשים שדיווחו על התעללות, הוא נעצר ב-2019 באשמת סחר במין. הוא מת מאוחר יותר באותה שנה בכלא בזמן שהמתין למשפט, במה שהממונה הרפואי קבע כהתאבדות.

גייטס, 67, היועץ הטכנולוגי של מיקרוסופט ואחד מבעלי המניות הגדולים שלה, אמר שהוא נפגש עם אפשטיין כמה פעמים רק כדי לדון בפילנתרופיה, שעליה הוא מתחרט ורואה כטעות.

מילה אנטונובה, שחקנית הברידג' הרוסייה, סירבה להגיב לגבי גייטס ואמרה שהיא לא ידעה מי הוא אפשטיין כשהם נפגשו. "לא היה לי מושג שהוא עבריין או שיש לו מניע נסתר", אמרה על אפשטיין. "פשוט חשבתי שהוא איש עסקים מצליח שרוצה לעזור". היא הוסיפה: "אני נגעלת מאפשטיין וממה שעשה".

הפרטים החדשים בסיפור אפשטיין וגייטס חושפים רובד של מורכבות ביחסים ביניהם, ושופכים אור חדש על אופן פעולתו של אפשטיין. בשנים שבין הרשעתו ב-2008 ועד למותו, אפשטיין מילא את ימיו בפגישות עם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אקדמאים וסלבריטאים. הוא סיפק טובות הנאה וביקש להשתמש בקשרים למטרותיו שלו. וכאשר מערכות היחסים התקלקלו, הוא היה מסוגל להתנכל לאנשים.

גייטס, עם שווי נקי של יותר מ-100 מיליארד דולר ואחד הפילנתרופים הגדולים בעולם, היה בין השמות הידועים ביותר בלו"ז השנתי של אפשטיין.

החל משנת 2011, לגייטס נקבעו יותר מחצי תריסר פגישות עם אפשטיין, כולל ארוחות ערב בביתו של אפשטיין בניו יורק, כך עולה מהמסמכים. גייטס טס במטוס הפרטי של אפשטיין מניו ג'רזי לפלורידה במרץ 2013, על פי רישומי הטיסה. באותו חודש נפגשו שני הגברים בצרפת עם פקיד בוועדת פרס נובל לשלום. הם בילו יחד כמעט יום שלם בניו יורק בספטמבר 2014 בפגישות עם מיליארדרים אחרים, כך דיווח העיתון.

גייטס אמר שהוא למד לשחק ברידג' מהוריו, ומשחק הקלפים הפך לאחד התחביבים האהובים עליו. גייטס שיחק עם אנטונובה, חסידה נוספת של המשחק. היא למדה באוניברסיטה ברוסיה בין 2000 ל-2005, לפי פרופיל הלינקדאין שלה. מאוחר יותר היא הקימה מועדון ברידג' בארה"ב לפני שלקחה על עצמה כמה תפקידים כמהנדסת תוכנה באזור המפרץ, לפי פרופיל הלינקדאין.

בסרטון שפורסם באינטרנט ב-2010, אנטונובה דיברה על פגישה עם גייטס בטורניר ברידג' ועל משחק נגד המייסד של מיקרוסופט. "לא הבסתי אותו אבל ניסיתי לבעוט בו עם הרגל שלי", אמרה בסרטון.

『Epstein Appeared to Threaten Bill Gates Over An Affair With Russian Bridge Player…It has been revealed that Gates first met the woman, identified as Mila Antonova, around 2010 when she was in her 20s.』

